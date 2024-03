Alexandre Guimaraes probará dos o tres cambios inmediatos en Alajuelense

Alexandre Guimaraes cuenta las horas para su estreno en un partido oficial como técnico de Liga Deportiva Alajuelense. Ya no faltaban consultas en la rueda de prensa organizada por Concacaf, en la víspera del duelo contra Nen England Revolution, pero él quiso decir algo más.

Fue una iniciativa que surgió de él mismo y dijo que se verán algunas cosas diferentes en la Liga este jueves 14 de marzo, cuando los manudos reciban a ese equipo estadounidense que la semana anterior tomó una ventaja de 4-0.

La misión está dura, pero en el fútbol tampoco hay imposibles y él tiene planeadas algunas cosas que quiere ver en Alajuelense en ese duelo, correspondiente al partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

“Para que le pongan candela... Este jueves probablemente habrá unos dos o tres cambios que nosotros vemos que los queremos ver y que puede ser muy probable que empiecen el partido. Hasta ahí les pudo decir”, afirmó Alexandre Guimaraes.

La Nación le consultó al nuevo técnico rojinegro cómo espera que sea ese primer contacto con el liguismo, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Yo espero encontrar, como he encontrado hasta ahora, una apertura total de los brazos hacia nosotros. El liguismo como tal está en general apoyándonos, contentos con la designación, con mucha fe de lo que nosotros podamos hacer acá en Liga Deportiva Alajuelense.

Alexandre Guimaraes empezó labores en Alajuelense

”Espero que el estadio esté bien, esté repleto, lleno, apoyando a los jugadores. Los que deben tener todo el apoyo son los futbolistas, porque necesitan ese empuje y nosotros haremos lo nuestro”, respondió Guima.

- ¿Cómo está Michael Barrantes?

- Todavía tenemos la sesión en la tarde, tenemos concentración y Michael probablemente estará concentrado. Ahí tomaremos una decisión de acuerdo al parte médico con respecto a si puede estar o no para arrancar, para estar en la banca o mejor no ponerlo.

- ¿Qué podrá verse de Alexandre Guimaraes en esta Liga?

- El equipo debe de saber que tiene noventa y pico de minutos para primero y antes que nada, ganar el partido. Segundo, y como lo dijo muy bien Bryan Ruiz, el equipo debe saber que no podemos entrar pensando en hacer cuatro goles de una sola vez. Estuve trabajando con ellos y obviamente no voy a inventar nada, sería loco si hiciera eso.

”Desde el martes empecé a poner algunos conceptos, pero sin abotagarlos, porque está claro que la experiencia te dice que cuando vos empezás a meter tus conceptos, es mejor ir metiendo uno a uno, dos a dos y no cinco de una vez. Así que tendremos la otra práctica y tomaré una decisión con la gente que va a arrancar el partido y los que estarán en el banco, que nos tienen que dar una mano muy grande”.

Alexandre Guimaraes se encontró con Joel Campbell en el camerino de Liga Deportiva Alajuelense y lo hizo reír. (Prensa Alajuelense)

- ¿Espera muchos cambios del rival en cuanto al esquema que vaya a presentar?

- Tenemos la referencia del partido en Boston. He hecho todos los intentos necesarios y hasta ahora no he podido conseguir el partido de ellos contra Atlanta United, que fue el fin de semana pasado y que perdieron. Tengo la alineación y vamos a ver qué tanto el cuerpo técnico de ellos trae a sus jugadores estelares, pensando también en que tiene una ventaja. Pero no creo, conociendo un poco la cabeza de ellos, no creo que cambien mucho su estructura.

- Se ha hablado de que a la Liga le ha faltado liderazgo en el camerino con algunos capitanes. ¿Quiénes serán sus capitanes?

- Antes que nada, el liderazgo de un equipo, quien lo debe de tener es el entrenador. A partir de ahí, debe de convencer y tener sus intérpretes para proponerlo al grupo. Creo que el equipo tiene suficiente gente de experiencia, dentro de los que está Leonel Moreira y por eso acudió a esta rueda de prensa. Está Joel Campbell, está Celso Borges, está Michael Barrantes y que está Johan Venegas. Es gente de experiencia que puede asumir ese rol.

”Lo que pasa y así se los hice ver a ellos, es que yo siempre trabajo con tres, máximo cuatro. Así que ya esos están totalmente identificados y ellos son los portadores, o los transmisores de mi idea hacia el grupo”.

Alexandre Guimaraes dirigió su primer entrenamiento como entrenador de Liga Deportiva Alajuelense el martes, en el Centro de Alto Rendimiento. Foto: Prensa Alajuelense

- ¿Cómo asume este primer reto? ¿Qué se puede esperar del equipo para este jueves?

- Lo asumo con muchísima ilusión, sabiendo que es un reto de los que me gusta, es un reto que tiene que encontrar las soluciones y los resultados cuanto antes. Eso a mí siempre me ha fascinado. Eso no es una novedad.

- ¿Cómo analiza que en esta competencia se aplica el gol de visita como criterio de desempate, porque si les anotan acá tendrían que hacer seis goles para pasar la serie?

- Hay una famosa frase que se usa siempre y la he escuchado en todo lado, en diferentes idiomas y es mantener el cero atrás. No es por un solo partido, es en todos. Vamos a ver qué podemos hacer para buscar nosotros el primer gol antes que nada. Después, seguir intentando, mostrar trazos de lo que queremos para intentar conseguir los demás goles.

”Insisto, aquí no hay que abotagar tanto la cabeza de los futbolistas en esa tensión. Aquí se juega para meter goles y hay que evitar al máximo posible, para que el rival, teniendo esa ventaja, no haga que la diferencia sea mayor”.

- ¿Ese 4-0 es la diferencia que hay entre el fútbol tico y el estadounidense?

- No, no lo veo. El partido en Estados Unidos a lo que vi no estando adentro, es que Alajuelense hizo unos muy buenos primeros 25 minutos y en ese lapso pudo tener balance, posesión de bola, pudieron tener opciones de gol. Después y así es el juego, se dieron algunas distracciones que no pueden darse y a partir de ahí el juego se inclina. No creo que sea la diferencia entre el fútbol de ellos y el de nosotros.

Alexandre Guimaraes está contento con lo que vio en el primer entrenamiento a cargo de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

- Usted dice que está acostumbrado a situaciones adversas. ¿Qué mensaje puede dar a sus jugadores de cara al juego para sacar la serie de esta índole?

- El mensaje es de convicción, este es un buen grupo y me lo demostraron en la primera sesión de entrenamiento que quieren cambiar cuanto antes la situación. Deben tener la tranquilidad, tienen el respaldo del cuerpo técnico, deben tener la convicción de entregarse por entero a lo que nosotros vamos a proponerles. Después, soltarse a jugar. No estar tan pendientes de lo que pueda pasar. Jugar y fluir, nada más.

