Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz: ‘Yo no lo veo a él fuera del fútbol’

Carolina Jaikel estaba en el palco sur del Estadio Alejandro Morera Soto, con sus hijos Benjamín y Leonardo. También la acompañaban otros integrantes de su familia y todos seguían con mucha atención cada instante de la despedida de Bryan Ruiz.

La esposa del ahora excapitán de Liga Deportiva Alajuelense y de la Selección de Costa Rica confesó que lloró mucho cuando el hijo mayor de Bryan, Mathías Ruiz anotó, porque por el mismo fútbol no han pasado tanto tiempo juntos.

Desde ahí escuchó a Ruiz dedicarle unas palabras con mucho sentimiento a ella, pero lo que más la emocionó fue sentir el cariño sincero de miles de aficionados para esa carrera que él hizo como jugador.

¿Qué viene ahora? “Tenemos unas vacaciones planeadas con los chicos y primero eso, vamos a Disney. Anhelaba tener esos tiempos con ellos, estar en las actividades de la escuela y poder ir a ver a sus hijos entrenar, ir a ver a Mathi en los partidos. Esas cosas tan comunes, es lo que nosotros más añoramos con el corazón”, relató Carolina Jaikel.

Con Bryan Ruiz retirado, contó que la nueva vida para ella no cambia tanto, porque tiene su trabajo y eso continúa igual.

“Tenerlo a él en la casa será de muchísima ayuda. Bryan es un papá 4x4, que hace todo, que si yo me voy 15 días él se queda tranquilo en la casa con los chiquitos y soluciona perfecto. Los chiquitos lo extrañan mucho, como es un papá tan presente les ha costado más. El Mundial les costó mucho. Ellos están felices, ilusionados, dicen que ahora el trabajo de papá será entrenar a Benji y Leo”, contó.

Dijo que va a ser un cambio para él, pero hay cosas por disfrutar y mucho tiempo que no han podido estar en familia.

Lo que ella sí tiene muy claro es que estos años han sido lindísimos y que regresar a Costa Rica para que él cerrara su carrera en Liga Deportiva Alajuelense realmente fue algo que nació del propio Ruiz y que a ella la sorprendió.

“Yo soy muy cercana a mi familia y yo los extrañé mucho, sobre todo cuando me convertí en mamá, porque estaba lejos de mi hermana, de mi mamá, de mi papá… Estaban creciendo los nietos y ellos lejos”.

Pero esa situación también la experimentaba el propio Bryan, que siempre ha puesto a la familia por delante de todo.

“Le costaba mucho saber que sus abuelos se estaban haciendo grandes y que él no se encontraba con ellos, porque son como otros papás para él. Y al regresar yo pude volver a trabajar, que fuera del país no lo lograba, tener mis cosas, que mis hijos tuvieran estabilidad con amigos, que van a fiestas, como una normalidad. Ha sido lindísimo. Además, en la Liga siempre nos hemos sentido como en casa”, aseguró.

Pero ella sabe que lo que se cerró fue el ciclo de Bryan Ruiz como futbolista profesional, no es que estará mucho tiempo lejos del fútbol.

“Bryan está estudiando y no ha dejado de hacerlo. Desde que yo lo conocí está estudiando. Bryan es muy racional y no le gusta apurar las cosas, él va a ir ahí, se irá preparando. No sabe ni siquiera qué quiere ser, solo sabe que ama mucho el fútbol y le gusta prepararse para algo que pueda venir”.

Reveló que nunca se ha sentado con ella para decirle que quiere ser entrenador y en broma dijo que si lo hace en este momento lo mata, porque a ella sí le costaría que sea de inmediato.

“Pero a sus tiempos y lo que él vaya sintiendo en su corazón. Creo que es un proceso que no se puede apurar. Yo no lo veo fuera del fútbol y cuando alguien dice que lo ve a él desde un lugar gerencial o más administrativo, aunque él es muy inteligente en esa parte, yo no lo veo fuera del verde, como me dijeron un día”, confesó.

Y cuando llegue el día para eso, ella se sentirá muy feliz, porque es parte de la realización de su esposo. Carolina Jaikel es la primera en reconocer que es algo que a él le gusta mucho, porque es un apasionado del fútbol.

Después de que regresó del Mundial de Qatar, él vio los últimos partidos de Alajuelense, masculinos y femeninos desde el palco con su familia.

Iniciaba sentado junto a ellos, pero la adrenalina lo hacía ponerse de pie y acercarse más hacia la cancha y proyectaba la imagen de que le picaban los partidos por dirigir, como se diría popularmente.

“Desde que lo conozco, él llega a la casa a ver los partidos otra vez, cuando ha sido un juego difícil lo ve tres veces. Él tiene esa personalidad, la ha tenido siempre, ni siquiera cuando estaba cerca del retiro. Es que ha sido así siempre. Le gusta estudiar fútbol, es su personalidad, ama estar aquí, ama Liga Deportiva Alajuelense, sabe lo bien que se están haciendo las cosas en divisiones menores y eso lo hace sentir muy orgulloso. Vamos a ver”. apuntó Carolina Jaikel.

Hoy el único plan realmente firme es esas vacaciones en familia que los hijos del ahora excapitán tanto añoran desde hace tiempo.