Aquil Alí haría ya mismo una limpia en Herediano y le diría a Yeltsin Tejeda que se vaya

Aquil Alí confesó sin rodeos que llevaba años sin ver a un Herediano tan irregular como el que quedó eliminado ante Saprissa en este torneo. Al dirigirse a los medios de comunicación, lo primero que hizo fue felicitar al equipo contrario: “Nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer y hay que felicitar a Saprissa. No hay más que hablar”, expresó.

Alí admitió que el equipo tuvo altibajos durante todo el torneo y que ahora toca hacer un análisis profundo para mejorar de cara al próximo. “Tenemos dos meses y medio para ver qué está pasando y hacer cambios. Ha sido una experiencia que nos enseña algo, porque tenemos buenos jugadores, pero algo está pasando que no dieron la talla”.

El dirigente afirmó que si Saprissa ganó los dos partidos de la semifinal, es porque fueron superiores: “No voy a decir que me hice saprissista, soy herediano siempre, pero ellos ganaron y ahora van a la final”. Admitió que muchos jugadores del Herediano quedaron debiendo y considera que se viene una reestructuración en el equipo.

Alí aseguró que Jeaustin Campos se mantendrá en el banquillo y que el equipo se armará a su gusto, ya que ha ganado siete títulos en el fútbol nacional y conoce bien el medio. “Él nos dirá cuáles jugadores no quiere y es posible que entre cinco y siete futbolistas estén dejando el Herediano. Al final, eso no me toca a mí, sino a Robert Garbanzo y a Jeaustin Campos”.

Otro aspecto que preocupa a Alí es la casa del equipo, ya que llevan mucho tiempo fuera del Rosabal Cordero: “Es el sexto torneo y nos pasa factura. Espero que en diciembre ya se vea algo, pero todavía faltará. En mayo o junio del otro año ya vamos a tener este estadio”. Mientras tanto, están analizando opciones para mudarse del Colleya Fonseca, como el Carlos Alvarado en Santa Bárbara o el Polideportivo de Belén, ya que jugar en Guadalupe se les hace complicado.

Sobre el caso de Yeltsin Tejeda, Alí fue directo: “Si no está firmado, que se vaya si no quiere estar. Es una decisión de la gerencia, pero no es un jugador que yo estaría buscando. Es una situación complicada”. Finalmente, Alí reconoció que lo sucedido en este torneo los sorprendió y que deben hacer un análisis profundo para el próximo.