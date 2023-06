Carolina Venegas explota contra Herediano

Michelle Montero fue una de las jugadoras que aseguró que no continuará jugando al fútbol por lo vivido en Herediano. (Cortesía)

Carolina Venegas tiene toda la autoridad para hablar sobre el fútbol femenino. Es una de las jugadoras más importantes de la actualidad, pero también vivió la época ruda en la que el balompié de mujeres tenía condiciones pésimas, cuando prácticamente jugaban por puro amor.

Ante esto, la futbolista del Saprissa es una voz autorizada para analizar el avance que ha tenido la disciplina, pero también las últimas denuncias hechas específicamente contra el Herediano, donde las jugadoras se han quejado de condiciones inadecuadas para desarrollarse y de incumplimientos contractuales.

“Es una situación triste e indignante. Saprissa, Alajuelense y Sporting han hecho un gran esfuerzo, pero es un retroceso que algunos den pasos hacia adelante, pero otros más bien van para atrás. Uno lee lo que han denunciado y más allá del club es frustrante y causa enojo lo que se ha dicho. A mí por ejemplo me molestó de sobremanera que la excusa de Herediano es que estamos en un fútbol amateur”, explicó la futbolista.

Venegas añadió que aunque para FIFA el fútbol femenino tico todavía no es profesional, lo cierto es que a las jugadoras se les exige como si lo fuera.

“No son consecuentes con lo que dicen, porque se nos exige entrenar todos los días, nosotras invertimos lo mismo que el fútbol masculino para estar listas para la alta competencia. Tenemos los periodos de descanso, vamos al psicólogo, se nos exige competir a nivel de Selección, entonces cómo se atreven a decir que estamos en amateur si llevamos una vida profesional”, dijo.

Carolina se solidarizó con las futbolistas del Herediano, sobre todo porque considera que lo que hace el cuadro rojiamarillo solo refleja un retroceso enorme a todo el avance conseguido.

“Se les prometió un salario, ahora ya no tienen esa entrada, pero sí les estaban exigiendo durante el campeonato resultados... ¿Entonces? Yo estuve en una liga (México) que tiene cinco años de existir, pero México siempre ha sido referente del área... Entonces la excusa no es el fútbol amateur. Este discurso a mí me tiene harta y esto es una muestra de machismo y un retroceso enorme”, sentenció.

Para la seleccionada nacional el tema va más allá del pago que reciben las futbolistas, pues considera que es una visión errónea de hacia dónde llevar los esfuerzos.

“No es un tema salarial, es un tema de cómo vemos las cosas. Por ejemplo también escuché decir que el mercado estaba inflado, cómo se atreven a decir eso si hay jugadoras en todos los equipos que tienen otro trabajo para subsistir más allá de lo que ganan jugando”, finalizó.

Carolina cerró dando un mensaje de solidaridad para las futbolistas de Herediano y haciendo un llamado a seguir buscando en todos los equipos condiciones igualitarias para el fútbol femenino.

“Es lamentable lo que se da porque avanzamos por un lado, pero por otro estamos estancados o volviendo a lo de antes y al final eso es malo porque no nos va a permitir desarrollarnos”, concluyó.

Las jugadoras del Herediano han dado a conocer que les han disminuido los ingresos o quitado beneficios como el pago de un porcentaje de la universidad.