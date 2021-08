Bryan Ruiz habló claro y directo sobre Fernán Faerron

A Fernán Faerron aún le resta purgar un partido de suspensión por el castigo que arrastra desde la semifinal. Sin embargo, este miércoles sí podría ser tomado en cuenta para la Supercopa. (Prensa Alajuelense )

Aunque Andrés Carevic y Agustín Lleida se han mostrado un tanto esquivos y no han profundizado sobre la situación de Fernán Faerron, amparados en que es un tema que manejan a lo interno, faltaba conocer el criterio del capitán de Alajuelense.

Después del nuevo empate de la Liga en este arranque del torneo, Bryan Ruiz fue uno de los encargados de atender a los pocos medios de comunicación que tienen permitido reportear en los partidos debido al protocolo por la pandemia.

Como era previsible, las consultas sobre Faerron fueron recurrentes.

“Esta claro que es un gran jugador, pero sí somos conscientes aquí de que tenemos una línea de trabajo y él es un joven que tiene que ir aprendiendo esa línea de trabajo. Nadie es más grande que la institución de Liga Deportiva Alajuelense y tenemos que acoplarnos tanto a la disciplina como al trabajo que está haciendo el equipo”, expresó Ruiz en la zona flash con FUTV.

Y agregó: “Entonces, eso va para todos y eso es lo que queremos seguir imponiendo en la Liga, que todos tengamos una disciplina y una responsabilidad muy grande, porque estamos en un equipo que es para mí el más grande de Centroamérica y que tenemos que rendir y ser respetuosos con él”.

De inmediato, el capitán manudo pasó a la zona mixta, donde fue abordado por las radios en vivo.

El mediocampista expresó que estaba convencido de que esas preguntas eran para crear más polémica, “pero no, aquí no hay polémica”.

“Sobre Fernán siempre lo hemos dicho, es un gran jugador y lo sigue siendo. Yo creo que lo que hay que tener en consideración es que hay temas que se manejan internamente, que no se pueden salir a la luz, es un tema que manejamos dentro”, comentó en Teletica Radio.

Explicó que a través de la historia, Alajuelense siempre se ha manejado bajo la filosofía de que nadie es más grande que la institución.

“Y el que no tenga la disciplina y que no tenga la constancia que se necesita en el equipo, pues tiene que ser responsable de esas situaciones”.

Según Ruiz, ese principio se mantiene y así seguirá.

“Entonces nada, vamos a intentar siempre meter a todos los jugadores, traer a los que son jóvenes, explicarles, enseñarles y exigirles también, porque los jóvenes también tienen su responsabilidad dentro de la ayuda que hay que darles, pero aquí todos somos adultos, somos responsables y tenemos que tomar consciencia de nuestras situaciones y actuaciones”.

Bryan detalló que al ser el capitán del equipo, tiene cierta responsabilidad y autoridad “sin abusarme y sin pasarme”.

“Lo que yo hago aquí y todos los capitanes es para intentar ayudar y mantener al equipo lo mejor posible. Esto es un grupo sano, un grupo fuerte y como te digo, siempre mis llamados de atención a veces de una forma tranquila y a veces de una manera fuerte es para que todos los jugadores de la institución se acoplen si por alguna razón están perdiendo el norte dentro del equipo”, aseveró.

Seguidamente, insistió en que Liga Deportiva Alajuelense es más grande que cualquier jugador.

“Y el que no se acople a cierta disciplina y a ciertas situaciones verá a ver qué hace porque aquí nadie va a ser más grande que la institución, por más buen jugador que sea, tiene que ajustarse a la disciplina de la Liga y eso no es algo que quiero yo, sino es algo que la institución está haciendo para el beneficio de la Liga y el beneficio del fútbol de Costa Rica”, reiteró Ruiz.

Días atrás, el propio Faerron emitió un comunicado oficial en el que decía que “no estoy incómodo en el equipo ni nada por el estilo”.

El defensor de 20 años también citó: “Claro que no soy perfecto, como todo ser humano me he equivocado, tengo un carácter fuerte y eso a veces no es tan bueno (...). Con humildad aceptaré mis errores y les juro que trabajaré duro para ser mejor en todos los aspectos que sean necesarios”.

Al consultársele a Ruiz sobre eso, el capitán dijo: “Una cosa es un tema de carácter, que yo lo entiendo, todos tenemos cierto carácter, pero como le digo, otro tema son ciertas otras cosas que en el grupo se manejan y que en la Liga se manejan”.

Para evitar malos entendidos, el ‘10′ de Alajuelense también reseñó: “Yo no voy a decir que Fernán está incumpliendo con muchas o pocas cosas, son temas que los manejamos a lo interno en el grupo. Lo digo en general, el que esté en la Liga tiene que acoplarse a una disciplina y a una forma de trabajar de la institución, porque la institución es más grande que cualquier jugador”.

Aunque la mayoría de preguntas para Ruiz fueron sobre Faerron, el capitán liguista también se mostró muy autocrítico con este inicio inesperado de Alajuelense.

Después del empate en Ciudad Quesada contra San Carlos (2-2), cuando el equipo de Andrés Carevic llevaba dos goles de ventaja, algo similar ocurrió en el Morera frente a Sporting FC (3-3), en un partido en el que la Liga rescató un punto en el último minuto del tiempo regular, luego de ir dos veces arriba en el marcador.

“El resultado nos deja tristes. Fue un trabajo muy bueno en la parte de la tenencia de la pelota, de crear opciones de gol, pero fuimos deficientes en la defensiva y estoy hablando de todo el grupo.

“En los dos partidos de inicio del campeonato nos han metido cuatro goles de bola muerta y es un tema que debemos tomar en consideración, trabajarlo y mejorarlo”, puntualizó.

Leonel Moreira ya purgó la sanción de dos partidos; a Fernán Faerron le falta un partido para cumplir el castigo que le impuso el Disciplinario y los rojinegros esperan contar pronto con Giancarlo Pipo González.

