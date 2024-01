Alajuelense toma decisión definitiva con delanteros Jesús Godínez y Agustín Auzmendi

Jesús Godínez y Agustín Auzmendi quedaron descartados por Liga Deportiva Alajuelense. Si la Liga ficha un delantero más, no será ninguno de ellos. (John Durán y Concacaf)

Liga Deportiva Alajuelense continúa en la búsqueda de un delantero en este mercado y ahora explora más currículos llamativos, porque tomó una decisión definitiva con el goleador mexicano Jesús Godínez y el argentino Agustín Auzmendi, quienes fueron opciones.

El vocero de la Liga, Marco Vásquez, aseguró en el programa 120 Minutos de Monumental que el club desistió de su interés en esos dos jugadores.

Primero sucedió con el argentino Agustín Auzmendi, quien nunca fue la prioridad para Alajuelense. Según Vásquez, el representante del futbolista que milita en Motagua hizo algunos comentarios sobre Javier Santamaría que no le parecieron correctos, pero que dejando eso de lado, lo que puede decir es que el suramericano quedó descartado el fin de semana.

Además, en el caso de Jesús Godínez, como todo hace indicar que su destino final estará en el fútbol de China con un club que comprará su ficha, la Liga se hizo a un lado.

“Eso no quiere decir que dejamos esto, porque tenemos hasta el 31 de enero para la búsqueda de un ‘9′. El delantero sigue siendo el objetivo y la gerencia deportiva está trabajando en eso, pero para que lo tengan claro los aficionados, el caso de Godínez queda descartado”, enfatizó Marco Vásquez.

Ese programa se emitió desde la terraza del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela. Ahí, al vocero rojinegro también le consultaron sobre el caso de Fernando Lesme, ese paraguayo que en múltiples ocasiones ha coqueteado con Alajuelense. Inclusive, hace pocos días posteó una fotografía en la que andaba puesta la camiseta de la Liga.

“No sé si estará en valoración, son temas que la gerencia deportiva en el momento en el que toma algún nombre, hasta que no haya algo concreto, no se pone sobre la mesa. Podría ser que sí, pero la verdad es que no hay nombres aparte de lo que hemos comentado. La ventana está abierta y tenemos hasta el 31 de enero”, apuntó.

Pareciera que la Liga está en una lucha contra el tiempo para encontrar a ese delantero de características específicas que anda buscando. Sin embargo, Marco Vásquez aclaró que la urgencia no la determina necesariamente la fecha de cierre, sino el mismo campeonato, porque ya llegaría alguien que no hizo pretemporada con el equipo y requiere de un tiempo de ajuste.

Añadió que competir en la Copa de Campeones de Concacaf y buscar el título nacional que es la gran deuda pendiente de la Liga, son palabras mayores. Así que requieren de experiencia, ir integrando muchachos del CAR, pero que también existe una responsabilidad importante de la institución para hacerle frente a eso con gente de experiencia y poder cumplir con los objetivos.

“Y uno de esos objetivos es ganar el campeonato nacional y se ha determinado que es necesario que tengamos gente con bagaje, gente con experiencia, gente que haya jugado fuera y que venir, integrarse y aportar de forma inmediata”.

Marco Vásquez explicó que la búsqueda de ese atacante empezó por el trabajo de la gerencia deportiva a cargo de Javier Santamaría, quien determina necesidades en la plantilla y se sienta con el técnico Andrés Carevic para ver qué opina, así como con la Junta Directiva para revisar lo presupuestario.

Eso porque como Alajuelense es una asociación deportiva, opera distinto a como si se tratara de una empresa privada. En el caso de la Liga, es la Asamblea de asociados la que autoriza un presupuesto y sobre esa cifra se tiene que mover la gerencia deportiva.

“Él determina que hay necesidad de un puesto. Sin embargo, tiene que ir al presupuesto y ver si tenemos la posibilidad. Si no la tuviéramos, habría que hacer movimientos, como préstamos y cosas de ese tipo”.

Para Alajuelense, la búsqueda de ese atacante se volvió un desafío, porque al querer un futbolista realmente efectivo, no se trata de alguien barato, ni sencillo de encontrar.

“No lo tenemos en este momento, vea lo difícil que ha sido encontrar una buena opción. Si no apareciera, tampoco vamos a contratar por contratar. Lo más importante es que al no ser una empresa privada, dependemos de un presupuesto y tenemos que jugar con el tema deportivo y el tema presupuestario.

”Porque si usted va a dar pasos y se excede en el tema del presupuesto, hay que ir a una Asamblea y pedir autorización para cualquier tipo de decisión que se tome. Me refiero a que para endeudarse y cosas de ese tipo, necesita usted obligatoriamente autorización de la Asamblea para poder pasar de ese presupuesto”, detalló Marco Vásquez.