Albert Rudé admite que Alajuelense está en deuda y ve ‘totalmente comprensible la molestia’ de aficionados

Albert Rudé lamentó que otra vez Alajuelense dejara puntos en casa.

Alajuelense empató con Sporting FC (1 a 1) en el Morera Soto y ese es un resultado que otra vez no le hizo nada de gracia al liguismo y el propio Albert Rudé lo sabe.

De los últimos seis puntos disputados en casa, los rojinegros solo sumaron uno y esta vez el “Fuera Rudé” se escuchó con más fuerza.

En todo el estadio se escuchó el ‘Fuera Rudé'. ¿Qué piensa de eso?

Como siempre he dicho, yo creo que la afición está con todo el derecho de expresarse, creo que en estos últimos dos partidos en casa hemos quedado a deber claramente a nivel de resultados, hemos sacado solamente un punto y es totalmente comprensible la molestia y que la expresen es totalmente natural y yo lo acepto, siempre con responsabilidad.

Nuevamente nos encontramos con algunos desajustes, algunos errores que nos penalizan un poco en el desarrollo del juego. Nos hemos sabido sobreponer a esos pequeños percances que hemos tenido y creo que el equipo ha tenido un buen desempeño durante 65 o 70 minutos, que ha tenido al rival encerrado constantemente para tratar de dar de dar vuelta, pero al final esto es de resultados y no hemos conseguido los tres puntos.

Quedamos a deber nuevamente y tenemos que transformar todo lo que estamos haciendo en puntos ya, de una forma inminente y en eso estamos enfocados.

¿A hoy cuál es el legado que ha dejado en cancha para Alajuelense?

A mí me gusta cuando el equipo propone, a mí me gusta cuando el equipo somete al rival, a mí me gusta cuando el equipo genera ocasión tras ocasión y eso me enorgullece, pero hay que traducir eso en resultados. No nos podemos quedar solamente con eso.

Sería hipócrita decir hemos jugado ahí metiendo al rival, teniendo ocasiones, haciendo transiciones hacia adelante, no dejándolos salir de su cancha, pero al final eso se tiene que traducir con resultados y en eso estamos enfocados, en traducirlo en resultados rápidamente, ya.

¿Siente que usted está en deuda como técnico de Alajuelense?

Evidentemente que no estoy conforme, porque el rendimiento numérico tiene que ser mucho mejor. Tenemos que seguir trabajando en una línea la cual se traduzca en resultados, porque hemos tenido 65 o 70 minutos de arrollar, que para mí sí hemos arrollado al rival durante 70 minutos, que no podían salir de su campo.

Y así se ha visto, que tenían que salir con el balón, nosotros recuperábamos, volvíamos a atacar y así constantemente, pero no se traduce en el resultado. Y al final, el entrenador vive de eso.

El entrenador lo que tiene que buscar es el resultado, traducirlo en resultados y en eso me enfoco yo.

Ha dicho que en el parón hicieron mucho, pero en la cancha no se ve. ¿Por qué esta Liga no es un equipo arrollador tomando en cuenta la plantilla que tiene?

Yo pienso que el partido de Santos ahí sí tuvimos minutos en los que nos costó el juego. Este martes yo creo que hemos hecho un juego que nos tenía que haber llevado a la victoria, pero al final no ha sido así. Y esta es la realidad.

Entonces nosotros nos tenemos que enfocar en traducir todo eso en resultados y evidentemente todos los entrenadores del mundo están sujetos a sus resultados, esto es de rendimiento, de rendimiento numérico y yo no estoy conforme con el rendimiento numérico.

Menciona que han estado entrenando. ¿Qué cambió en estos días, porque el partido fue muy parecido al juego contra Santos?

En los dos partidos estos ha habido una circunstancia muy clara, que es que por alguna desatención hemos empezado cuesta arriba, bien temprano. En los dos partidos en el minuto 20 estábamos cuesta arriba, por alguna desatención.

