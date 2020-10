“Tres doctores me dijeron que no iba a poder volver a jugar, me había operado y había pensado en no jugar más. Mi papá fue el que me hizo recapacitar, él llega y me dice que respeta mi decisión pero que alguien que había hecho las cosas como yo no se podía retirar así. Me puse a pensar en mi familia y ahí tomé la decisión de viajar a México y a los 10 meses volví a jugar”, expresó.