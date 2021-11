Andrés Carevic tardó tres meses para referirse a su salida de Alajuelense

Andrés Carevic tomó las riendas de Alajuelense en mayo de 2019 y dejó el club a inicios de agosto de 2021. (Rafael Pacheco Granados)

Andrés Carevic no se había referido públicamente a su salida de Alajuelense, que ocurrió el pasado 7 de agosto.

Su equipo había perdido por 2 a 3 en el Estadio Alejandro Morera Soto contra Cartaginés y unos minutos después Agustín Lleida le comunicó que no continuaría en el cargo. La Liga no había tenido un buen arranque en este Apertura 2021.

Pero es que en realidad, daba la impresión de que el equipo estaba tendido sobre la lona, que arrastraba la herida de esa semifinal en la que lo perdió todo, después de una fase regular prácticamente perfecta, sin derrotas y con un rendimiento altísimo.

Desde aquella noche, el argentino se refugió en el silencio. Así a como fue durante toda su estancia en el club, así reaccionó cuando se vio fuera.

Quizás sí tenía muchas cosas que decir, pero fue hasta este martes, prácticamente tres meses después cuando habló de lo sucedido, al conceder una extensa entrevista al programa Al Pie del Deporte, de Everardo Herrera, en Radio Actual.

Andrés Carevic no se fue de inmediato, porque coincidió que cuando la Liga lo destituyó, su esposa estaba muy cerca de dar a luz.

Efectivamente, ese tercer hijo del técnico con el que Alajuelense alcanzó su anhelada copa 30 nació en Costa Rica.

Desde hace unas semanas, Carevic, su esposa y sus tres hijos se marcharon a México, donde residen.

Cuenta que allá trata de actualizarse un poco, mientras espera una oportunidad para dirigir de nuevo.

“Siempre he tenido contactos acá en el fútbol mexicano, porque acá es donde hice mi carrera como jugador y como técnico, dialogando con algunos dirigentes de algunos clubes, de no ahora, es de siempre que hablo con ellos, que tengo relación con ellos, a la espera de que terminen los torneos, que pueda haber algún proyecto y mientras tanto, siempre estar al pendiente del fútbol y actualizándome”, expresó Carevic en Al Pie del Deporte.

A continuación podrá leer parte de la entrevista:

¿Cree que pudo tener un lapso más de tiempo? ¿Qué reflexiones tiene después del equipo rojinegro?

Lo que te puedo decir es que muy contento con el trabajo que se ha desarrollado en la Liga, los casi dos años y medio que estuvimos con el grupo de trabajo, creo que se hicieron muchas cosas importantes y buenas para la institución, con toda la estructura, con todo el proceso que se ha desarrollado y creo que es eso, palabras de agradecimiento para toda la gente de la Liga, para la afición, para la sociedad de Costa Rica que realmente me atendió diez puntos.

Es eso, palabras de agradecimiento, sobre todo a los jugadores que pasaron durante todo el proceso que estuvimos y todo el esfuerzo que han hecho por nosotros, que estábamos a cargo en la gestión.

Son muy buenos recuerdos, muy contento por todo lo desarrollado en el país, en el club, son palabras de agradecimiento y por haberme dado la oportunidad de estar allá, en el gran país que es Costa Rica.

¿Le hubiese gustado quedarse en Alajuelense?

Creo que de mi persona o de mi grupo de trabajo trabajamos full time, 100% por la institución y creo que el fútbol es así, digamos, hay momentos, hay etapas y realmente creo que nosotros hasta el último día de trabajo lo hicimos al 100%, trabajamos full time por la institución, importante que se habían conseguido dos títulos, tanto el de liga que tanto anhelaba la afición, como el de la Liga Concacaf.

Después, a veces uno cumple etapas y se toman decisiones, pero realmente contento y agradecido. Así es el fútbol y así se ha tomado.

Se cierran ciclos en el fútbol y las relaciones con los jugadores se pueden desgastar o no. ¿Usted cómo sintió su relación con los jugadores de la Liga?

No, no, la verdad que excelente. Creo que no fue un desgaste de cuerpo técnico y jugadores. La verdad que con todo el plantel muy agradecido y tengo una relación excelente con todos los jugadores, con otros jugadores que han estado en el proceso y después no han estado por diferentes circunstancias.

Con Agustín, con su grupo de trabajo, con el club, pero creo que no fue algo de que haya pasado, es que bueno se cumple un ciclo y para lo mejor de la institución lo mejor era tomar decisiones de que venga otra persona. Pero no por una cuestión de que haya fricción o algo, la verdad que en esa parte súper bien.

¿En algún momento un equipo de Costa Rica lo llamó después de la salida de la Liga?

He dialogado con un club, pero realmente mi intención era regresar a México, instalarme acá y después esperar el proceso con mi agente para ver qué es lo mejor para mi carrera. Todo bien, nada más fue el diálogo y mi respuesta fue esa.