Esto te penaliza, hace que tengas que remar contra corriente y se te complica realmente el juego. Supimos darle la vuelta a la situación, los jugadores se comprometieron totalmente a darle la vuelta y hasta el minuto 70 tuvimos al rival encerrado en su campo.

Ahí en ese buen momento es cuando tienes que aprovechar y meter el gol para poder luego gestionar el trámite del partido de una forma diferente, en los últimos minutos, que evidentemente con el gran esfuerzo que hemos hecho nos ha costado un poquito a nivel de cansancio.

Lo que te diría es intentar. Si hemos hecho 70 minutos de forma muy buena y arrolladora y que al final no se han podido traducir en un segundo gol, tratar de que el próximo partido sean 80 y el otro sea 90 y el otro sean 95 hasta que pite el árbitro y un poco en eso nos enfocamos.

En expandir ese buen desempeño del equipo, pero sobre todo y reitero esto, porque quiero que quede muy claro, se tiene que traducir en resultados, porque al final eso es lo que se nos exige a nosotros los entrenadores.

En este medio son los resultados y se tiene que traducir en resultados y tiene que ser de forma inmediata, tiene que ser ya. No podemos dejar escapar más puntos y más oportunidades de ponernos en la cima, no puede ser.

¿La gerencia deportiva o la directiva lo han llamado a cuentas en estos días? ¿Lo han pedido explicaciones por esa falta de resultados para analizar un poco lo que pasa? ¿Siente que falta autocrítica de parte suya o de los jugadores?

Yo creo que autocrítica tenemos mucha, tanto el cuerpo técnico, yo mismo y los jugadores, porque somos conscientes del rendimiento numérico que estamos sacando no es acorde a lo que se nos exige.

Somos muy autocríticos y te puedo decir que del partido de Santos a este redoblamos prácticamente todo el trabajo que estábamos haciendo. Es decir, nos pusimos ya en modo obsesivo para intentar que todo lo que estamos haciendo, que son muchas cosas, se traduzcan en resultados y vamos a seguir así.

Porque no le veo otra forma. Es evidente que como he reiterado ya en varias ocasiones en esta rueda de prensa, el entrenador vive de eso y tiene que sacar los resultados.

Yo en este momento me siento respaldado por la gerencia, pero soy muy consciente de que uno tiene que sacar resultados y esto no es solo de Albert Rudé, son todos los entrenadores del mundo.

Espero que todo este esfuerzo que estamos haciendo de ser muy conscientes de que estamos quedando a deber y queremos revertirlo.

Por eso estamos trabajando tan fuerte para poder revertirlo inmediatamente y que el fútbol nos pueda dar ese empuje hacia arriba, poder conseguir el liderato, poder sacar tres puntos y poder empezar a generar ese camino que tanto ansiamos.

¿Cómo se le trata a Giancarlo González cuando en un partido comete errores?

En el tema de Pipo nosotros lo respaldamos al 100%, es un chico muy comprometido que trabaja de una forma impresionante, es un líder del grupo y le ha tocado cometer dos desajustes en los últimos dos partidos.

Creo que todos nos equivocamos. A veces le toca a un mismo jugador de forma seguida y a veces ese error no te penaliza. Lastimosamente nos han penalizado los dos errores, pero tiene nuestra confianza al 100% y nuestro respaldo al 100%, tanto el cuerpo técnico como institucionalmente, porque es un líder y es una persona importante dentro del grupo.

¿Qué puede decir del aporte de los delanteros?

A nivel de delanteros trabajamos muchísimo en el parón, para intentar aumentar esa eficacia. Es decir, que las ocasiones que estamos creando, que es un buen volumen partido tras partido, podamos aumentar la eficacia, que se concreten en más goles y vamos a seguir trabajando en eso, porque estamos quedando a deber también.

Está claro que llegamos mucho, pero estamos quedando a deber. Seguiremos trabajando en eso y seguiremos trabajando más. Ahora ya también tendremos la incorporación otra vez de Johan Venegas que será otro ariete que podremos contar con él y ahí decidiremos quien encaja mejor en el plan de juego.

