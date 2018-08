“Esta camisa de Alajuelense me encanta porque quedó como yo la diseñé, no la cambiaron en nada. Con la sugerencia de otros colegas quise hacer algo diferente, que no fuera parecido a la primera y a la segunda equipación y de todos los diseños que hice escogí tres y luego este fue con el que decidí participar. Me pareció que era llamativo, muy bonito”.