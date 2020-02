No, no, como siempre en esto hay una intensión positiva y otra negativa. Nosotros trabajamos por objetivos, en este momento cualquier cosa que se haya dicho son especulaciones que no le quitan al análisis que hacemos por lo que está pasando, porque no estamos contentos, el famoso punto de mejora siempre es una constante en la cabeza fría. Eso de Heredia fue más especulación que realidad.