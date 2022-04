‘Fuera Rudé’, el grito se oyó más fuerte en el Morera con empate entre Alajuelense y Sporting FC

Bryan Ruiz volvió a ser titular con Alajuelense y el capitán rojinegro salió lesionado. (JOHN DURAN)

Todos los partidos son distintos, pero el juego entre Alajuelense y Sporting FC en muchos tramos parecía una copia al carbón de lo que pasó el viernes anterior.

Fue una Liga buscando el gol de manera incesante, con el marco completamente cerrado y que de nuevo no pudo ganar en su casa. “Fuera Rudé” fue el grito que despidió a los protagonistas.

Esta vez era un duelo directo por esa cima que tanto ansían los rojinegros y a pesar de que tenían un punto más, los capitalinos optaron por cederle la iniciativa a los manudos. El resultado final fue un empate 1 a 1.

Una apuesta arriesgada de Sporting FC, sin duda; pero con José Giacone confiado totalmente en que la clave de sus hombres estaba en un férreo orden defensivo.

Alajuelense buscaba goles con diferentes rostros y a través de distintos recursos. De nuevo, los erizos pasaban un tormento, porque generaban ocasiones, pero no lograban concretar, tanto por el arquero Alexandre Lezcano, como por defensa y si no era eso, les faltaba puntería.

Lo intentaron desde los primeros 28 segundos con un remate de Carlos Mora que estuvo muy cerca.

Después se presentó un disparo de lejos de Alexis Gamboa, también hubo remates de Celso Borges, Bryan Ruiz y Alex López. Todos los esfuerzos eran en vano para una Liga que no se cansaba de ir al frente y que no perdía la fe contra un cuadro que no había generado ninguna ocasión de peligro.

La primera llegada de Sporting FC se dio con un remate de Cristopher Meneses en el minuto 20. Y era un aviso, porque los hombres de Giacone también le hicieron ver a Alajuelense que no hace falta llegar tanto, sino anotar en el momento preciso.

Volviendo a la idea inicial de este relato, el partido de la Liga de este martes se parecía mucho al del viernes pasado, no solo por la dificultad para anotar de los erizos, sino también porque un error de Giancarlo González puso cuesta arriba a Alajuelense.

Primero dejó en corto el balón y luego entre los apuros le hizo una falta a Bryan López. De inmediato, Ricardo Montero sancionó la pena máxima y el encargado de ejecutar el penal fue Randall Azofeifa.

El volante anotó desde el manchón blanco y de nuevo la Liga vivía una pesadilla, esta vez no por jugar mal, sino por esa frustración de no poder anotar.

Aunado a eso, Giancarlo González se ponía de nuevo el traje de villano. Desde las gradas no faltaron los reproches y los silbidos para el defensor; pero hubo una buena parte de la afición que estaba con él y cuando tocaba el balón le aplaudían y de vez en cuando le gritaban: ‘Vamos Pipo’.

Con el marcador a favor, de nuevo Sporting FC se tiró atrás y le permitía a Alajuelense que siguiera en busca de ese gol que tanto anhelaba.

Ian Lawrence, Carlos Mora y hasta el mismo Pipo hacían esfuerzos para emparejar el marcador.

Y sí pasó. El gol de la Liga llegó en el minuto 42 luego de un centro de Carlos Mora y un cabezazo de Celso Borges, pero en esa acción, el mediocampista tuvo un choque con Yostin Salinas y el anotador de Alajuelense no pudo continuar.

Minutos después, la oficina de comunicación de Alajuelense informó: “Celso Borges presentó un trauma craneoencefálico, está estable y este miércoles se le realizarán exámenes para descartar cualquier lesión. Se mantiene en observación, está bien”.

Con Harry Rojas, Sporting FC se animó a darle más pelea a los erizos y una acción salvadora de Leonel Moreira.

No hubo más goles. Sporting sumó un punto valioso que le sirve para resguardar su liderato. Inclusive, la tuvo para más, porque Luis Flores estrelló el balón en el palo.

El empate deja un mal sabor en Alajuelense y lo que sí pasó es que en el Moreira Soto se escuchó más fuerte el grito ‘Fuera Rudé’, a cargo de una afición furiosa.