Johan Venegas habla en exclusiva y sin vergüenza sobre lesión que afectó su salud mental

Johan Venegas tenía muchas cosas por decir, solo que debía esperar el momento de sentirse listo para hablar sobre lo vivido en los últimos tres meses, en los cuales una lesión incómoda lo frenó en la cancha con Liga Deportiva Alajuelense, pero también afectó su salud mental y le quitó la paz.

Hoy las cosas son distintas, pronto recibirá el alta médica y todos los días se esfuerza para que cuando llegue el momento de volver, se vea a un Johan renovado. Así lo contó en una entrevista exclusiva con La Nación, una charla de 20 minutos en la que él rompió el silencio y al hacerlo, se quitó un peso de encima.

A mitad de la conversación, él mismo se refirió a lo sucedido hace unas semanas, cuando decidió dejar en negro su cuenta de Instagram y solamente publicó un emoji con un cerebro, algo que desató una ola de especulaciones.

Johan Venegas se sincera con La Nación y revela lo que no había dicho

Johan Venegas dijo que se hablaron muchas cosas sobre sus redes sociales y que nadie se tomó la molestia de formular preguntas así: ¿Johan está bien? ¿Está pasando algo?

“Al final fue un día en que me levanté por la mañana y me sentía harto de las redes sociales, cansado de todo lo que implica una red social. Decidí darme ese break (descanso), desconectarme, quitar todo y dejarlo en negro para darme ese respiro.

“La imagen que puse del cerebro era porque estaba pensando y haciendo un autoanálisis sobre mi vida, mi futuro y mi situación en ese momento, con la lesión, mi salud mental y espiritual. Entonces, decidí desconectarme un poco”.

Pero nunca se imaginó que eso daría pie a una serie de conjeturas en diferentes medios de comunicación y a nivel de aficionados.

“Era algo que sentí hacer, desconectarme un poco de las redes sociales, porque llega un momento en la vida en que uno se harta de algo y quiere darse ese break, ese espacio, ese respiro para volver a tomar impulso y avanzar nuevamente”.

Johan Venegas conversó con 'La Nación' durante 20 minutos y se sinceró. Después de tres meses lesionado, pronto será dado de alta por el departamento médico de Liga Deportiva Alajuelense.

- Hasta en Herediano salieron a hablar de que Johan Venegas no estaba cómodo. De hecho, el propio Andrés Carevic dijo que contaban con usted y que todo seguía normal. ¿Qué significó eso?

-Significó mucho, porque con Andrés siempre he tenido muy buena comunicación, él siempre ha sido claro conmigo y siempre hemos tenido conversaciones. Al final, esa conversación fue mucho antes de que pasara lo de las especulaciones y la red social. Me dijo que seguía contando conmigo, que yo era muy importante para el sistema y utilizándome en otras cosas que quedarán entre nosotros, pero me recalcó su apoyo, que me consideraba un jugador importante.

”Después pasó lo de las redes sociales, se especuló mucho de que yo no estaba feliz aquí, o que yo no estaba a gusto y al final son puras especulaciones, esa no es la realidad.

”Yo estoy muy comprometido con el club, con mis compañeros, tengo un sueño que es volver a quedar campeón con la Liga y es lo que más quiero en este momento y es lo que quiere cada uno de mis compañeros. Yo estoy tranquilo aquí, me siento muy bien.

”Estoy pensando en recuperarme, en estar bien yo, plenamente como persona, como futbolista y seguir trabajando y mejorando en cada área que le mencioné. Que cuando llegue el momento de estar en la cancha, sea un Johan que está pleno tanto física, mental, como espiritualmente. Eso es lo único en lo que estoy enfocado”.

- ¿Qué pasó aquella noche de noviembre en la final del Torneo de Copa, cuando se lesionó?

- En el partido anterior, que fue contra Cartaginés, hubo una jugada en la que pasé en medio de dos defensas y tenía que traccionar un poco para impulsarme a la hora de correr. Ahí sentí una pequeña sensación en el tendón que está detrás de la rodilla y tuve una pequeña sensación a la que no le presté mucha importancia.

”Pasé haciendo terapia durante toda la semana y llegó la final del Torneo de Copa contra Saprissa y en el calentamiento estaba haciendo unos pases con Alexis Gamboa y sentí una pequeña molestia. A veces uno siente molestias pero son parte del diario vivir y uno no le da esas importancia.

