Alex López tenía algo pendiente por decir al marcharse de Alajuelense

Después de que Liga Deportiva Alajuelense anunció la salida de Alex López, el volante hondureño no había hecho ninguna manifestación pública al respecto.

Pasaron seis días y fue a través de sus cuentas de Instagram y ‘X’ que el ahora exjugador de la Liga hizo un pronunciamiento oficial y se despidió del club donde vivió tantas alegrías y tantas tristezas.

Al ponerlo todo en una balanza, en realidad, se va con lo bueno de todo este tiempo que defendió los colores rojinegros.

“Desde el primer día que llegué hasta el último disfruté estar en esta institución. Solo tengo sentimientos de enorme agradecimiento para este club, para esta afición y para esta ciudad. Solo puedo dar las gracias a todos ellos por el cariño y afecto que he recibido.

”Sin embargo, creo que ha llegado el momento de cerrar un ciclo. Han sido seis años de buenos y no tan buenos momentos, pero sé muy bien que no podré olvidar jamás que aquí he disfrutado del fútbol de una manera única”, escribió Alex López.

Añadió que tuvo en el campo y en el camerino a unos compañeros fabulosos y que sintió el calor de una afición increíble.

“La Liga Deportiva Alajuelense ha conquistado mi corazón, y el de mi familia, y por eso más que nunca quiero decir gracias: gracias al club, al presidente, a los directivos, departamento de comunicación, a mis compañeros, a todos los técnicos, médicos, fisios, utileros y trabajadores increíbles que hacen que todo funcione y que están pendientes de cada detalle incansablemente. Mi respeto y mi reconocimiento para todos ellos. Gracias por todo”, concluyó en su mensaje de despedida.

El Sistema de Información de Fútbol (Sifut), en colaboración con LDA_Stats en ‘X’, proporcionaron los números que dejó Alex López en la Primera División de Costa Rica con Alajuelense desde 2018.

Durante esos seis años fue el segundo mejor asistidor y contribuyó en el 16% de los goles manudos. El centrocampista hondureño disputó 248 partidos del torneo local con Alajuelense, marcó 31 goles y aportó 58 asistencias.

Estuvo 19.997 minutos en cancha; 225 minutos por cada gol o asistencia y registró un 84% de efectividad en sus pases.