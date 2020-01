Le agradezco a San Carlos y a todos los involucrados en esto por el esfuerzo que hicieron estos días para hablarme y decirme que reconsiderara volver a jugar. Me siento alegre y contento de poder hacer el deporte que amo, el que me ha dado todo en la vida. Además, me pone feliz hacerlo en mi pueblo, para darle más alegrías a los amigos de toda la vida, los aficionados y mi familia