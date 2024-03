Alajuelense vs. New England en vivo: ¿A qué hora es el partido y dónde puede verse?

Liga Deportiva Alajuelense recibe New England Revolution en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. Es un partido que marcará el debut de Alexandre Guimaraes como nuevo técnico de La Liga, en una serie complicada, en la que los rojinegros tienen una desventaja de 4-0.

Como adelanto, Guima lanzó la semilla de la expectativa al anunciar sin que nadie se lo preguntar que de arranque, la Liga tendrá dos o tres cambios que quiere ver. Son algunas ideas que probará de inmediato.

El partido entre Alajuelense y New England Revolution es este jueves 14 de marzo, a las 6 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto. Tal y como se informa en esta guía de televisión que siempre publica Puro Deporte de La Nación, el juego será transmitido por ESPN 2 y por Star+.

Alexandre Guimaraes se estrena este martes como técnico de Liga Deportiva Alajuelense en el partido contra New England Revolution. (Prensa Alajuelense)

“Es fútbol y en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Nosotros sabemos bien que es un partido muy difícil, no es fácil remontar ese marcador. Tuvimos dos sesiones de entrenamiento, pero estamos totalmente convencidos de que tenemos que ir por el partido y hacer todo para sacarlo adelante”, expresó Alexandre Guimaraes ante una consulta de La Nación.

LEA MÁS: ¿Y si Alajuelense remonta? Alexandre Guimaraes dio un aviso de lo que quiere

Alexandre Guimaraes empezó labores en Alajuelense

Alajuelense tiene muy claro lo que debe hacer contra New England Revolution Copiado!

“Está muy duro, pero definitivamente, de los jugadores, el que no crea, o el que no quiera intentarlo hasta la muerte, hasta morir en la cancha, que nos diga de una vez y no lo tomamos en cuenta para este partido”, afirmó Bryan Ruiz de manera tajante. El excapitán se estrenará en el banquillo como asistente de Alexandre Guimaraes.

Alexandre Guimaraes y Leonel Moreira hablan previo al juego entre Alajuelense y New England Revolution

Tomás Chancalay presagia una Liga Deportiva Alajuelense diferente Copiado!

Tomás Chancalay se sentó en la sala de prensa del Estadio Alejandro Morera Soto en la víspera del segundo duelo entre Liga Deportiva Alajuelense y New England Revolution, pactado para este jueves 14 de marzo a las 6 p. m. en la Catedral.

Ahí, el extremo argentino ficha de Racing y que está a préstamo con el rival de la Liga repitió lo que dijo la semana pasada.

LEA MÁS: Alajuelense deja ver una pincelada de su primer entrenamiento con Alexandre Guimaraes

Después del triunfo de su equipo por 4-0 en el Gillette Stadium, Tomás Chancalay manifestó que no se podía dar por muerto a Alajuelense en la serie de octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

“Claramente va a ser diferente, ellos tienen su gente, están en su cancha y van a seguramente estar con otra mentalidad totalmente cambiada. Ellos están abajo en el marcador y creo que van a esforzarse para ganar este partido, pero nosotros venimos a hacer nuestro trabajo, a hacer lo mejor posible, sin relajarnos y pensar en seguir avanzando en esta copa”, afirmó Tomás Chancalay.

Tomás Chancalay habla del partido entre Alajuelense y New England Revolution

La previa de Concacaf para el juego entre Alajuelense y New England Revolution Copiado!

La Concacaf reseña en su página electrónica que el New England Revolution de la MLS buscará asegurar el boleto a la siguiente ronda de la Copa de Campeones Concacaf contra el Alajuelense cuando se enfrenten en el segundo partido el jueves por la noche en el Estadio Alejandro Morera Soto en Alajuela, Costa Rica.

New England logró una victoria por 4-0 contra los ticos en la ida gracias en gran parte a un doblete de Tomas Chancalay y un gol y una asistencia de Nick Lima.

El equipo estableció un récord del club para la mayor cantidad de goles en un partido de la Copa de Campeones y también registró su tercera portería a cero consecutiva en el torneo.

Ahora, el Revolution intentará clasificarse para los cuartos de final de la Copa de Campeones desde 2022 contra un equipo de Alajuelense que intentará evocar recuerdos de 2003 cuando derrotó al Revolution 4-0 en un partido de la Copa de Campeones en casa.

Los campeones de la Copa Centroamericana de Concacaf 2023 buscarán el apoyo de sus principales talentos ofensivos para intentar cambiar el rumbo del partido contra New England.

“Joel Campbell siempre es una amenaza y anotó tres goles el otoño pasado en la Copa Centroamericana, mientras que el creativo mediocampista Aaron Suárez deberá mostrar su mejor fútbol para poner a Alajuelense en el marcador temprano y con frecuencia”, apuntó Concacaf.

El Revolution llega al partido con la ventaja de cuatro goles, y con un gol forzarían a Alajuelense a necesitar seis goles para avanzar.

Además de Chancalay y Lima en el primer partido, el Revolution recibió una gran contribución del delantero de 18 años Esmir Bajraktarevic, quien también anotó en el primer partido y tuvo una asistencia en la ronda anterior.

Esos tres jugadores y más estarán dispuestos a asegurarse de que el Revolution no tenga que lidiar con un partido de vuelta nervioso. Alajuelense tendrá nuevo entrenador después de la salida de Andrés Carevic.

¿Quiénes son los árbitros del partido entre Alajuelense y New England Revolution? Copiado!

César Ramos será el árbitro central, asistido por Alberto Morin y Marco Bisguerra. Cuárto árbitro: Fernando Guerrero. A cargo del VAR estarán Guillermo Pacheco y Erick Miranda. Todos de México.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.