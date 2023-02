Alex Lopez soltó revelaciones sobre Alajuelense en charla sin filtros con Wílmer López

Alex López no le podía decir que no al ídolo de Alajuelense, así que el hondureño sostuvo una amena y extensa conversación con Wílmer López en una transmisión en vivo por Instagram.

Las confesiones no podían faltar entre los López. De hecho abundaron y todas giraron en torno a Alajuelense.

El catracho recordó que en aquellos momentos complicados, cuando cargaba con el peso de las críticas por fallar, o por situaciones de fútbol, lo más fácil para él hubiese sido irse.

Sabe que esa era la manera más sencilla de obtener paz, pero no era opción para ese mediocampista que entendió que no tenía por qué huir, cuando su verdadera lucha debía ser levantarse de esos golpes e ir en busca de títulos con Alajuelense.

“Eso me ha ayudado a ser muy fuerte mentalmente. No es fácil, la afición de la Liga me apoya con mucho amor, pero cuando tiene que tirar duro, tira duro y es normal, porque el aficionado lo que más necesita es el campeonato”, aseguró Alex López.

Perfectamente entiende a la afición, porque afirmó que a él le pasa lo mismo y que por eso está ahí, en Alajuelense, donde ya cumplió cinco años.

“Eso es lo que más anhelo, poder ganar la mayor cantidad de títulos con la Liga, porque siento que es algo que el fútbol me lo debe sinceramente y nosotros se lo debemos a la afición. Es algo que anhelo con todo mi corazón.

”He pasado buenos y malos momentos, pero las dos copas que he ganado aquí no se van a olvidar, porque la Liga Concacaf se la ganamos a Saprissa y qué más que eso, eso vale bastante”.

Ahí intervino Wílmer López y aseveró que la rivalidad y los clásicos marcan una diferencia tremenda y más en finales.

“Yo lo viví en 2004. Los dos equipos por méritos propios llegamos a una gran final de Concacaf y celebramos nosotros. Eso queda en la historia. Son las únicas dos finales a nivel internacional jugadas entre la Liga y Saprissa y las hemos ganado las dos. Eso es algo que pesa”, apuntó el Pato.

José Andrés Salvatierra fue una de las personas conectadas a la charla entre los López y al percatarse de que el lateral estaba entre la audiencia, el catracho contó una anécdota.

“Ahorita que salí de capitán recibí un mensaje de él y la verdad que ha sido uno de los jugadores que me apoyó desde mi llegada. Él me decía que cuando llegamos los tres hondureños: (Luis) Garrido, Róger (Rojas) y yo, él pensaba que el más agrandado de los tres era yo (ríe…). Y al final me dice: ‘Estaba totalmente equivocado, porque la verdad yo tenía un concepto diferente, te miraba diferente y la verdad que sos una gran persona’. Aquí me han tratado muy bien y eso tengo que agradecerlo”, relató Alex.

El Pato leía comentarios de los aficionados que hablaban del buen nivel que exhibe el hondureño y la Liga en general.

De inmediato, vino una reflexión del mediocampista: “Eso es lo más importante, que los buenos torneos que hemos hecho se puedan consolidar con campeonatos. Creo que es lo más bonito que puede celebrar la afición, el poder levantar la copa. Esperemos y confiemos en Dios que ahorita en junio podamos estar haciéndolo con toda esa afición”.

Al pronunciar eso, el Pato añadió que como técnico del histórico equipo femenino de Alajuelense, él espera con ansias que llegue ese día en el que a nivel institucional el club festeje los títulos simultáneos de las leonas y del equipo masculino.

“Imagínese qué locura sería que la Liga sea campeón en masculino y femenino, sería un fiestón. Yo no pierdo la esperanza de que podamos salir campeones tanto hombres como mujeres”, citó Wílmer López.

De nuevo saltó a colación lo que se habla desde hace días: en este torneo, Alex López se ve más suelto en la cancha, con más confianza, al igual que todos sus compañeros.

