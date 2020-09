Creo que al no tener un contención de esas características para darle equilibrio al equipo es difícil, pero lo que tengo que decir es que Alex López, Dylan Flores y hasta en un momento Bryan Ruiz, que le tocó jugar allí, hacen su mayor esfuerzo a pesar de no tener características defensivas y lo han hecho bien. Se han esforzado al no estar tan acostumbrados a marcar y por eso yo se los agradezco, porque es una situación que vive el equipo y aún así tenemos la actitud de ir al frente y revertir los partidos.