Aquiles Mata: ‘Sería una irresponsabilidad jurídica llamar a elecciones en Alajuelense’

Liga Deportiva Alajuelense vive en medio de una encrucijada legal y deportiva en la que, de momento, no hay humo blanco en la toma de decisiones.

Los criterios entre dos bandos de asociados son encontrados en cuanto a si se debe llamar o no a una asamblea ordinaria, a final de noviembre, para elegir al presidente y otros cinco miembros de la Junta Directiva con los estatutos vigentes que vencen este mes.

El abogado Aquiles Mata, exdirigente y asociado al club alajuelense, considera que “sería una irresponsabilidad jurídica” convocar a asamblea para nombrar una nueva Junta Directiva hasta tanto no se culmine con la inscripción de la reforma de estatutos que está pendiente en el Registro Nacional.

Vamos por partes y explicamos cómo está el proceso.

El 20 de junio del 2021, el 87% de los asociados liguistas decidieron reformar los estatutos de la asociación que datan desde 1994. Desde ese entonces, el club no ha logrado culminar el proceso de inscripción.

Primero, la institución manuda tuvo que suspender el trámite para poder inscribir la personería jurídica a inicios de año. Luego, en marzo anterior, el entonces presidente Fernando Ocampo solicitó un poder a la asamblea para corregir algunos puntos de la reforma y así iniciar el trámite ante el Registro Nacional.

Actualmente, el trámite fue impugnado por un grupo de asociados y sigue en estudio.

La reforma indica que las asamblea ordinaria (donde hay elecciones) debe celebrarse en el mes de mayo del 2023. Pero los estatutos vigentes señalan que debe celebrarse este mes de noviembre, en el último fin de semana.

“En mi criterio no es procedente convocar a elecciones y explico el por qué. A nivel del Registro Nacional y ante la asamblea siguen vigentes los estatutos creados en 1994, pero si se elige una nueva Junta Directiva, esta no se podrá inscribir hasta tanto la reforma estatutaria no se inscriba.

" A no ser que los socios decidan suspender ese trámite para entonces así inscribir una nueva directiva. Lo cual no sería sano para la situación jurídica de la asociación. Esta reforma dice, mediante un transitorio, que mientras el trámite finaliza en el Registro Nacional, la actual Junta Directiva vencerá su periodo en el mes de mayo del 2023″, señaló Mata.

El abogado también consideró que, en el caso hipotético de que algunos asociados quieran convocar a asamblea para destituir a la Junta actual, tampoco se podría llevar a cabo, porque mientras no se defina el proceso de inscripción de estatutos no se podrá inscribir una nueva dirigencia.

“No debe llamarse a elecciones” Copiado!

El actual fiscal de la Junta Jirectiva, Manrique Lara, conversó con La Nación este lunes y explicó que para él no se debe llamar a elecciones.

“Ya le entregué mi recomendación legal y objetiva, soy los ojos de la asamblea y debo actuar así. Los asociados, por una abrumadora mayoría, decidimos derogar los estatutos que datan desde 1994. Si se elige una nueva directiva, no se podrá inscribir porque existe un principio de prioridad registral que dice que el documento que esté primero manda.

¿Y cuál documento está primero? El trámite de inscripción de reforma de estatutos. Esa es la razón por la que considero que no se puede llamar a elecciones, ya que esa nueva Junta Directiva no se podrá inscribir”, detalló Mata.

Tanto Mata como Lara advirtieron de que en la inscripción de los nuevos estatutos hay un transitorio que detalla que el nombramiento de la actual Junta Directiva será hasta el 31 de mayo del 2023.

Fernando Ocampo Sánchez (2016-2022) renunció al cargo de presidente de la Liga el pasado miércoles 2 de noviembre, luego de la final de Liga Concacaf ganada por el Olimpia de Honduras, en el estadio Alejandro Morera Soto. Al día siguiente, la dirigencia conoció la dimisión de Marjorie Sibaja, quien tenía el cargo de secretaria.

En este momento, el presidente rojinegro es Joseph Joseph (de manera interina), el prosecretario es Sebastián Trigueros, la tesorería está a cargo de Enrique Morúa, el vocal I es Rodrigo Van Der Laat, el vocal II es Federico Calderón, el vocal III es Lanzo Luconi, el vocal IV es Manfred Aymerich y el vocal V es Marco Zúñiga. El fiscal es Manrique Lara.

“Serán los integrantes del Tribunal Electoral quienes decidan qué hacer. Yo ya compartí mi criterio jurídico y hay una solicitud de asamblea que firmaron 39 socios”, aseveró Lara.