¿Qué radiografía hace del fútbol de Costa Rica?

Costa Rica tiene un potencial muy bueno a nivel de jugadores, con técnica, con mucho talento. Es un país chico donde no se puede escapar ningún jugador y es así. Los mejores jugadores o gente joven están siempre en algún club.

En esa parte de talentos, de gente joven que se puede potenciar está muy bien y yo lo único que había comentado cuando estaba allá es que a lo mejor a los clubes, haciendo la excepción del complejo que tiene la Liga, a los demás clubes teniendo una mejor infraestructura, mejores canchas de entrenamiento, mejores instalaciones, creo que hace eso potenciar mejor al jugador joven para poder tener ese recambio.

A veces hay una contradicción con el campeonato, si somos competitivos en sí por la forma en la que se presenta el torneo. ¿Qué observación tiene?

El campeonato es competitivo, creo que hay otros clubes que están trabajando bien y que han equiparado para pelear con los demás clubes que siempre están arriba.

Se podría mejorar la calidad del jugador teniendo mejores instalaciones, mejor infraestructura y desde ya que los clubes y los técnicos se siguen preparando, también en la parte de fuerzas básicas, capacitándose para tener más armas para darle al jugador, que creo que es una responsabilidad de los técnicos, tanto de las fuerzas básicas, como de Primera División.

De poder potenciar a los jugadores para que puedan rendir más, para que puedan aportarle a la Selección, para que puedan ser vendidos y los clubes puedan ganar dinero con la venta de los jugadores, pero es una responsabilidad también del técnico trabajar para poder que el jugador mejore.

¿De los jóvenes de la Liga tiene algún comentario en particular y qué proyección les ve?

Creo que la Liga se hizo un proyecto, se hizo una buena estructura y creo que tienen que salir por esa línea, siempre estando uno no, porque uno es empleado del club y siempre va a estar de paso, pero la estructura y el proyecto sigue estando.

Creo que el desarrollo de lo que hicimos nosotros fue eso cuando estuvimos, tratar de tener gente de jerarquía que pueda aportar a la institución, tanto futbolísticamente como en lo extrafutbolístico y tratar de ir insertando a los jóvenes que tienen talento y es responsabilidad nuestra potenciarlos, como todos los jóvenes que tiene la Liga.

¿De cuáles espera más?

No, no, yo creo que tienen mucho potencial tanto Aarón Suárez, Carlos Mora, Ian Lawrence, como es Fernán Faerron desde que llegó, Jurguens Montenegro que fue cedido, Brandon Aguilera.

Josima Alcócer que lo involucramos nosotros a la pretemporada y ya lo teníamos en el primer equipo y seguramente hay jugadores jóvenes que vienen detrás con mucho potencial. Entonces, ese es el realmente el recambio que debería tener un club, gente de jerarquía, la gente joven se va a volver jugadores intermedios con gran potencial y nuevamente viene la gente joven. Creo que ese es el proceso.

Todos esos chicos que nosotros hemos tenido tienen buen potencial, seguramente se van a seguir desarrollando y es algo bueno para el fútbol de Costa Rica, para las selecciones Sub-20, Sub-23, la Olímpica, la Mayor... Es lo que tuvimos ahí y lo que desarrollamos.

¿Qué partido le gustaba más, de esos que son estresantes?

Yo lo mencioné muchas veces, le doy seriedad a todos los partidos. Siempre un clásico nacional creo que es algo importante, pero no hay que desmeritar a los demás equipos. Nosotros le dábamos la seriedad a todos los partidos. Trabajábamos full time para todos los partidos.

¿Los partidos contra Herediano tuvieron un buen promedio?

Estadísticamente yo no estoy muy al pendiente, siempre trato de estar al día a día, de hacer una buena semana de trabajo. El partido más importante es el que viene, claro que con Heredia se hicieron buenos partidos, los clásicos también, pero con los demás equipos se desarrollaron buenos partidos.

Le doy importancia a cada partido, no importa el rival, en lo personal. Es un punto de vista mío, así trabajo.

¿Siente que el fútbol de Costa Rica a nivel de clubes puede competir en la Concachampions contra equipos de la MLS y mexicanos o estamos lejos?

Claro que se puede competir. Cuando estuvimos nosotros estábamos conscientes de que podíamos ser competitivos con planteles con mayor presupuesto, con mayor cantidad de jugadores, con jugadores con más trascendencia.

De ahí a decir que vas a salir campeón creo que es difícil, va a ser complicado, no imposible, pero tenés que competir con nóminas muy importantes. Sí se puede competir. Los equipos que están hoy en Concacaf, que siguen, seguramente van ser competitivos y cuando tengan un lugar en Concachampions yo creo que lo pueden hacer muy bien.

De los jugadores adversarios que enfrentó con Alajuelense en el ámbito local, ¿tiene alguna observación?

