“En el 4-4-2 y en el 4-3-3 el 10 ya no es tan específico como antes, para mí. Cuando yo llegué a Bélgica iba de 10, el entrenador no fue el que me llevó. Me utilizaba a veces por afuera, a veces de delantero y me costó ese año. Aprendí a jugar la posición y aprendí el estilo que les gustaba jugar, de uno o dos toques, no tanto el dribling. Con el segundo entrenador fue un 4-3-3 y me empezó a usar como extremo izquierdo y a él le gustaba. Mi función defensiva era con el lateral, tenía que defender, pero al atacar le gustaba que arrancara de afuera para adentro y eso me daba la libertad y un posicionamiento de ’10′″, recordó.