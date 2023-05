Andrés Carevic se olvida de los fantasmas del pasado

Andrés Carevic prácticamente no se inmutó en la conferencia posterior al triunfo de Alajuelense 1 a 0 ante Saprissa, en la Gran final. El técnico mantuvo los pies en la tierra, como él mismo señaló, y si bien destacó el nivel de su equipo, para nada siente que ya son campeones. Eso sí, enfatizó que son un equipo distinto.

- ¿Qué análisis hace después del primer partido de la Gran final?

- Fue un partido durísimo, muy disputado y como lo pensábamos, al medirnos al líder del torneo y el actual campeón. Creo que el equipo hizo un partido bueno, fue importante ganar y felicito a mis jugadores por el gran esfuerzo que hicieron para irnos con una ventaja, que es importante para nosotros.

Si hay algo que caracteriza a Andrés Carevic es que vive intensamente los partidos. La gran final entre Alajuelense y Saprissa no fue la excepción. (Jose Cordero)

- ¿Qué tan cerca se sienten de ser campeón?

- Estamos con los pies sobre la tierra, nos enfocamos en recuperar a los jugadores y trabajar duro. El domingo tenemos que hacer un buen partido y ganar.

- Parece que Alajuelense perdió el miedo en este tipo de partidos grandes o que definen títulos. ¿Cómo logró que esto pasara?

- No me gusta regresar atrás, sino que pienso hacia adelante. No veo lo que ha pasado, lo que dicen o las opiniones, sino que me enfoco en lo que debemos de hacer. Cada quien sabe su rol y solo debemos estar al 100% y dar el máximo.

- Ha repetido la formación titular cinco veces. ¿Se debe al buen nivel de estos 11 futbolistas o porque en el banquillo no encuentra opciones para sorprender?

- Siempre buscamos que los jugadores estén al 100% y elegir la mejor estrategia para ganar. Se ha repetido, en otras ocasiones no, pero siempre valoramos cómo están todos y planteamos lo del juego de vuelta.

- ¿Le preocupa que Alajuelense no tuvo mucha posesión de balón?

- Creo que hicimos muy buen partido y me parece que Saprissa tuvo la posesión, pero en su zona defensiva. Con esto, no nos generó peligro, porque la tenían sus defensores.

”Igual, no estuvo fácil, el partido fue muy duro y lo importante fue que ganamos”.

- ¿Qué tanto le satisface el nivel de Carlos Mora?

- No hay que hablar de individualidades, somos un gran equipo y todos hacen un gran trabajo. Hasta los que quedan fuera se esfuerzan día a día, para que seamos competitivos y por eso siempre agradezco la entrega de todos.

- ¿Qué tan crucial será la concentración y el orden táctico en un juego que será muy emocional en la vuelta?

- Siempre es importante tener orden y equilibrio, es lo que le pido a mis jugadores: estar concentrados y atentos a los detalles. Independientemente de lo que pase en los partidos, siempre hay que mantener la estructura y una concentración máxima.

- ¿Cómo está Suhander Zúñiga?

- Suhander está bien y, al igual que con los demás, tendremos que valorarlos para ver si están en óptimas condiciones y pueden participar en el siguiente partido.

- ¿Por qué Aarón Suárez suele salir de cambio?

- Con él y con los demás jugadores, tomamos decisiones pensando en lo mejor para el equipo.