Álvaro Zamora apunta a jugar en Europa

Álvaro Zamora, delantero de Saprissa, tiene a Europa en la mira. El jugador reconoció que hay interés de clubes del Viejo Continente en sus servicios y él espera dar el salto y hacer su sueño realidad de jugar en el extranjero.

“Apunto a Europa, sinceramente es mi prioridad y sí hubo bastantes ofertas para irme y todavía se sigue en conversaciones con algunos equipos, pero es un trabajo que está en manos de mi representante y del mismo Ángel Catalina, quienes se encargan de eso; yo me concentro en entrenar y jugar”, dijo el atacante, quien empezó bien el Clausura, con dos anotaciones ante Guanacasteca, su primer doblete en Primera División.

Zamora añadió estar listo para dar el paso a otra liga, él solo espera que en los próximos días se aclare el panorama y pueda salir.

“Yo quiero salir, dar el paso y me siento preparado. S í hay opciones, hay charlas con equipos de Europa y unos de América, me lo tomo con ilusión, pero no me meto en ese trabajo, no es mío”, destacó el futbolista.

"Gracias a Dios todo salió bien. Para este torneo me propuse anotar más", dijo Álvaro Zamora, luego del juego ante Guanacasteca. (Jose Cordero)

Álvaro añadió que si no se llegara a dar la ocasión de salir al exterior, esperará otra oportunidad mientras continúa en Saprissa.

“He madurado mucho en mi juego y espero que algo salga. Si llega una oportunidad clara la tomaré, siempre y cuando sea para mi beneficio y si debo quedarme lo haré con alegría, porque aquí estoy muy bien”.

Pero so hay interés y se presentan oportunidades, por qué Álvaro Zamora no se ha decidido. El jugador dio su versión.

“Todo esto de las negociaciones no solo es la decisión del jugador, también hay intereses de los equipos. Lo económico es lo último en lo que me centro, pienso en la Selección, en lo que me puede catapultar. Pero si no salgo, no pasa nada, me quedo aquí y seguiré demostrando mis condiciones”.

Zamora agregó que en este certamen tratará de tener bastantes aportes ofensivos y ayudar al equipo, incluso reconoció que Jeaustin Campos le pidió mayor protagonismo.

“Sí él me habló, me dijo que ya pasaron los seis meses iniciales para un novato y que debía tomar más protagonismo en estadísticas, con asistencias, goles y aportes ofensivos y me lo tomé con mucha responsabilidad. Tengo que demostrar que estoy para grandes cosas”.

Según Álvaro Zamora, el torneo pasado llegaba mucho y no concretaba y ahora quiere ayudar al equipo con anotaciones, como lo hizo con el doblete que consiguió contra Guanacasteca.

Zamora recordó que al anotar el primer tanto, gol olímpico, no estaba seguro si él sacudió las redes u otro compañero tocó el balón.

“Le pregunté a Alemán (Fabricio) si él había tocado la bola y dijo no, que la pelota entró sola”, manifestó Álvaro, quien tras cobrar el tiro de esquina estaba incrédulo con el gol olímpico.