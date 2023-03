Alex López y Bryan Ruiz acertaron con intuición sobre Rashir Parkins en Alajuelense

Rashir Parkins vivió un momento de locura total el viernes pasado, cuando convirtió su primer gol con Liga Deportiva Alajuelense.

Su festejo reflejaba el desahogo y la alegría, la recompensa por hacer las cosas bien, el premio a la paciencia y la persistencia, así como el reto cumplido, ese que sus compañeros le lanzaban al insistirle en que cuando jugara tenía que anotar.

Fue un gol que repercutió en todos, que desató una algarabía hasta en los jugadores que quedaron fuera de lista.

De ellos, no hubo quien no brincara de la emoción en ese instante en el que Rashir Parkins sacudió las redes. Y eso tiene un trasfondo.

Todos han sido testigos en primera fila de lo que le ha costado, pero tampoco es algo que los tome por sorpresa.

En realidad, es algo que sabían que tarde o temprano pasaría, porque en la Liga tienen muy claro que Parkins presenta unas características diferentes.

La Nación publicó en octubre de 2020 un artículo titulado ‘Alajuelense lleva sin prisa al jugador a quien Alex López y Bryan Ruiz le auguran futuro prometedor’.

En esa publicación, el hondureño confesó que en una de las primeras conversaciones que entabló con Bryan Ruiz, el ahora excapitán rojinegro le preguntó que cómo era Rashir Parkins.

“Yo le dije que tiene un gran futuro, es un excelente contención, tiene mucha calidad técnica y creo que le hace falta un poquito más de que él tenga esa sangre de querer ir a pedir el balón, de ir a marcar, él confía mucho en su técnica y creo que el contención tiene que saber que si el balón no se tiene, tiene que correr al máximo”, manifestó Alex López en 2020.

La percepción del catracho era que Parkins tan solo debía mejorar ese aspecto, porque lo demás ya lo tenía.

En ese artículo, el propio Bryan Ruiz comentó que Rashir tiene una zurda tan fina que es el que muestra los mejores pases por el suelo que ha visto en la Liga. Pero que también le daba muchos consejos para guiarlo.

“Yo le hablo en una forma buena, a él le falta un poquito eso, creer en él mismo, no tener miedo. A veces en la cara se le ve que tal vez tiene miedo de errar, pero lo que debe tener es confianza de que todo va a salir bien”, explicó Ruiz en ese entonces.

Casi dos años y medio después, Rashir Parkins entró en escena. Se vio bien contra Puntarenas y lo repitió frente a Guadalupe con gol incluido.

“En torneos pasados no sumé, la competencia estaba muy alta, estaban los mejores, estaban Bryan Ruiz, Bernald Alfaro, Celso Borges, Alex López y me tocaba esperar. Salí varias veces de préstamo y ahora me siento muy fuerte y espero aprovechar eso al máximo”, exteriorizó Rashir Parkins.

Hoy está convencido de que todo ha valido la pena y que no puede bajar la guardia.

Debutó muy joven con Limón, fue a Israel, volvió del extranjero y quizás esperaba jugar más, pero ha sido una prueba de perseverancia.

“Fue muy difícil. Cuando volví tuve unos problemas en Limón, no podía salir de ahí, me tocó ir a Fútbol Consultants y esperar ofertas. Llegué a la Liga, me tocó ir a Sporting y me tocó volver a salir a Pérez. Ahora estoy aquí y me siento muy feliz”.

Cuando salió a préstamo trató de aprovecharlo. A veces se bajoneaba, pero optaba por pensar en positivo.

“Me ayudó a ser mentalmente fuerte, que era más que todo lo que tenía que mejorar. Siempre me lo decían y me ayudaron aquí con psicólogos y con todo y ahora me siento muy bien”, confesó.

“Muchas veces me equivocaba y me asustaba y traté de mejorar en eso y ahora lo estoy aprovechando”.

¿Pensó que la Liga no era para usted? “Sí, claro, la verdad es que sí, muchas veces lo pensé. Bryan Ruiz hablaba mucho conmigo, siempre... Celso siempre habla conmigo y Alex que es como mi mejor amigo aquí, como un padre, me ayudaron para seguir aquí y que algún día llegara la oportunidad de jugar”, respondió Rashir Parkins.

Quiere hacer méritos para seguir jugando, por más fuerte que sea la competencia.

“Siempre que me toque voy a correr, voy a tirarme, voy a hacer lo que sea para seguir jugando y cuando me toque ir afuera voy a apoyarlos como lo he venido haciendo desde el principio del torneo, pero espero en Dios seguir jugando. Si no me toca, voy a esperar con paciencia”, afirmó.

El contrato de Rashir Parkins con Alajuelense se vence a mediados de año. Su ilusión es mantenerse por más tiempo como rojinegro.

“Eso yo no lo manejo, lo manejan otras personas y espero ojalá poder seguir en este equipo, me gusta estar aquí. Soy liguista a muerte y espero aprovecharlo”, recalcó el contención de 22 años.

Aunque no le gusta individualizar, Andrés Carevic recordó que él estaba al frente de Alajuelense cuando Rashir Parkins llegó a la Liga.

“Venía del extranjero, venía casi sin jugar de allá y le tocó estar poco tiempo conmigo, después fue prestado. Y como todos, como los jugadores y como todo en la vida, uno va evolucionando y tratar de potenciar a cada jugador, tanto a él como a los demás compañeros”, apuntó Andrés Carevic.

Dijo que la ciencia está en tratar de que trabajen duro y buscarle la posición, lo que puede mejorar, lo que está haciendo bien y que siga adelante. Y que eso no pasa solo con Parkins, sino con todos sus compañeros también.

