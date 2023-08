Andrés Carevic: ‘Está planificado que el equipo esté así en estos momentos’

Liga Deportiva Alajuelense empezó la fase de grupo de la Copa Centroamericana de Concacaf con un triunfo de 1 a 0 contra Olancho de Honduras, en un partido que también le costó a la Liga, pero en el que empezó a verse un poco de la magia de Joel Campbell.

Según Andrés Carevic, en Alajuelense tenían muy claro que el arranque iba a ser así para el cuadro rojinegro, que el próximo sábado visitará a Sporting FC, a las 8:15 p. m.

¿A usted le gusta como juega la Liga? ¿Estos partidos están a la altura de la planilla o le falta trabajo para lo que debería de dar?

- Claro que este equipo puede dar muchísimo más, ya lo veníamos dialogando en las fechas del torneo nacional. Está planificado que el equipo esté así en estos momentos, llegaron 11 jugadores hace 15 días y seguramente la intensidad que nosotros pretendemos en el equipo, ese dinamismo, la parte de precisión y eso, a medida que van pasando los partidos, tenemos que ir evolucionando.

“Lo importante es tener un equilibrio, estar sólidos. Se ganó un partido importante, a pesar de que lo hicimos 1 a 0, hemos generado más opciones de gol para poder concretar más chances.

“Lo importante es haber ganado en casa en el inicio, siendo sólidos y a medida que van pasando los partidos, el equipo va a ir mejorando, seguramente, con trabajo.

“A pesar de que tenemos pocos días para trabajar porque jugamos cada tres días, pero no hay excusas, hay que mejorar, todos lo sabemos y trabajaremos para eso”.

- ¿Qué le ha parecido el trabajo de sus laterales?

- Bien, tenemos una planilla de casi dos jugadores por puesto, que son muy competitivos y buscamos la competitividad interna para realmente que vayan evolucionando. Lo han hecho de buena manera todos.

“Tanto Carlos Martínez como Suhander Zúñiga fueron a Copa Oro, llegaron mucho más tarde que los demás como todos los seleccionados y vamos a ir dándoles minutos. Después, tenemos que darles minutos por rendimiento, por estrategia, por cargas. Como ellos, todos los jugadores”.

- ¿Cómo se encuentran Johan Venegas y Carlos Mora?

- Todavía no están al 100%, va a depender mucho de la evolución, pero no hay días para decir que en dos días, en tres días, en una semana. A medida que vayan evolucionando valoraremos si pueden estar al 100% para poder ser partícipes.

- Hay un sector de la afición que se ha metido de lleno contra Freddy Góndola, cuando ingresa de variante y cuando está en la cancha lo silban. ¿Cuál es su criterio sobre esta situación que pasa con él?

- Saben que en lo personal tanto Freddy como cualquier otro jugador tienen el apoyo total mío, del cuerpo técnico, de la institución. Tiene que seguir trabajando, a veces entiendo a la gente, cada uno tiene su opinión o su punto de vista, pero Freddy trabaja como todos sus compañeros cada día para poder seguir evolucionando, dándole al equipo lo que necesita y el apoyo que necesita para el equipo también.

- Usted dice que esta situación es normal por los jugadores que llegaron de la Copa Oro. ¿Cuánto le falta a Alajuelense para que el equipo se vea con confianza y que no carbura?

- No creo que sea desconfianza, es volver a buscar ese ritmo de juego, el funcionamiento que nosotros queremos. Lo que pasa es que a veces, cuando estás un poco impreciso y no tenés esa intensidad o ese dinamismo que necesitamos, porque más del 50% de nuestro plantel no hizo pretemporada.

“Acabó el torneo pasado, se incorporaron a la Selección y tuvieron siete días de vacaciones. Es muy entendible lo que está pasando. Tienen el apoyo total de nosotros. Agradecer el esfuerzo, porque hacen un esfuerzo impresionante todos los jugadores, trabajan fuerte, jugamos cada tres días.

“Esperemos seguir evolucionando partido a partido y que lo antes posible el equipo se vaya poniendo a punto en lo que pretendemos y los jugadores están conscientes de que este equipo puede dar mucho más”.

- Es clara la intención de poner gente joven. Detrás de eso, ¿cuánta exigencia hay de la dirigencia para esa oportunidad a los jóvenes?

- Este es el proyecto del club y por eso no tenemos una planilla de 30 jugadores como otros equipos, sino tenemos una planilla de 14, 15, o 16 jugadores que son de los más grandes, con una intermedia de 22 o 23 años y los demás son chicos. Ellos se ganan los minutos.

“Le tocó a Esteban Cruz jugar un partido internacional, hizo la pretemporada con nosotros, trabaja duro, se ganó los minutos, le dimos la confianza y entonces así es este club. A medida que va pasando, si hay uno de 16 años que puede jugar, está bien y puede hacerlo, jugará”.

- Dentro de todo lo que usted explica que está atravesando el equipo y que están buscando ese equilibrio que siempre ha caracterizado a la Liga suya, ¿cuánta paciencia le pide a la gente, porque por momentos están muy metidos en el juego, pero también se impacientan?

- Entendemos a la gente, la gente siempre quiere que a lo mejor podamos ganar por dos, tres, cuatro o cinco goles, pero en estos momentos nos encontramos en esta posición. Lo que les pido siempre es el apoyo y agradecerles por cómo nos acompañan en el Morera o de visitante.

“Tener siempre ese apoyo, muy agradecido con ellos y para que sepan que estamos haciendo el mayor esfuerzo todos para que el equipo pueda jugar, tener mejor funcionamiento y qué bueno que el equipo siga ganando, que es lo más importante”.

- ¿Qué le gusta de Aarón Suárez por fuera, porque lo está poniendo poco por el centro?

- Aarón es un jugador muy inteligente que nosotros podemos utilizar por fuera, lo podemos utilizar por dentro y ahí vamos evaluando. Empezó por fuera y terminó por dentro, entonces es algo importante para nosotros que pueda jugar dos posiciones.

- ¿Cuántos entrenamientos ha completado Johan Venegas en la última semana?

- Se ha integrado de a poco a los entrenamientos, en la primera parte, pero hay que seguir esperando la evolución y que estén al 100%. Nosotros siempre valoramos que el jugador esté al 100% y en óptimas condiciones para ser partícipe del juego.

