“Hay una gran frustración y dolor en el camerino. Ya es mucho porque ante Pérez Zeledón le anulan un gol a Jossimar (Pemberton), contra Herediano pasó lo mismo (anulan tanto a Frank Zamora) y ahora pasó otra vez. Me duelo, porque se trabajó durante la semana, pero sé que vamos a salir fortalecidos de esto y no vamos a rendirnos hasta que los números ya no den”, comentó Vargas.