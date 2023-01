Alexis Gamboa, jugador de Alajuelense: ‘Con una operación del corazón siempre habrá miedo’

Cada vez que salta a la cancha para entrenar o jugar con Alajuelense, Alexis Gamboa se siente privilegiado.

Hace unas semanas, al defensor le practicaron una cirugía cardíaca para acabar con un problema que le habían detectado en un chequeo de rigor.

“Con mi operación gracias a Dios todo salió bien, la operación fue un éxito y ya puedo tomar la cantidad de minutos que el profe decida que yo juegue, el corazón está bien”, afirmó Alexis Gamboa.

Los días pasan y aún no comprende bien qué fue lo que pasó.

“Es difícil de explicar, porque ni yo sé, me hicieron un examen de una prueba de esfuerzo, me vieron algo anormal en el corazón y ya hicieron exámenes más a fondo, donde encontraron algo que era difícil para mí. Tenía solución, que era lo más importante, me operaron y gracias a Dios ya estoy al 100%”, relató el defensor.

La noticia lo tomó por sorpresa y fue una verdadera prueba para él y para su esposa.

“Con una operación del corazón siempre habrá miedo, fue difícil para mí porque fue algo que no esperaba. Me dijeron que había solución, pero había un poco de posibilidad también que no hubiera solución. Entonces había que operar para saber si había o no solución. Gracias a Dios se tomó el riesgo y todo salió bien”.

Al intentar contar lo que pasó, Gamboa dijo que era como que tenía una vena de más y que era un poco peligroso.

“Se supone que lo tenía desde pequeño. A mí me habían hecho varias pruebas de esfuerzo donde no había salido nada, no me lo habían encontrado, pero llegué a la Liga, me lo encontraron, me dieron seguimiento. Se hicieron muchos estudios para tomar la decisión de operar, me operaron y todo salió bien”.

Tras esa cirugía, solo estuvo parado 15 días para recuperarse en la ingle, que fue por donde lo operaron.

“Volví a hacer una prueba de esfuerzo a los 15 días, gracias a Dios no apareció. Ya tuve otro control y no apareció. Tengo que llevar un control de tres meses para ya descartar que vuelva a aparecer y primero Dios que sea así, porque de momento estoy bien. Estoy entrenando bien, estoy al 100% y eso es lo importante”.

La información que le han dado es que no tiene ningún problema con entrenar o jugar. Y así ha sido desde que retornó tras la cirugía.

“Hemos tenido partidos amistosos donde estamos jugando y me he sentido muy bien, gracias a Dios no he sentido nada”.

¿Qué tenía?

Alajuelense informó a principios de diciembre que fue desde junio pasado cuando el departamento médico del club detectó que el defensor de 23 años padecía el síndrome de ‘Wolff-Parkinson-White’.

El doctor Jorge Slon explicó que lo que presentaba el futbolista podría explicarse de manera sencilla como una rotonda que tiene una entrada únicamente y donde lo normal es que los carros ingresen uno por uno.

Pero en el caso de Alexis, en lugar de entrar carro a carro, por decirlo de alguna manera, ingresaban dos vehículos seguidos. Eso provocaba un doble impulso al corazón del futbolista.

La operación se le efectuó el pasado 19 de noviembre en el Hospital Metropolitano, en Lindora.

“Era algo relativamente sencillo, no era una cirugía de corazón abierto ni nada. Era una cirugía en la que se metía un catéter, que es como una manguerita por la vía femoral, por el canal inguinal”, expresó el Dr. Jorge Slon.

Detalló que ese catéter recorría el cuerpo hasta que tenía que llegar al corazón y lo que hace es bloquear por completo la parte de ese circuito de entrada.

“Como que ese otro carro que iba entrando lo parábamos y lo frenábamos, sacándolo de circulación y que tuviera solo un impulso eléctrico normal, como todas las personas”, indicó el galeno rojinegro.

El doctor Slon aseguró que lo único que Gamboa tenía era esas dos entradas, en las que recibía dos impulsos eléctricos, pero al sacar uno, su corazón ahora sigue funciona con normalidad.

“La ventaja es que como no era ninguna patología cardíaca, ningún problema de estructura del corazón, no era ninguna válvula dañada, el corazón tiene cuatro cámaras y ninguna estaba dañada. El corazón de Alexis está perfecto”.

El presente

El defensor se siente tan entusiasmado como sus compañeros. Se propuso hacer las cosas bien, mejorar y que grupalmente también se vea un equipo más fuerte.

“Hemos venido trabajando bien con el profe nuevo, estamos fuertes, con la ilusión de empezar el nuevo torneo, de hacer las cosas bien y esperemos en Dios que este torneo se nos dé”.

Alexis Gamboa es claro en que ellos como jugadores están en deuda con la afición y con la institución en sí.

“Tuvimos dos títulos en las manos y los dejamos ir, somos responsables, hemos puesto las barbas en remojo, hemos trabajado el doble. Nos hemos esforzado para que en este torneo las cosas sean diferentes, pero tenemos que ir paso a paso, no podemos pensar en ser campeones si no hemos empezado el torneo. La fe es esa, pero la consigna es ir paso a paso, partido a partido y esperamos en Dios que este torneo sí sea”.

Para este semestre, Alajuelense cuenta con cuatro centrales, dos de perfil derecho como Giancarlo González y Erick Cabalceta, así como dos zurdos, que son Alexis Gamboa y Juan Luis Pérez.

“La competencia es bonita porque me ayuda a mejorar y lo ayuda a mejorar a él. En el fútbol siempre habrá competencia y juegue él o juegue yo, cualquiera de los dos va a hacer las cosas bien y si juega él lo apoyaré al 100% y si me toca a mí estoy seguro que él también. Nos ayudará a mejorar a los dos y será una competencia muy linda”, destacó Alexis Gamboa.

Alajuelense jugará el próximo sábado ante Santos, en Guápiles. Será el primer partido del Clausura 2023.