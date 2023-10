Cartaginés vs. Saprissa en vivo: Monstruo le está pasando por encima a los brumosos

El duelo entre Cartaginés y Saprissa no es uno más. El enfrentamiento de la fecha 16 tiene como particularidad que se juega el liderato. Brumosos y morados chocan desde las 5 p. m., en el Fello Meza, en partido que está 2 a 0, a favor del Monstruo en el primer tiempo.

El compromiso inició con buenas acciones en ambos marcos, sin embargo, fueron los visitantes los que pegaron primero. Javon East aprovechó un balón suelto en el área y concretó en el minuto 7, mientras que Kendall Waston puso el segundo de cabeza, en el 30′.

Vladimir Quesada sorprendió al sacar a Fidel Escobar de la zaga y colocarlo como contención, con lo que anuló en la primera media hora la ofensiva de los locales.

Javon East aprovechó una desatención de la defensa de Cartaginés para marcar para Saprissa. (JOHN DURAN)

- Cartaginés sin Kenneth Cerdas y Carlos Barahona Copiado!

Kenneth Cerdas presentó una ruptura de menisco y Carlos Barahona sufrió una luxación de su codo. Ambos no estarán con Cartaginés ante Saprissa y el técnico Mauricio Wright se vio obligado a hacer cambios:

Alineación titular de Cartaginés: Kevin Briceño, Kevin Espinoza, William Quirós, José Luis Quirós, Aubrey David, Christian Martínez, Dylan Flores, Jeikel Venegas, Allen Guevara, Jostin Daly y Marcel Hernández. DT. Mauricio Wright.

- Saprissa con Mariano Torres de inicio Copiado!

Mariano Torres es la gran novedad de Saprissa para enfrentar a Cartaginés. El volante tiene casi dos semanas desde que regresó a las canchas y aunque aún no está al 100% en lo que respecta a ritmo, Vladimir Quesada decidió utilizarlo desde el inicio en el Fello Meza.

Los morados no contarán en esta ocasión con Jorkaeff Azofeifa por lesión. Además, Christian Bolaños y Luis Paradela siguen fuera por dolencias.

Este es el once inicial para el juego de hoy contra Cartaginés 💜

👉🏻 @grupo_ins pic.twitter.com/NUNLTPq4EQ — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) October 21, 2023

- Liderato en juego entre Cartaginés y Saprissa Copiado!

Cartaginés y Saprissa se juegan mucho más que tres puntos en el Fello Meza. Los morados son líderes con 34 puntos, pero Alajuelense los sigue de cerca con 33 y los brumosos suman 32.

Un triunfo del Monstruo le permite sostenerse en lo más alto, pero si los blanquiazules se imponen asumirán la punta. Claro, la Liga visita a San Carlos, a partir de las 7:30 p. m. y su resultado también puede marcar lo que pase en la cima.

- Cartaginés defiende su invicto en el Fello Meza Copiado!

Cartaginés es prácticamente intratable en el estadio José Rafael Fello Meza, los brumosos acumulan 18 partidos sin caer en su estadio en el torneo nacional.

En total, los blanquiazules registran 15 victorias ya únicamente tres empates. Es más, la última vez que cayeron en casa y por certamen local fue el 28 de setiembre del 2022.

Si bien, los de la Vieja Metrópoli perdieron en el Fello 3 a 0 ante Alajuelense, el pasado 5 de octubre, fue por la Copa Centroamericana. Su invicto sigue vigente en el campeonato tico.

- Saprissa tiene año y medio sin perder ante Cartaginés Copiado!

Saprissa acumula siete partidos sin perder ante el Cartaginés, sin importar el estadio en el que jueguen y el torneo en el que se enfrenten. En esta racha los morados acumularon cuatro ganes y tres empates.

Sin embargo, lo que más llama la atención es que desde abril del 2022 los blanquiazules no pueden frente a los tibaseños. Durante este periodo se dieron tres enfrentamientos en el Fello Meza, con un gane de la S y dos igualdades, mientras que en los otros cuatro fueron en la Cueva (tres victorias y un empate para los tibaseños).

- Mauricio Wright ofensivo ante Saprissa Copiado!

Mauricio Wright tiene una filosofía clara con Cartaginés, quiere ser ofensivo contra cualquier rival al que se mida y no lo amedrenta ni Saprissa. El técnico brumoso señaló en la previa del compromiso que saldría a jugar de tú a tú y sin cambiar nada.

“Nosotros no podemos modificar nuestro accionar y nuestro pensamiento, porque sino, nos confundimos. Tenemos que jugar igual y para eso vimos el video, analizamos las fortalezas del Saprissa y estamos muy claros con lo que queremos hacer”, indicó.

Además, añadió que: “Estamos tratando de consolidar nuestra idea y no la vamos a dejar de lado, porque nos ha dado resultados. No soy cambiante, no tengo dos discursos y menos soy de los que entreno una cosa y hago otra en los partidos. Algunas veces sale todo muy bien y en otras no, pero nuestra intención siempre es ir hacia adelante”.

- Vladimir Quesada respeta a Cartaginés Copiado!

Saprissa se juega el liderato en el Fello Meza, ante el Cartaginés y los morados se toman muy en serio a un rival al que catalogan de peligroso. El técnico Vladimir Quesada analizó el viernes lo que ofrecen los brumosos ahora al mando de Mauricio Wright.

“Sigue siendo un equipo agresivo, rápido, con jugadores que se entregan. Con Paulo jugaban en un 4-3-3, y ahora parece ser más marcado el 4-4-2, como fue contra Puntarenas y San Carlos, con Justin Daily y Marcel Hernández en punta”, valoró.

per Sin embargo, lo que más llama la atención es que desde abril del 2022 los blanquiazules no pueden frente a los tibaseños. Durante estesteteeo un equipo muy equilibrado en defensa y ataque. El mayor de los respetos al enfrentarlos; vamos a tener un partido sumamente difícil”. peri