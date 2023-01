Cartaginés plasma todo lo que sueña Paulo César Wanchope y hasta lujos se da

Paulo César Wanchope quería un Cartaginés con mucha dinámica y la tuvo, con posesión y control; mostró ambas, con pegada y definición.

Lo consiguió con 12 llegadas y cinco remates directos de los cuales cuatro fueron goles. Además, pretendía que los brumosos no sufrieran en defensa; Santos le generó cuatro ocasiones y apenas un remate.

El canterano del Cartaginés, Isaac París (centro) marcó el primero tanto en la goleada ante Santos y llegó a dos goles en el Torneo de Clausura 2023. (Rafael Pacheco Granados)

Por si queda algo que agregar de la goleada de los brumosos 4 a 0 ante unos santistas en crisis total, las cuatro anotaciones fueron de gran factura y tres de ellas plasmando el fútbol moderno: recuperaciones de balón con buena presión, elaboración, asociaciones y ese acierto para concretar.

Ojo, y es que Wanchope hasta realizó una rotación y no contó en su alineación estelar con seis jugadores que venían siendo estelares. Claro, la profundidad de su plantel se lo permite.

Algunos dirán que los guapileños no dan pelea en su presente tan paupérrimo, no obstante, ese no es problema de los blanquiazules. Tampoco hay que exagerar, es apenas el primer juego en tres presentaciones en el que los centenarios muestran todas estas virtudes juntas y con constancia. En los anteriores, fueron solo pinceladas.

Dentro de todo lo que se puede destacar de los de la Vieja Metrópoli me quedo con factores que van más allá de todo lo colectivo que ya mencioné: por primera vez Marcel Hernández y Marco Ureña juegan juntos de inicio y como el propio Ureña dijo, desde que el rival los ve en lista se preocupa. Así mismo, los juveniles Isaac París y Emmanuel Chacón tienen un gran futuro y un buen presente.

París marcó el primer tanto en el minuto 9 y aunque primero pifió el balón, en el segundo intento la puso en el ángulo (segundo tanto seguido). Por su parte, Marcel definió de gran forma ante un pase filtrado de Kenneth Cerdas (41′). En el complemento, Jordan Smith puso un centro medido para que Jeikel Venegas concretara (78′) y Marco tuvo su añorado festejo en el 90+4′.

Lo de Ureña es un tema aparte, porque se mueve muy bien al espacio, sabe aparecer solo y tiene para concretar más a menudo, aunque suele ser muy dadivoso, cuando podría ser más egoista.

Lujos en la rotación

De entrada, Paulo César Wanchope optó por las rotaciones y efectuó seis cambios en la titular, luego de jugar el sábado anterior ante Guanacasteca y apenas tener tres días para recuperar y plantear el duelo de la fecha tres. Kevin Briceño fue el único que quedó fuera por lesión.

Jordan Smith, José Gabriel Vargas, Diego Mesén, Kenneth Cerdas, Dylan Flores y Marco Ureña saltaron como estelares, mientras que Kevin Espinoza, Allen Guevara y Ronaldo Araya fueron al banquillo y del todo no fueron tomados en cuenta Michael Barrantes, William Quirós y José Luis Quirós.

Marcel Hernández llegó a 101 goles con Cartaginés, tras marcar ante Santos, en la fecha tres del Torneo de Clausura 2023. (Rafael Pacheco Granados)

El cuerpo técnico explicó que este tipo de estrategias las pueden hacer al contar con una planilla amplia y con esto buscan regular el desgaste de sus futbolistas y tener a todos con ritmo y al 100%. Del lado de los jugadores, figuras como Barrantes no escondieron que les encantaría estar siempre en cancha, aunque son respetuosos y entienden la idea de Chope.

De igual forma, todo le salió a Paulo César y es que es una realidad que esta versión de los blanquiazules tiene tal nivel de profundidad y variedad en su plantel, que Guevara, Araya y Venegas entraron sobre el final y levantaron la mano con buena presentación.

Peligro real para Santos

Si del lado del Cartaginés hay cantidad y calidad en el plantel, en el Santos es muy notorio que faltan más figuras de peso, principalmente en ofensiva. Lo más preocupante es el peligro real de descenso de los caribeños, quienes apenas tienen dos puntos de ventaja sobre Guanacasteca, colero de la general (13 unidades contra 11).

El problema más grande para el técnico Rándall Row es que ante las limitantes, apuesta por defenderse con una línea de cinco, dos escuderos adelante de la zaga y tres hombres que en teoría deberían generar fútbol; sin embargo, si toman la osadía de pasar al ataque, dejan espacios y los castigan.

Sin duda que Row desearía estar en aquellos tiempos en los que los santistas gozaban de una ofensiva con Javon East y Luis Paradela, hoy en Saprissa, y hasta con Jossimar Méndez, ahora en Herediano.

Lo del Santos es para encender todas las alarmas y pensar seriamente en que si no hacen algo ya, pueden volver a la Liga de Ascenso.

Ficha del juego:

- Cartaginés: 4

Titulares: Darryl Parker, Jordan Smith, José Gabriel Vargas, Brandon Bonilla, Diego Mesén, Emmanuel Chacón, Kenneth Cerdas, Dylan Flores, Isaac París, Marco Ureña y Marcel Hernández. DT. Paulo César Wanchope.

Cambios: Jeikel Venegas (Flores, al 59′), Bernald Alfaro (París, al 60′), Allen Guevara (Cerdas, al 74′), Ronaldo Araya (Hernández, al 74′) y Diego Sánchez (Mesén, al 81′).

- Santos: 0

Titulares: Daniel Cambronero, Alvin Bennett, Denilson Mason, Luis José Hernández, Douglas Sequeira, Carlos Villegas, Jhamir Ordain, Derrickson Quirós, Jordy Evans, Starling Vega y Carlos Rivera. DT. Rándall Row.

Cambios: Richard Steven (Sequeira, al 56′), Edder Solórzano (Rivera, al 63′), Armando Ruiz (Quirós, al 73′) y Sergio Moreno (Villegas, al 73′).

Goles: 1-0 (9′): París (balón suelto). 2-0 (41′): Hernández (Cerdas). 3-0 (78′): Venegas (Smith). 4-0 (90+4′): Ureña (Venegas). Árbitros: Steven Madrigal con Enmanuel Alvarado, Marvin Espinales y Rigo Prendas. Estadio: José Rafael “Fello” Meza, 8 p. m.