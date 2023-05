Cartaginés empezó su día de zozobra total para saber si puede usar el Fello Meza

Este miércoles por la mañana se dio una reinspección más del estadio Fello Meza, por parte del Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol, pero aún no se tiene claridad con lo que pasará con el reducto brumoso: la zozobra seguirá hasta las 5 p. m.

LEA MÁS: Cartaginés pide que le asignen los puntos del juego ante Grecia

Personeros de Licencias llegaron al Fello, midieron cada aspecto que quedaba pendiente, como las gradas de las zonas amarillas y también ciertos rubros de los marcos y otros aspectos de infraestructura. Sin embargo, no emitieron ningún criterio y los blanquiazules deberán ser pacientes para conocer si reciben al Sporting FC en su casa o deben buscar otro escenario.

Comité de Licencias realizó reinspección del Fello Meza este miércoles y será a las 5pm cuando comuniquen si habilitan el Fello. Brumosos aseguran que están listos con todo y mejoras se ven @nacion pic.twitter.com/qZTHajOVdH — Cristian Brenes (@CristianB_LN) May 3, 2023

“Nos dijeron muy poco, solo tomaron todas las medidas correspondientes, tomaron todas las fotografías y nos comentar que van a emitir un informe. No nos mencionaron mayor cosa. No nos dieron ningún adelanto y tocará esperar a las 5 p. m., para saber la decisión final”, explicó Leonardo Vargas, gerente del club.

Cartaginés efectuó las mejoras en el Fello Meza y este miércoles el Comité de Licencias realizó una reinspección del estadio. (Cristian Brenes)

Además, añadió que: “es complicado porque al estar el partido tan cerca hay mucho que coordinar, como el plan de seguridad y todo lo que se necesita para un evento de estos. No podemos hacer nada, no podemos tomar una decisión y es que no sabemos si vamos a tener que buscar cancha alterna o no”.

Los encargados de Licencias fueron recibidos por un grupo de seguidores del conjunto de la Vieja Metrópoli, que les dejaron en claro su malestar por las decisiones que consideran irregulares.

LEA MÁS: Comité de Licencias autorizó iluminación del Rafael Bolaños y en medio de la tormenta se desdijo

Insultos, gritos y reclamos en las afueras del estadio fueron parte de lo que vivieron las personas designadas por el Comité.

En Cartaginés ya habían señalado que lo que les restaba por realizar era mínimo y que la inversión superaba los ₡30 millones. No obstante, aún así, no pasaron y tuvieron que enfrentar a Alajuelense, en la fecha 20, en el Nacional.

La dirigencia del Cartaginés hizo las mejoras al Fello Meza, entre las que destaca la numeración de las graderías, la colocación de barandas y escalones en las zonas amarillas. (Cristian Brenes)

El malestar de los centenarios creció luego de que enfrentaran a Grecia en el Rafael Bolaños, al confirmar las malas condiciones de la gramilla y una serie de irregularidades en infraestructura de ese estadio alterno aprobado a los griegos.

.