”A los dos minutos hay una jugada en la cual estiro un poco el pie y lo que sentí fue que sonó como una mentira (como cuando traquea un dedo). Sentí que se me aflojó un poco la rodilla y yo me dije: ‘Qué raro’, porque no sentía dolor. Traté de seguir, pero ya conforme los minutos fueron pasando sentí inestabilidad y dolor, entonces fue que pedimos el cambio y a partir de eso ha sido todo un poco complicado”.

- ¿Cómo han sido estos tres meses?

- Han sido tres meses difíciles, complicados, porque ha sido la lesión más larga que he tenido. Nunca he sido de lesionarme mucho. Las lesiones que había tenido fueron musculares más que todo, esta fue más del tendón y es más incómoda de tratar y de recuperar, porque tiene una estadística muy alta de recaídas. Entonces hay que llevar el proceso un poco lento, despacio.

”Sí ha sido muy complicado porque soy un jugador, soy muy competitivo, siempre quiero estar en la cancha o estar ahí para aportar y al no poder hacerlo, lo golpea a uno mucho lo que es más allá de la parte futbolística, la parte anímica, emocional, mental. La primera etapa fue muy complicada, pero conforme ha ido transcurriendo el tiempo, he aprendido muchísimas cosas y esto me ha dejado una gran enseñanza”.

- ¿Qué molesta más, la lesión como tal, o hace mella en la mente?

- Van de la mano, me lesioné y eso hace mella un poco en la parte física, pero conforme se va tratando, va mejorando. Mi salud mental fue muy golpeada, fue muy atacada y pasé momentos complicados, no me da vergüenza decirlo. Más bien quiero exteriorizarlo, porque sé que en el fútbol y viendo y analizando lo que sucede a nivel mundial en este deporte, no se le da la prioridad que debería tener la salud mental.

”Es un tema que se deja mucho de lado y que para mí es algo sumamente importante y que tiene un gran valor a la hora de tener rendimiento, no solo en el fútbol, sino también en la vida. La salud mental en sí debería ser abordada de una manera distinta en el fútbol, porque es de lo que estamos hablando.

”Tuve que buscar la ayuda necesaria también y seguir adelante, porque más allá de futbolista, la gente tiene que entender que también soy una persona, soy un humano que siente, que tiene sus situaciones al igual que todos y he tratado de buscar los medios con la ayuda del club para estar mejor, cosa que gracias a Dios hemos trabajado muy bien.

”Aparte de la recuperación física y mi salud mental, está también la parte espiritual, porque al final uno se da cuenta de que todo depende de Dios. Si estoy acá es gracias a Dios, a lo que Él me ha dado en el día a día y ahora estoy tratando de enfocarme en esas tres áreas: física, mental y espiritual para poder recuperarme al 100% en todo esto para estar de pleno en la cancha.

”Quiero que la afición pueda ver un Johan renovado, un Johan con muchas ganas de querer ayudar al equipo, de querer y conseguir cosas importantes. Un Johan que estará aún más comprometido con la institución, con los valores de la Liga. Estoy sintiendo esas maripositas de poder volver a competir”.

- ¿Fueron noches sin dormir? ¿Lloró? ¿Se hizo la pregunta típica de por qué a mí?

- Nunca me he preguntado que por qué me pasan estas cosas a mí, porque al final uno entiende que si estamos acá en este mundo, todos estamos a expensas de que sucedan cosas buenas o no tan buenas. Es parte de la vida, es parte de lo que le toca vivir a cada persona. Me tocó esta situación de pasar tres meses sin siquiera poder entrenar, ha sido complicado.

”Al principio fue muy difícil, porque estaba la parte física, porque estaba lesionado; también me vi afectado en mi salud mental y fue un poco lidiar con esas cosas, pero al final las cosas suceden por algo.

”Esto me ha hecho más fuerte, me ha dado la posibilidad de ver cosas, de poder mejorarlas, de darme un break para hacer un autoanálisis y ver qué cosas tengo que mejorar, no solo como futbolista, sino como persona. Al final lo he tomado de esa manera y acá estamos.

”Al principio me costaba mucho conciliar el sueño, también tuve situaciones de pensar muchas cosas que no eran saludables, pero bueno… Dios puso a las personas adecuadas en mi camino, las conocí para mejorar mi salud y estoy muy contento.

”Ya eso casi quedó en el pasado y ahora estoy enfocado en recuperarme de la mejor manera, que ya está casi en la última etapa y volver a disfrutar del fútbol, volver a disfrutar de jugar con la Liga, de estar en el estadio, de sentir a la afición y poder aportar para conseguir el campeonato”.

