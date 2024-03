Alajuelense vs. Santos en vivo: ¿Johan Venegas regresa después de la lesión?

Liga Deportiva Alajuelense juega contra Santos en el Estadio Alejandro Morera Soto a partir de las 8 p. m. y es un duelo importante para ambos equipos.

En el caso de la Liga, los rojinegros necesitan sumar para mantenerse en los primeros puestos de la tabla, no ceder más terreno e intentar reconciliarse con el gol, antes de emprender su viaje a Estados Unidos para visitar a New England Revolution en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Mientras que los santistas necesitan salir del bache en el que se encuentran, al comportarse como el equipo más vulnerable en lo que va del Torneo de Clausura 2024. De seguir así, los guapileños podrían verse en serios aprietos en la lucha por el no descenso.

Para ir en busca de su salvación, optaron por fichar al panameño Julio César Dely Valdés como su nuevo técnico.

También hay que recordar que Liga Deportiva Alajuelense puede efectuar sus partidos a las 8 p. m. sin ningún problema, con el sonido que siempre se ha escuchado en el Estadio Alejandro Morera Soto desde que abrió sus puertas.

El club informó de que el Ministerio de Salud resolvió el recurso que presentó y modifica el horario de la orden sanitaria que habían impuesto. Ahora, se permite el uso de instrumentos y altavoces hasta las 10 p. m. en la ‘Catedral’. Así lo puede leer aquí.

Liga Deportiva Alajuelense tiene autorización de que sus partidos nocturnos que empiecen a las 8 p. m. sean con el sonido de siempre. Este viernes juega a esa hora contra Santos. (MAYELA LOPEZ)

Johan Venegas podría tener su anhelado regreso con Alajuelense Copiado!

Toda espera siempre llega a su final y Johan Venegas podría vivir el momento que tanto esperó, después de más de tres meses de lidiar con una lesión bastante incómoda que incluso llegó a afectar su salud mental, tal y como el propio futbolista lo confesó días atrás en una entrevista exclusiva con La Nación que puede leer en este enlace.

En ese artículo, el atacante de la Liga se puso a pensar en cómo sería ese día en el que vuelva a verse dentro de una convocatoria.

“Va a ser muy bonito, porque ha pasado muchísimo tiempo y la verdad es que es algo extraño para mí, porque siempre he sido de estar ahí (...). Quiero volver a disfrutar de la adrenalina que da el fútbol, las sensaciones, las emociones y el sentimiento de poder volver a anotar un gol.

”Espero que sean muchísimos (goles) también y ayudar al equipo. Entonces estoy trabajando muy duro para cuando llegue el regreso, estar a tope, estar pleno y estar al 100 tanto física, mental, como espiritualmente”.

¿Qué pasaría si Alajuelense pierde contra Santos este viernes? Copiado!

El vocero de Alajuelense, Marco Vásquez acudió al programa 120 Minutos de Monumental y ahí el periodista Rodolfo Mora le consultó qué pasaría si la Liga pierde contra Santos, si en vista de que todos están en evaluación se podrían tomar decisiones y la respuesta llevó una pizca de picante.

“No, por supuesto que no, imagínese usted lo que significa en este momento, en donde tenemos la responsabilidad de un torneo como la Concacaf, el torneo que sí importa, dirían por ahí... Y en este torneo tenemos una gran responsabilidad, tenemos que ir con nuestro equipo completo, con nuestro cuerpo técnico. El plan no es perder y no vamos a perder, eso se lo digo yo”, respondió Marco Vásquez.

Harrick McLean lanzó esta repregunta: ¿Y si pasa?

“Si pasa, no pasa nada. Si pasa, lo que pasa es que vamos a seguir trabajado”, reiteró el vocero rojinegro.

Santos sorprendió con anuncio inesperado antes de visitar a Alajuelense Copiado!

Los malos resultados del equipo en el campeonato obligaron a la dirigencia del Santos de Guápiles a efectuar cambios en el banquillo. Los guapileños confirmaron la contratación de un nuevo entrenador: Julio César Dely Valdés, toda una leyenda en Panamá. Más detalles los encontrará en este enlace.

Alajuelense y Santos anuncian su partido Copiado!

Alajuelense tiene todo listo para ir a EE. UU. y jugar contra New England Revolution Copiado!

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Alajuelense y Santos? Copiado!

Un vistazo a la tabla de posiciones Copiado!

