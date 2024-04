Bernald Alfaro siente una gran deuda con Cartaginés

El fichaje de Bernald Alfaro con Cartaginés generó mucha expectativa entre la afición. La dirigencia del club estuvo detrás de sus pasos por mucho tiempo y apostó a largo plazo por el volante. Sin embargo, las lesiones no le han dado tregua.

Bernald Alfaro llegó a inicios del 2023 al Cartaginés, sin embargo, apenas ha disputado ocho partidos con los brumosos. (Instagram Bernald Alfaro. )

Alfaro apenas ha disputado ocho partidos con los blanquiazules, solo en dos fue titular y difícilmente se le vea más en el Torneo de Clausura 2024. Bernald sufrió ruptura total del ligamento cruzado anterior en febrero del 2023 y luego de un sinfín de pruebas personales, volvió en febrero del 2024 (14 minutos en duelo ante Liberia, por la fecha ocho del Torneo).

No obstante, el mediocampista de 27 años se han tenido que armar de paciencia. Luego de su regreso se resintió de un tema muscular y tardará al menos mes y medio en estar al 100% de nuevo. Toda esta situación tiene al jugador con un gran sinsabor y principalmente se siente en deuda con los dirigentes y con los fanáticos.

¿Cómo ha asimilado este proceso de volver luego de casi un año y lesionarse de nuevo?

- Ha sido bastante complicado. Me ilusioné por volver a jugar y ha sido muy difícil de asimilar que de nuevo se presentó algo. Gracias a Dios la rodilla está bien, pero me toca esperar ahora por el tema muscular.

¿Es una recaída o qué pasó?

- Volví ante Liberia, pero en el entrenamiento del día siguiente a ese juego tuve una acción dividida y sentí un tirón en la parte posterior del muslo. Al darse esto, se alarga más la espera.

Bernald Alfaro (primero en la izquierda) ha dedicado muchas horas a realizar fortalecimiento en el gimnasio con sus compañeros y cuerpo técnico. (Instagram )

La directiva tiene mucha confianza en usted, pese a que ha jugado muy poco. ¿Cómo se siente con esto?

- Me siento en deuda con el club. Lastimosamente no es algo que pueda controlar y mucho menos es algo que quería que ocurriera.

”Tampoco es que puedo pasar pegándome con el látigo por la espalda, sin embargo, no dejo de sentir esa deuda con el club y con la familia Vargas, porque me han apoyado en todo este tiempo y no me ha faltado nada.

”Espero volver de la mejor manera, no recaer más y retribuir en cancha toda esta confianza”.

La afición también fija muchas esperanzas en usted. ¿Le genera ansiedad esto?

- En realidad es bonito. Uno tiene esa responsabilidad de demostrar el por qué la gente sigue confiando en uno. Tal vez, en el ojo de la gente queda lo bueno que uno hizo en la cancha y ahora solo me queda trabajar para estar hasta en un mejor nivel del que tuve.

¿Ha pensado en bajar los brazos, ante esta nueva lesión?

- No. Tengo que esperar un poco más, trabajar la mente y mantener la ilusión. No he pensando en bajar los brazos nunca, más bien quiero regresar con más impulso.

”Evidentemente que son etapas complicadas, pero hay que tratar de levantarse lo más rápido posible. Si la mente está bien, el cuerpo también y así no se tendrá tanto problema.

¿Podría volver en el Clausura 2024?

- Es complicado ponerle fecha, porque lo único que uno quiere es volver bien y no recaer. Creo que podría regresar en mes o mes y medio. Sin embargo, la idea es estar al 100% para regresar.

”De cierto modo, uno sabe que luego de una operación de rodilla viene algo muscular. El cuerpo resiente el haber estado tanto tiempo fuera de las canchas y es algo que se puede esperar, pero cuando sucede es muy complicado”.

Termina contrato al finalizar el 2024. ¿Han hablado con usted para ampliar?

- Esto no me pasa mucho por la cabeza en este momento. Estoy concentrado en recuperarme bien y sé que estando en plenitud de condiciones y jugando, podemos sentarnos a ver qué sigue en mi carrera.