- ¿El mensaje que da es que en realidad todos somos vulnerables? Porque yo se lo he dicho particularmente, que es uno de los atletas de alto rendimiento más fuertes de mente…

- Es que al final uno debe entender que es humano, es de carne y hueso y no está exento de que pasen situaciones en la vida. Cuando pasan, hay que tomarlas, hay que abrazarlas y seguir hacia adelante, no victimizarse ni tratar de hacerse el pobrecito, porque al final, a la vida no le va a importar lo que uno sienta, sino que hay que ser fuertes, hay que analizar la situación. Ver cómo se puede mejorar, cómo se puede afrontar y crear una estrategia, un camino para poder seguir adelante.

- ¿Qué tanto le ilusiona saber que pronto le dirán ya está listo para entrar en convocatoria y cómo se imagina que será ese momento, de volver a verse en una lista?

- Va a ser muy bonito, porque ha pasado muchísimo tiempo y la verdad es que es algo extraño para mí, porque siempre he sido de estar ahí, de ayudar al equipo y aún estoy esperando que me puedan dar del alta médica para volver a disfrutar de la adrenalina que da el fútbol, las sensaciones, las emociones y el sentimiento de poder volver a anotar un gol.

”Espero que sean muchísimos (goles) también y ayudar al equipo. Entonces estoy trabajando muy duro para cuando se de el regreso, estar a tope, estar pleno y estar al 100 tanto física, mental, como espiritualmente”.

- Hace unos días Alajuelense publicó un video donde apareció usted anunciando algo que se dará pronto. Al ver las reacciones, hay comentarios de todo tipo como siempre suele pasar, pero muchos se alegraron de verlo otra vez. La impresión que a mí me generó fue que la gente lo extraña. ¿Usted pensó lo mismo?

- Es muy importante para mí porque me hace sentir ese calor de que extrañan verme en la cancha, para mí es importante eso, porque estoy deseando poder jugar, poder ayudar a mis compañeros, poder hacer goles para poder celebrarlos con la afición.

”Para nadie es un secreto que la afición de la Liga es de admirar, por todo el empeño, el empuje y la pasión con la que llegan al estadio y apoyan al equipo. Es de admirar bastante. Eso es lo que estoy deseando.

”Sabemos que somos seres humanos, podemos fallar, pero lo que ellos dan por el equipo en los días de partido es sumamente importante para nosotros los jugadores.

”Y eso es lo que siempre vamos a esperar de ellos, que el empuje, la pasión con que cantan, todo eso que transmiten en el terreno de juego es sumamente importante para nosotros y es lo que queremos sentir en el estadio y es lo que hemos venido sintiendo. Que ellos expresen en redes ese tipo de cosas para mí es gratificante”.

- ¿Cómo ve el presente de la Liga?

Bien, creo que siempre hay margen de mejora. Sabemos que tenemos que mejorar, que seguir trabajando, pero sabemos que por las circunstancias que han sucedido, que no se ha podido lograr el campeonato, hay que hablarlo de esa manera, obviamente que la temperatura en el termómetro va a ir subiendo y al final es lo que demanda estar en una institución como la Liga.

”Ese es el precio a pagar. Siempre te van a exigir títulos, siempre te van a exigir estar en nuestra mejor versión, en nuestro mejor nivel y es por eso que estamos acá. Es por eso que debemos de saber en qué equipo estamos, la presión que conlleva estar acá y lo que se le exige al jugador.

”Mis compañeros y yo estamos conscientes de eso y sabemos que el día a día, partido a partido, va a ser un examen para nosotros y tenemos que rendir a tope. Creo que el equipo ha venido de menos a más, ha venido creciendo.

”El último partido contra Pérez Zeledón fue bastante bueno y vamos agarrando confianza. Ahora viene un partido sumamente complicado contra Herediano que es el primer lugar. Necesitamos una victoria para recortarles distancia, que es lo que queremos, porque queremos el primer lugar también. El equipo ha trabajado bien, a conciencia, se ha esforzado muchísimo y vamos en una curva ascendente”.

- ¿Faltan goles?

- Se han ganado los partidos que es lo importante. Ya vimos a Fernando (Lesme) anotando, ya (Jonathan) Moya también y eso es importante para nosotros. Jugadores también de la segunda línea de volantes han anotado y espero estar muy pronto para ayudar al equipo en ese departamento.

