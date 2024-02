Berny Ulloa: ‘Horacio Elizondo no hizo nada’

El exréferi Berny Ulloa fue más allá, al referirse a la labor de Horacio Elizondo, quien renunció al cargo de presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

Berny Ulloa cuenta con mucha experiencia en el arbitraje costarricense y es un crítico fuerte a la labor de los réferis. (Rafael Pacheco Granados)

Ulloa, quien fue árbitro y fungió como guardalíneas en la final de México 86, señaló que en cinco meses nunca se vio una mejoría y más bien, a su consideración, hay un retroceso.

“Nuestro arbitraje lo que necesita es un buen instructor, pero lo que se estaba haciendo no daba resultados. Horacio Elizondo no hizo nada, no se mejoró en nada y es que no creo que fuera un gran capacitador. Que un árbitro dirigiera una inauguración o una final de un Mundial no significa que sea bueno”.

Berny Ulloa piensa que es mejor apostar por costarricenses, que verdaderamente estén comprometidos. A su consideración, en el país hay instructores preparados y no era necesario buscar afuera a alguien que tenía compromisos en otros lugares.

“A mi parecer, los árbitros estaban mal preparados con Horacio. Vi lo que él venía haciendo en otros países y no me convencía. La apuesta por él fue peor que la que hicieron por Carlos Batres”.

LEA MÁS: Horacio Elizondo revela molesto las razones de su renuncia al arbitraje de Costa Rica

Por ahora no se tiene claro quién asumirá el cargo en la Comisión. Tampoco dieron detalles de si continuará el proyecto del VAR para el 2024.

La Federación expuso que se continuará trabajando de manera normal y, en su momento, se anunciará quién asumirá las funciones.