Fernán Faerron: ‘No estoy incómodo en el equipo ni nada parecido’

Fernán Faerron tiene contrato con Alajuelense hasta junio de 2025. (Rafael Pacheco Granados)

Fernán Faerron decidió dar su verdad a través de un comunicado, luego de esa historia de amores y desamores con la Liga.

El defensor deja entrever que él no quiere irse de Alajuelense, club con el que tiene contrato hasta junio de 2025.

Con sus palabras da a entender que él se visualiza formando parte del cuadro rojinegro.

“En los últimos días han salido noticias sobre mi persona y la Liga Deportiva Alajuelense, la gran mayoría de estas falsas y sin fundamento alguno, precisamente por esto quería aclararle a toda la afición que merece una respuesta de mi parte, que no estoy incómodo en el equipo ni nada parecido a esto, al contrario, tengo más ganas que nunca de poder ayudar al club y dar la vida en la cancha si es necesario para cumplir los objetivos que tenemos”, reseñó Faerron.

También deja entrever que está dispuesto a poner de su parte para mejorar en lo que haga falta.

“Claro que no soy perfecto, como todo ser humano me he equivocado, tengo un carácter fuerte y eso a veces no es tan bueno, pero lo importante es que día a día intento mejorar como persona y profesional, con humildad aceptaré mis errores y les juro que trabajaré duro para ser mejor en todos los aspectos que sean necesarios”.

Finalmente, Faerron negó tener una mala relación con Bryan Ruiz.

“En ningún momento he hecho ni haría un mal comentario de mi compañero Bryan Ruiz, por el contrario, solo tengo cosas buenas que decir.

“Lo estimo mucho y siento completa admiración hacia él y estoy muy agradecido por el apoyo y los consejos que siempre me ha dado, porque además de ser increíble jugador es una gran persona. Gracias por tomarse el tiempo de leer hasta acá, fuerte abrazo y que viva la Liga”, apuntó el zaguero central.

A inicios de semana, el futbolista no se entrenó con el resto de sus compañeros, según corroboraron varias fuentes.

Después de eso, Faerron procedió a contactar a la Asociación de Jugadores Profesionales (Asojupro).

“Recibimos una llamada del jugador y Asojupro se encarga de monitorear, o averiguar las implicaciones de que haga un entrenamiento en solitario, llegando a la conclusión en poco tiempo de que no hubo nada erróneo por parte de las partes y que la relación sigue normal y corriente, al día de hoy. Eso fue este lunes y este martes pues no ha habido nada anormal”, comentó el director ejecutivo de Asojupro, Steven Bryce.

En Alajuelense optaron por no referirse de momento al caso. A ciencia cierta no se sabe por qué el jugador se entrenó el lunes por aparte.

Bryce dijo que desconoce detalles, pero insiste en que en este caso “no vimos nada erróneo por parte de las dos partes en la relación laboral”.

El torneo empezará en cuestión de días.

Los rojinegros visitarán a San Carlos, después recibirán a Sporting FC y a Cartaginés. En esos partidos no estará Faerron, porque debe purgar tres partidos de sanción.

