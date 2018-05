“Álvaro me dijo ‘andás bien en lo futbolístico, no estás gordo como la gente dice, estás rindiendo físicamente. No es cuestión de edad, es de rendimiento y usted está haciendo las cosas bien por el equipo’. Aquellas palabras me convencieron y hoy puedo decir que fue una buena decisión la que tomé”, manifestó González, quien tiene 29 años y suma 14 tantos en la campaña.