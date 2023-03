Bryan Ruiz le respondió a Ibai Llanos: será para otra ocasión en la Kings League

Bryan Ruiz fue tentado para volver al fútbol y es que hubo un interés real de llevarlo a la Kings League. Fue el reconocido streamer y youtuber español Ibai Llanos, quien buscó al excapitán de la Selección de Costa Rica y Alajuelense, pero por más que ambos hablaron, no se concretó el fichaje.

Ibai quería reforzar a su equipo, el Porcinos FC, con Ruiz. Incluso, fue el lunes anterior cuando en medio de una transmisión en vivo Llanos empezó a hablar del tema, le escribió al Instagran de Bryan y el tema explotó en las redes.

La expectativa era máxima por ver al “10″ de regreso a las canchas y más aún en una competencia en la que Gerard Piqué es el presidente. Este certamen de fútbol siete ha revolucionado el mundo del entretenimiento, ya que implementan reglas diferentes, cartas sorpresas durante los partidos con beneficios para los clubes y justo este viernes se disputan los playoffs.

Es más, las rondas finales se disputarán este fin de semana en el Camp Nou, estadio del Barcelona, por lo que hubiera sido un lujo ver el creativo tico se unía al Porcinos y lograban el boleto. Sin embargo, este miércoles ibai dio la noticia de que esto no pasará.

“¿Qué pasó con Bryan Ruiz? Bryan me habló, porque al parecer para bien se estaba liando mucho para bien en redes sociales el tema de él (posibilidad de jugar en la Kings League). Al final, él está en Latinoamérica o no śe dónde está, porque pensé que se encontraba en Argentina. Al final, va a jugar Javi Espinoza, no vamos a necesitar de ningún jugador y confío plenamente en Javi, que es un jugadorazo y estará al 100%”, comentó el streamer en un en vivo.

Bryan Ruiz se retiró del fútbol en diciembre del 2022 y desde ese momento ha estado alejado del balompié. (Rafael Pacheco Granados)

Ibai buscaba desesperadamente un refuerzo ante la lesión de su jugador, Javi Espinoza, quien finalmente se recuperó y estará disponible.

De momento Ruiz no será parte de la Kings League, pero hay que esperar para ver si este primer contacto entre Llanos y el nacional da para que en el futuro cercano sí se logre.

Bryan se retiró apenas en diciembre y aunque nunca ha mencionado que quiera disputar este tipo de torneos, se le tendrá que preguntar si es una posibilidad.

La Kings League es una competencia con 12 equipos, que cuenta con el apoyo de Ibai, socio de Gerard Piqué, así como de estrellas como Iker Casillas y Sergio Kun Agüero.