“Hemos jugado muchísimos partidos, nueve juegos en un mes y hay un desgaste importante, prácticamente no tuvimos pretemporada y al no tener un plantel tan amplio es complicado. Los rivales juegan, los rivales corren, son intensos, pero en algunas ocasiones a lo mejor tuvimos algunos altibajos, pero no pasa por la parte física, pero sí por el control del juego. Lo hemos hablado y esperamos mantener la regularidad”, destacó el timonel argentino luego de la victoria liguista por 3-0 ante Sporting FC.