Alajuelense reveló más detalles de Alexis Gamboa y su cirugía por un problema cardíaco

Después de que se le practicó una cirugía por un problema cardíaco, Alexis Gamboa no tendrá ningún inconveniente para continuar con su carrera como futbolista. Así lo detalló el médico de Liga Deportiva Alajuelense, Jorge Slon.

Fue desde junio pasado cuando el departamento médico del club detectó que el defensor de 23 años padecía el síndrome de ‘Wolff-Parkinson-White’.

El doctor Jorge Slon explicó que lo que presentaba el futbolista podría explicarse de manera sencilla como una rotonda que tiene una entrada únicamente y donde lo normal es que los carros ingresen uno por uno.

Pero en el caso de Alexis, en lugar de entrar carro a carro, por decirlo de alguna manera, ingresaban dos vehículos seguidos. Eso provocaba un doble impulso al corazón del futbolista.

“Gracias a Dios era el síndrome más benigno. Desde junio que se le hizo el diagnóstico con todo el chequeo médico estuvo bajo un escrutinio de chequeos cardiológicos de manera constante y demás”, relató el Dr. Jorge Slon.

La situación estaba monitoreada y bajo control, así que se tomó la decisión de que él continuara jugando, siempre y cuando no se arriesgara su salud y la forma de hacerlo era mantenerlo en un chequeo de manera constante.

“Se pudo ir prolongando hasta que se terminara el torneo. Lo conversamos con el jugador, con el cardiólogo y el electrofisiólogo para tener un consenso de cuál era la mejor opción para él y se tomó la decisión de hacerlo al final del torneo”.

La operación se le efectuó el pasado 19 de noviembre en el Hospital Metropolitano, en Lindora.

¿En qué consistió la cirugía? “Era algo relativamente sencillo, no era una cirugía de corazón abierto ni nada. Era una cirugía en la que se metía un catéter, que es como una manguerita por la vía femoral, por el canal inguinal”, expresó el Dr. Slon.

Detalló que ese catéter recorría el cuerpo hasta que tenía que llegar al corazón y lo que hace es bloquear por completo la parte de ese circuito de entrada.

“Como que ese otro carro que iba entrando lo parábamos y lo frenábamos, sacándolo de circulación y que tuviera solo un impulso eléctrico normal, como todas las personas”, indicó el galeno rojinegro.

El Dr. Slon aseguró que lo único que Gamboa tenía era esas dos entradas, en las que recibía dos impulsos eléctricos, pero al sacar uno, su corazón ahora sigue funciona con normalidad.

“La ventaja es que como no era ninguna patología cardíaca, ningún problema de estructura del corazón, no era ninguna válvula dañada, el corazón tiene cuatro cámaras y ninguna estaba dañada. El corazón de Alexis está perfecto”.

Una vez que se le practicó la cirugía, el futbolista de Alajuelense estuvo alrededor de diez días completamente fuera.

“Y no por el tema cardíaco, sino por la herida que se le hace por el catéter. A los diez días se le repitió una prueba de esfuerzo que la hizo perfecta gracias a Dios”.

El Dr. Slon reseñó que se le realizó un ecocardiograma, que es un ultrasonido para ver cómo está el corazón, aparte de un electrocardiograma “y todo marca perfecto”.

“Alexis no tiene dolor de nada, no siente palpitaciones, no siente nada de nada y por eso ya empezó a entrenar con el equipo de manera diferenciada. La idea es que esta semana vaya trabajando, aumentando cargas, vamos viendo las respuestas y si todo sale de la mejor manera se reintegrará con el equipo de manera completa”, aseguró el doctor de Alajuelense.

Nuestro defensor Alexis Gamboa se reincorporó este lunes a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros.🦾🦁 pic.twitter.com/XJqZ1kdwlB — Alajuelense Oficial (@ldacr) December 5, 2022

El futbolista estuvo el domingo en el Estadio Alejandro Morera Soto, junto a su esposa Ashley Blanco y su pequeño hijo Gael.

Fue el viernes pasado cuando ella publicó en su cuenta de Instagram un video en el que refleja lo que vivieron el día de la operación.

“El día 19 noviembre Dios nos mandó una prueba más (estuve por más de 4 horas sabiendo que mi compañero de vida estaba en una sala de operación, de corazón sin saber nada), un milagro que solo Dios sabe, porque hoy estás aquí sano, ya con 15 días después recuperado dispuesto a todo y seguir con nuestros sueños”, escribió Ashley Blanco al postear el video en su Instagram.

Minutos después, el futbolista respondió a esa publicación de su esposa: “Dios tiene algo grande para nosotros princesa. Gracias por tanto, los amo con todo mi gran corazón sano”.

Ellos dos y su hijo Gael presenciaron el partido entre Alajuelense y Grecia en el estadio, en el que la Liga ganó 5 a 0 y avanzó a las semifinales del Torneo de Copa con un global de 6 a 2.