“No es que me mire más suelto, es que la idea de juego, el estilo de juego de Andrés Carevic es totalmente diferente a lo que habíamos tenido hace poco. Le pongo el ejemplo de usted como entrenador de las leonas, usted sale con ellas a ganar. En ningún momento usted dice hoy vamos a esperar a ver qué pasa. No. Y así es el profe Carevic, desde el minuto uno, sea de visita o sea de local, el equipo tiene que salir a buscar esos tres puntos.

”Creo que esa es la identidad que la Liga tiene que tener no solo ahorita, sino hasta el final. Y esperemos que sigamos así, vamos partido a partido, que es lo importante. Lo difícil no es llegar al primer lugar, lo difícil es mantenerse”, explicó el hondureño.

Wílmer López señaló que es muy evidente que Alajuelense refleja confianza y que se nota la mano de Andrés Carevic.

“Saben que él es muy profesional, que trabaja muy bien y tras de eso les da esa confianza de ir al frente, de no regalar iniciativas, de no pensar en defender, sino de ser el equipo que imponga las condiciones de juego, que ponga las cartas sobre la mesa, que agarre la pelota, la Liga que uno quiere: contundente, arrolladora, ofensiva”, apuntó el Pato.

El clásico reciente que terminó 1 a 1 salió a colación en la charla. Según el ídolo rojinegro, es una lástima que Alajuelense no haya ganado, porque tenía con qué hacerlo.

Alex López indicó que ese es un buen tema y que aunque el equipo no salió satisfecho, fue un juego que les dejó buenas sensaciones.

“En los dos clásicos anteriores ahí fuimos solo a presentarnos, porque no teníamos una idea a lo que íbamos. Ahorita sea el rival que sea, de local, o de visita, ya vamos con una idea, con la confianza de lo que nos toca ir a hacer, de lo que nos toca ir a hacer”, meditó el jugador rojinegro.

De hecho, cuenta los días para que sea el próximo clásico, en el Morera, el 2 de abril. Sin embargo, antes de eso está otro desafío complicado y muy atractivo para Alajuelense, en la Liga de Campeones de Concacaf.

“Esperamos contar con toda la afición, igual contra Los Ángeles, que esperemos que sea un llenazo, que sea una fiesta, porque siento y creo que podemos dar la sorpresa y esperemos poder llegar largo en esta Concacaf, porque se tiene un buen equipo, un buen grupo, un buen cuerpo técnico”, citó Alex López.

Le agrada ver el papel de jóvenes como Josimar Alcócer, Aarón Suárez y Carlos Mora en esta Liga.

“Siempre la mejor vitrina para ellos va a ser quedando campeón, porque los van a llamar a la Selección, ahí todo mundo los mira y en estos torneos internacionales. Yo les decía que entrenen fuerte, trabajen bien, porque alguien los estará mirando. Esperemos y confiemos en Dios que este torneo de Concacaf, que por Costa Rica solo nosotros vamos a competir, lo hagamos de la mejor manera”.

Entre lo que él destaca de esta Liga de Carevic, es que Alajuelense está otra vez haciendo respetar su casa.

“Todo parte de lo que nos dice el profe, siempre nos recuerda día tras día, entrenamiento tras entrenamiento: ‘No se ha ganado nada, no se ha ganado nada’. Hay que estar al doble y vamos paso a paso y partido a partido”.

Alex López es hoy junto a Giancarlo González, Celso Borges, Leonel Moreira, Johan Venegas y Alexis Gamboa uno de los seis capitanes de Alajuelense.

“El otro día estaba leyendo datos estadísticos, no sé en qué momento llegué a 231 partidos con la Liga y soy el segundo mejor goleador hondureño en la institución. Pareciera que no fueran datos importantes, pero a mí me llenan de orgullo. Esperemos que pueda seguir sumando (ríe…)”.

Fiel a su estilo, Wílmer le advirtió: “Solo no alcance al que tiene más partidos dentro de la institución. Gracias a Dios soy yo, con más de 480 juegos”.

Alajuelense recibirá este viernes a Grecia, a partir de las 8 p. m., en el Morera Soto.