Hay muy buenos jugadores en el fútbol de Costa Rica, creo que estando acá en México he hablado con colegas y con dirigentes y yo les preguntaba a ellos por qué no tenían en la mira al fútbol de Centroamérica, de Honduras, de Costa Rica, de Panamá.

Yo digo que hay jugadores con características para venir al fútbol mexicano y que pueden ser muy competitivos y andar muy bien. Les hice ese comentario a dirigentes de algunos clubes, a algunos colegas y a gente del fútbol.

¿Regresaría a Costa Rica para dirigir a otro club que no sea Alajuelense?

Creo que uno es técnico, me identifico mucho con la Liga, pero no sé más adelante. Habría que ver la situación cómo está, qué proyecto puede haber, entonces uno a veces está abierto a posibilidades de dirigir a otros equipos, pero yo le doy mucha importancia a cómo está estructurado, a cómo está el proyecto, cómo va a desarrollarse lo que ellos pretenden en el club que me quiera contratar.

Acá se le cuestionaba en fases finales. ¿Qué era lo que sucedía en ese momento que el equipo no podía cerrar esos partidos?

Lo que te puedo decir es que en los dos años y medio que estuve el equipo fue muy regular y siempre fue muy competitivo y es fútbol. Hemos conseguido dos títulos en dos años. El club antes de mi llegada no había calificado, había tenido inconvenientes durante varios años.

Y la reestructuración no es de un día para otro. Cuando se reestructura un club lleva tiempo y la verdad que en ese tiempo estamos contentos de haber conseguido dos títulos.

Armar un equipo no es de un día para otro, ni un semestre, ni un año. A veces los proyectos tienen que tardar de tres a cinco años como hace la MLS o como hacen otros equipos. Lo que te puedo decir es eso, fuimos muy competitivos y es fútbol.

Pasan situaciones dentro del fútbol, no solo nosotros, sino a nivel mundial, que en situaciones o en instancias finales a veces no salen las cosas como uno pretende. Al final de cuentas se consiguieron dos títulos muy valiosos para la institución y muy contento de lo que hemos desarrollado en esos años.

¿Siente que el fútbol de Costa Rica es muy pasional para tomar decisiones?

El fútbol de Costa Rica se vive con mucha pasión, me hace recordar mucho lo que es Latinoamérica, pero como en todos lados, en todos los lugares del mundo se toman decisiones a nivel dirigencial y en ese momento a lo mejor es la manera de que necesitan otra cosa en la institución y es respetable, pero eso pasa en todos lados.

En algunos lugares como Europa, la MLS, respetan un poco más el proceso y en Centroamérica, México, a veces van mucho por el resultado y es respetable. Y hay clubes dentro de los países a pesar de que buscan resultados, mantienen un proceso.

Trabajamos full time a lo que tuvimos, se toman decisiones continuamente en el fútbol, pero uno trata de hacer siempre lo mejor, trabajar para dar lo mejor en el club donde está, que es mi trabajo. A veces se consiguen resultados y a veces no. De mi parte uno está contento porque todo lo que estaba a nuestro alcance lo hicimos.

¿Qué opina de la Selección?

Hay un cambio generacional importante y está siendo competitiva, pero siempre las eliminatorias son complicadas y son difíciles. Hay una muy buena generación atrás que va a ser importante en el proceso que está hoy y en el siguiente.

No me corresponde opinar de lo que se está haciendo porque no estoy adentro, no estoy ahí y sería una falta de respeto de mi parte dar un punto de vista de esa parte, lo doy general, porque viene una nueva generación importante y que están acompañados con gente de jerarquía y eso va a ser importante para lo que viene.

¿Qué aprendió usted en Costa Rica?

Hablando generalmente de mi estadía en Costa Rica, mi crecimiento como técnico fue muy pero muy bueno, creo que he crecido muchísimo a nivel personal.

A nivel persona agradecido con la institución, con la afición de la Liga, con las personas del país que realmente me recibieron muy bien, dejé amigos, gente conocida, que me han ayudado.

Estoy muy agradecido con todos ellos, como país es muy lindo para vivir, muy seguro, con una educación muy buena.

Siempre palabras de agradecimiento para Costa Rica y estamos con las puertas abiertas de nuevamente poder o visitarlos, o ir de vacaciones, o trabajar.

¿Se llevó la amistad de otro entrenador del fútbol nacional?

Sí, la verdad que no he tenido problemas con ninguno, me he llevado muy bien y siempre agradecido a todos los colegas que hemos dialogado, compartido opiniones. En esa parte uno está abierto a dialogar, somos gente de fútbol. En los partidos todo el mundo quiere ganar, pero me he llevado una muy buena imagen de todos los directores técnicos, no solo de la Primera División, sino también del ascenso, que compartí con algunos cuando iban a entrenar al CAR.