Alajuelense tiene 753 socios activos que son los que tienen el derecho de emitir su voto a la hora de tomar las decisiones importantes de la vida de la asociación centenaria. FOTO: (Prensa Alajuelense)

“Nada a nivel legal impide llamar a elecciones” Copiado!

Transparencia Rojinegra es un grupo de asociados que apoya la candidatura del expresidente Jorge Hidalgo Vega (2007-2010) para volver a encabezar la directiva rojinegra. Considera que no hay impedimentos legales para convocar a una asamblea ordinaria y así celebrar elecciones.

José Cabezas fue dirigente de Alajuelense hasta el mes de junio del 2021. Su paso a nivel dirigencial finalizó en la asamblea donde los asociados aprobaron derogar los estatutos que datan desde 1994. Cabezas fue quien creó la documentación de la reforma estatutaria y que luego la dirigencia actual “ajustó”, entre el mes de marzo de este año y el pasado mes de setiembre.

Este abogado y notario difiere de la opinión que brindan Mata y Lara. Considera que la ley es clara y la reforma de estatutos tiene validez hasta que finalice su trámite en el Registro Nacional.

“Los estatutos, ante cualquier trámite registral, son constitutivos; me parece que eso todos lo deberíamos de tener claro. Para que entren en vigencia, se debe tener el visto bueno del Registro Nacional (deben estar inscritos) y esto se dará en el momento en el que el trámite finalice.

“En este momento, la inscripción de los estatutos está a merced de una revisión de una impugnación que le hicimos un grupo de asociados”, manifestó Cabezas. Con respecto a la tesis de que la reforma estatutaria ya tiene vigencia entre los asociados, sostiene que no es lo correcto asegurar esto.

“Nadie puede partir del hecho de que ya los nuevos estatutos rigen entre las partes y no para terceros. Primero, yo me pregunto: ¿quién define sobre quién es un tercero o quién es entre partes? Un socio también puede ser un tercero; por eso no concuerdo con esa tésis, de hacer divisiones de que para fuera no y para adentro sí”, señala el integrante de Transparencia Rojinegra.

Además, afirma no estar de acuerdo sobre la postura de que no se puede realizar ningún otro trámite como. por ejemplo. inscribir una nueva dirigencia, hasta que se termine el proceso de inscripción de la reforma de estatutos en el Registro Nacional.

Mata y Lara consideran que se debe respetar el orden de los trámites que una asociación tiene en la corriente registral y que, en este momento, la prioridad la tiene la reforma estatutaria.

“El fiscal de la asociación menciona el principio de publicidad registral, eso me sorprende. Este principio solo ocurre cuando un acto está inscrito en el RRegistro. Cuando una escritura está pendiente de un trámite de inscripción, lo que tiene es una expectativa de derecho.

“¿Qué si el Registro Nacional dice que la impugnación tiene razón y anula la inscripción? Significa, bajo el criterio de la fiscalía que Alajuelense estará varios meses rigiendo de manera ilegal. Es absurdo pensar que entran en vigencia en el momento en el que el Registro Nacional da el visto bueno”, alega Cabezas.

Un transitorio que ya no está Copiado!

Manrique Lara y Aquiles Mata consideran que no se debe llamar a elecciones en la Liga porque la reforma de estatutos tiene un transitorio en el que se dispone un plazo de vigencia para la actual Junta Directiva.

Ambos abogados sostienen que la asamblea de socios aprobó que la actual dirigencia permanecerá en su cargo hasta el 31 de mayo del 2023. Otra razón más, según alegan, por la que no se debe llamar a elecciones.

Para Cabezas, esta postura no es correcta. “Ese transitorio no existe”, dice el integrante de Transparencia Rojinegra.

“Sobre el transitorio debo decir que existió, lo subrayo: existió, porque en este nuevo trámite de inscripción no fue presentado. Me parece que sería el colmo que este transitorio se deba respetar si tan siquiera fue presentado en el último trámite de inscripción. Lo que no se presenta, no se puede inscribir. Y aunque lo hubieran presentado, tampoco tiene vigencia, ya que la reforma de estatutos no está inscrita”, alega.

Según este grupo de socios, la actual Junta Jirectiva le “suprime a los asociados el derecho de elegir”.

“Es muy doloroso y vergonzoso para los asociados de una asociación centenaria, que se nos quite el derecho de elegir una Junta Directiva. En el país existió una revolución por esto; es un principió sagrado en la democracia del país y hay una dirigencia que nos quiere privar de este derecho”, menciona Cabezas.

El Tribunal Electoral de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense todavía no define si llamarn a una asamblea ordinaria (con elecciones) o una extraordinaria (en la que no se puede elegir una Junta Directiva).