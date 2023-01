Alajuelense tomó primera decisión con Leonel Moreira y Miguel Ajú

Los reflectores en Liga Deportiva Alajuelense están sobre quienes anotan, como Aarón Suárez y Johan Venegas, pero también en el encargado de custodiar el marco.

Hace una semana jugó Leonel Moreira en Guápiles, pero esta vez, en el Morera Soto contra San Carlos, le tocó a Miguel Ajú.

¿Tuvo algo que ver el gol olímpico encajado por Moreira ante Santos? No. Así respondió de manera inmediata el preparador de arqueros de la Liga, Wardy Alfaro.

Contó que antes de que empezara el Clausura 2023, el cuerpo técnico conversó con ellos y les comunicó que en este arranque se estarán rotando, hasta nuevo aviso.

A pesar de que Ajú había solicitado salir a préstamo para jugar, se mantendrá con Alajuelense.

“Él decidió quedarse por un tema de competencia, de competir y nosotros en el fútbol deseamos competir, deseamos que nuestras valoraciones sean en función de nuestro rendimiento y entonces a partir de ahí, Ajú está muy consciente de que tiene una gran competencia con Leo y también en parte de eso es que este sábado juegue”, relató Wardy Alfaro.

Como preparador de arqueros, él está de acuerdo con la disposición de Carevic de ponerlos a competir, porque ve condiciones enormes de los dos y los define como “dos monstruos competitivos“.

“El profe ha decidido rotarlos por lo menos al principio del torneo, para después ver cuál puede jugar más que otro. Lo del tiempo no lo podría decir y más allá de rivales, le toca a Ajú y el próximo partido le tocará a Leo“.

Según Alfaro, la rotación en la Liga esta vez es muy sana, porque asegura que la competencia es muy pareja.

“Cuando tienes porteros que están un escalón, dos, tres o cuatro escalones más arriba que otro, no rotas y te eliges por uno. En este caso es que los dos son grandes arqueros, porque lo han demostrado, porque están en la Liga y es sano cuando hay competencia”.

De hecho, a él le agrada que esa competencia entre sus dirigidos no sea sólo en el día a día, sino en los partidos.

”Eso les da la posibilidad a ellos de sentirse importantes, estar peleando un puesto y sentir que el que tenga la posibilidad el día de mañana de jugar uno más que otro diga que valoraron su trabajo y que aquí no es fácil, que tiene que poner el doble para mantenerse titular y jugar”.

Dijo que como siempre, la decisión del que juegue recae sobre Carevic, pero que se analizan detalles técnicos y tácticos, de cuál da más interpretación de juego de dónde está la ventaja, de dónde está el hombre libre, en qué momento se juega rápido, o lento, en corto, Intermedio o largo.

“Cosas muy técnicas y tácticas y a partir de ahí los entrenadores toman la decisión“, citó.

Además, reiteró que la rotación es algo que les habían comunicado con anterioridad.

“No es que ahora se pone a Ajú por equis cosa, ya en esa gestión que tenemos con ellos es la comunicación directa, de frente y que compitan. Son jugadores profesionales y tienen que vivir en función de su rendimiento”.

Alfaro subrayó que los porteros deben convivir con ese riesgo latente de equivocarse, porque es parte de y que eso a su vez los hace mejorar.

”Leo es grande, ha superado golpes duros a nivel futbolístico y personal y eso le da posibilidad de crecer y de fortalecer el liderazgo que tiene y que Ajú que viene creciendo lo vaya valorando y aprendiendo”.

Inclusive, el propio Wardy está acostumbrado a eso. Lo vivió como jugador y desde que entrena a los porteros, cada vez que alguno se equivoca empiezan los cuestionamientos directos hacia él.

“La crítica es parte inherente de acá, estando en la Liga y en cualquier lugar. Quizás en otro lugar no, porque acá se mira con otro lente, pero en el caso personal tranquilo, porque confío en mi trabajo, doy mi 100%, evoluciono, crezco y no seré eterno acá. Dios sabe hasta cuando me tendrá acá y para algunos será felicidad que no esté, para otros no y mi consciencia está tranquila”, afirmó Wardy Alfaro.