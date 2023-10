Alonso ‘Mariachi’ Solís opina sobre el futuro de Vladimir Quesada al mando del Saprissa

Alonso Solís es una voz autorizada del Saprissa. El exjugador histórico morado dio su visión de lo que sucede en el Monstruo, plantel que la semana pasada quedó eliminado de la Copa Centroamericana a manos del Real Estelí de Nicaragua y además el sábado perdió ante Herediano por el torneo nacional.

Solís fue claro en afirmar que él no cambiaría a Vladimir Quesada como ‘DT’ tibaseño, además de que rescató el trabajo hecho hasta el momento: bicampeonato, obtención de cetros como la Recopa y Supercopa y el liderato del presente torneo.

-¿Cómo describiría el momento del Saprissa? Copiado!

Yo creo que se perdió una serie muy importante ante el Estelí. Saprissa debe salir a ganar siempre, pero bueno. Después se perdió con Herediano que es un rival directo, al final creo que son dos yerros grandes para poner cuidado.

-La gente pide un cambio de timón, cambio de ideas... Cambio de entrenador. Copiado!

-Eso uno lo entiende, porque la gente siempre quiere resultados y si no llegan, quieren cambios. Pero siento que sería precipitado hacer algún cambio, me parece que Vladimir ya demostró con Saprissa y está en primer lugar, entonces yo sé que las pérdidas duelen, la afición de Saprissa es muy exigente, pero a lo interno yo creo que más que un cambio lo que se necesita es un análisis del por qué no se le ha ganado a los grandes y qué pasó con el Estelí.

-¿A usted le gusta como juega Saprissa? Copiado!

-Ha tenido partidos buenos y partidos malos. Lo del Estelí a nadie le gustó, pero en general Saprissa ha estado bien, eso se demuestra en este momento porque se sigue en el primer lugar, aunque repito: yo entiendo que la gente quiere ganar todo y la exigencia es al máximo.

-Entonces: ¿más paciencia para Vladimir Quesada? Copiado!

-No sé si paciencia, porque ese término en el fútbol es complicado. La paciencia no hay en el fútbol, lo que sí es que somos bicampeones en este momento, ganamos la Supercopa y estamos en primer lugar. Se quedó fuera con el Estelí, se perdió con Herediano y hay que analizar por qué pasó esto, para sacar conclusiones para lo que viene que será la segunda fase del torneo.

-¿Ve la semifinal del Torneo de Copa como determinante? Copiado!

-Todos los juegos en Saprissa son importantes, obviamente es definitorio y se quiere ganar. Es partido a partido, es estar al 100% para cada domingo y, bueno, sí será un partido clave.

-¿Usted terminaría el 2023 con Vladimir Quesada como ‘DT’? Copiado!

-Pues uno sabe la presión, pero yo sigo diciendo que somos bicampeones y tenemos la Supercopa, la Recopa, y estamos peleando por el tricampeonato. ¿Cambiar ahorita para dos meses? Yo no creo en eso, pero entiendo que la gente lo pida, aunque yo no veo un cambio de entrenador como lo viable.

-¿Le falta a Saprissa profundidad en el plantel para sustituir a David Guzmán y Mariano Torres? Copiado!

-Son perfiles de jugadores diferentes. Por ejemplo, Saprissa no tiene un jugador con las características a David Guzmán o Mariano Torres. Ahí pueden jugar Youstin Salas, Ulises Segura, Gerald Taylor, pero son de otras características. Sí hacen falta Mariano y Guzmán, y mucho; además, ellos son dos líderes, son dos insignias del Saprissa.

No quiero desmeritar lo que han hecho los otros jugadores, pero sus características de juego son diferentes. Torres y Guzmán son muy importantes para el Saprissa.

-¿Entonces se falló en el armado del plantel? Copiado!

-En Saprissa deben estar muchos jugadores y de mucha calidad, porque si pasan estas cosas como la lesión de Guzmán, lo de Mariano, es difícil. Uno debería tener un perfil de jugador por si falta alguno tener el sustituto más similar posible.

-Queda el Torneo de Copa y el campeonato nacional. ¿Con qué cierre de año terminaría usted contento como saprissista? Copiado!

-Para Saprissa sería un año espectacular solo ganar el campeonato nacional. Un tricampeonato no se ve desde hace rato. Yo entiendo la crítica de la gente, pero seguimos de primeros, seguimos peleando y, ojo, hay que decirlo: al inicio del torneo todo el mundo veía a Saprissa como un equipo que se reforzó poco, mientras Alajuela y Heredia se llenaron de figuras, pero vea que seguimos de primer lugar. Sería espectacular si se gana el torneo nacional.

-¿Se menosprecia el fútbol de Nicaragua o el golpe frente al Estelí fue tan duro como se dimensionó acá? Copiado!

-A uno le duele con quien sea, pero acá se menosprecia el fútbol de Nicaragua. Ellos han metido plata, jugadores, no es el mismo Nicaragua de hace 15 o 20 años. Han tenido entrenadores importantes como Henry Duarte. Ahora, ¿qué pasó en la serie?

“Siento que Saprissa no se jugó la vida, como siempre. Ellos (los del Estelí) sí lo hicieron. Siento que no se jugó a tope, ya después lo demás pues hay que ver que ellos eliminaron al Olimpia de Honduras, por lo que no iba a ser fácil. El tico está acostumbrado a menospreciar a los equipos nicaragüenses y no ven que han avanzado.