Alex López se dirigió a la afición de Alajuelense con el corazón en la mano: ‘Lo siento’

Sin ver la repetición de esa acción que era clara, muchos integrantes de Liga Deportiva Alajuelense tenían la duda de si fue penal o no, porque todo pasó muy rápido.

Alex López fue el infractor y desde las graderías del Estadio José Rafael ‘Fello’ Meza se vio con claridad.

La percepción que dejó la acción es que no había motivos para darle vueltas al asunto: hubo falta dentro del área del hondureño sobre Kennedy Rocha y Juan Gabriel Calderón atinó al señalar de inmediato la pena máxima.

Con el corazón en la mano, siendo consciente de lo sucedido y asumiendo su responsabilidad, Alex López le envió un mensaje a la afición de Liga Deportiva Alajuelense.

Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde escribió: “Manudos, solo puedo decir, lo siento”.

En el mismo tuit, el mediocampista hondureño indicó: “En ningún momento uno se quiere equivocar. Hay que ser valiente y aceptar la crítica pero también toca levantarse y seguir luchando por el único objetivo que existe en esta institución, ser campeón”.

Este es el tuit que escribió Alex López tras el partido entre Alajuelense y Herediano. (Twitter Alex López)

Fue una especie de desahogo para el futbolista, que como uno de los capitanes de la Liga necesitaba comunicar lo que sentía y disculparse por ese error, que propició el penal con el que se gestó el empate de Herediano, en ese partido que acabó 1 a 1 en Cartago.

Aunque el mensaje lo dejó restringido, de manera que no todas las personas le podían responder, muchos aficionados se las ingeniaron para exteriorizar lo que pensaban, citando el tuit.

Unos optaron por respaldarlo, como el usuario Ferlini7, quien apuntó: “Ánimo Alex. Todos lo queremos, porfa anímese a tirar más de largo, todos lo pedimos”.

Otro aficionado le escribió: “Disculpa aceptada por mi parte. A seguir luchando por estos colores Alex, bendiciones”.

Gerson Méndez también lo respaldó, al decirle: “Siempre en mi equipo Alex López”.

Mientras que el usuario mvs0506 anotó: “De los míos, crack Alex López. Nadie es perfecto en este mundo y no entiendo cómo la gente en vez de animar al equipo, más bien le tiran pedradas a jugadores y al entrenador. No siempre se gana”.

Ernesto Mora tuiteó: “Le reconozco y me quito el sombrero, tener la valentía de la autocrítica, dar la cara y decir me equivoqué. Al menos uno, al menos hay uno que tiene la madurez para reconocer que se equivocó y salir públicamente a dar la cara. Algo es algo. Ahora a levantarse, no queda de otra”.

Otra mención provino del usuario JMCLDA1212, quien anotó: “Más autocrítica, cero disculpas. Le puede pasar a cualquiera, pero ya este equipo no está para un fracaso más y la gente no lo va a soportar. Casi hacen que (Andrés) Carevic se desmaye. Ustedes nos deben tanto...solo ustedes pueden sacarse eso de la cabeza”.

”Alex López y por favor remate a marco. Deje ese miedo, nadie tiene ese pie que usted tiene. Téngase confianza, mae. Por amor a Dios, en Olimpia metía todos desde afuera, aquí por qué nunca tira. Lo del penal es algo que podía pasar. Solo ustedes tienen la potestad de decidir si este equipo está para un fracaso más, o para hacer historia y salvar la temporada. Salgan campeones por amor a Dios”, agregó.

Hubo pocos comentarios con reproches y no faltó quien quiera verlo del equipo, como Keylor Villegas, al reseñar: “Gracias por los pocos buenos momentos, se nota que es una buena persona, pero su ciclo ya terminó acá”.

O como Ariel Meneses, que le dijo: “Alex, el punto es que como capitán no podés perder la cabeza en momentos importantes. Es punto es que no sos un carajillo, el punto es que empujaste a alguien de espalda a marco dentro del área. Un jugador de jerarquía no hace eso, más bien guía a los otros a mantenerse enfocados”.

”El punto es que ya estamos hartos de disculpas. Muestren seriedad, en la acera del frente los partidos importantes los juegan antes, durante y después... En la Liga todo cámaras, acción, pelitos bonitos, risas y poca concentración e identidad, no de la que se pone en redes”.