Siempre se les exige exactamente lo mismo a todos los delanteros que tenemos, que es aumentar esa eficacia, porque sí creemos que esa contundencia está quedando a deber a nivel de rendimiento y mejorando eso creo que los resultados van a ser muy diferentes.

¿Usted le da importancia a los comentarios de la gente?

Al final, la gente tiene derecho a expresarse. Y es que yo te hago la pregunta a tí, hemos sacado un punto de seis en dos partidos en casa. ¿No crees que la gente tiene derecho de estar molesta?

Yo creo que sí, que la gente tiene derecho a estar molesta y yo lo tomo con naturalidad porque entiendo, soy empático con ellos y yo soy muy responsable, acepto eso y trato de darle vuelta trabajando aún más.

Eso me empuja a mí, me motiva para trabajar aún más y para dormir menos noches y para intentar dar todo lo mejor de mí para conseguir que los resultados respalden el trabajo que estamos haciendo, en eso estoy enfocado

Y espero que salga bien. Y si no, como todos los entrenadores del mundo estamos sujetos a resultados, habrá las consecuencias que tiene que haber como con cualquier otro entrenador del mundo.

Yo estoy convencido de que siguiendo con esta línea de trabajo vamos a conseguir cosas buenas, ese es mi optimismo y mi convencimiento.

Desde que usted llegó al banquillo se le criticó porque era un técnico con poca experiencia, con mucho conocimiento en cuanto a estudio, pero con poca experiencia en cancha. ¿Eso le pasa factura a Alajuelense o pasa por otro lado que el equipo no logre los resultados con usted al frente?

Ese tema de experiencia ya se ha hablado mucho. Yo cuando tomo este trabajo lo tomo con una experiencia que a mi parecer es la suficiente como para tomar este reto, si no, no lo hubiera tomado. No soy un irresponsable, evidentemente.

Y como soy responsable y me sentía preparado para esto y creo que estoy preparado para llevar este proyecto adelante y espero que los resultados me respalden para poderlo hacer.

Uno de los objetivos principales es el liderato porque eso da una posibilidad importante para ser campeón. ¿Siente que se le está alejando ese objetivo considerando la competencia que hay con otros equipos?

Este es un objetivo claro y conciso que hemos hecho público desde el primer día y lo que estoy sintiendo es que nos lo estamos complicando nosotros mismos.

Nos lo estamos complicando nosotros mismos y por eso digo que tenemos que reaccionar ya a nivel de resultados, que todo lo que estamos haciendo se traduzca en números, en resultados.

Que consigamos el superliderato, que consigamos despegarnos de ese grupo y evidentemente como has comentado muy bien, te da una ventaja deportiva y esta ventaja deportiva puede ser determinante en unas fases finales.

En eso estamos enfocados, no hemos cambiado el objetivo. El objetivo se mantiene y necesitamos esos resultados para comenzar a conseguirlo, para caminar hacia él.

Una cosa es lo que evalúe la Junta Directiva y otra la que usted razone a lo interno. ¿En los últimos días, horas o minutos ha analizado dejar su puesto en el banquillo de Alajuelense?

Mi posición es siempre de responsabilidad y de compromiso. ¿Y eso qué significa? Eso significa que hasta que a mí me dejen yo voy a estar metido al 100% y dando todo por este club, por estos jugadores, por esta institución y por este escudo.

En el momento en el que ya no me dejen, lo tomaré con mucha dignidad, pero hasta ese momento yo estoy 100% comprometido y estoy seguro de que si seguimos en esta línea, los resultados nos van a respaldar.

Y como decía antes, ya sabemos que el mundo del fútbol funciona así, el mundo del entrenador aún más y al final pasará lo que tenga que pasar, pero yo estoy 100% comprometido y estoy seguro de que podemos hacerlo.