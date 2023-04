Alajuelense paga cara factura por su propia incapacidad frente al marco

Pareciera contradictorio que siendo el equipo más goleador del torneo, hoy por hoy, Liga Deportiva Alajuelense sea víctima de su propia incapacidad frente al marco.

La Liga falló por yerros propios, por hacer una de más, porque su puntería no estaba fina y porque el arquero saprissista se puso el traje de héroe en el clásico.

Aunque fue el equipo que más buscó el gol, no lo halló de ninguna manera; mientras que la eficacia estuvo en el bando morado.

Los números del juego así lo reflejan más allá del marcador, que culminó con los tres puntos para el Saprissa, que ahora se le escapó a la Liga en la cima, con seis unidades de ventaja.

Según los registros de Data Factory, Alajuelense generó siete remates directos, uno se estrelló en el palo y cuatro disparos desviados. Fueron 12 intentos en total, sin la fortuna de que la pelota ingresara.

En cambio, Saprissa hizo todo lo contrario. Los morados produjeron dos remates directos, dos goles, una bola en el palo y cinco opciones desviadas.

“Lo que nos cuesta es concretar, porque durante el primer tiempo, mientras estábamos 0 a 0 tuvimos dos o tres opciones. De hecho, la jugada del gol de ellos viene después de una acción clara que tenemos. Si los resultados no se están dando, sabemos que tenemos cosas que mejorar”, expresó el capitán rojinegro, Giancarlo González.

Pareciera que el tema está en la estocada final, porque Alajuelense crea opciones, pero el marco se le está cerrando a un equipo que arrancó siendo muy ofensivo y que en la primera vuelta parecía una máquina de hacer goles.

Sin embargo, el crear opciones no funciona si no se anota. Así lo ve Celso Borges, quien considera que atacar y atacar no es consuelo, porque lo que requiere Alajuelense es que el balón termine de rebasar la línea.

“No ser contundentes es en lo que fallamos, en lo demás yo veo a mis compañeros que se matan, que juegan bien al fútbol, que están ganando sus duelos y es frustrante cuando todo ese esfuerzo no se logra capitalizar en un resultado”, comentó Celso Borges.

De paso, el mediocampista negó rotundamente que Alajuelense tenga una ‘Celso-dependencia’. Esa es una de las teorías de las que se habla en los medios de comunicación y en las gradas, porque el bache rojinegro coincide con los partidos en los que él no ha estado por lesión.

“No diga eso, el equipo ha jugado bien, ha estado encima del otro. Simplemente no hemos sido contundentes, pero no creo que haya una dependencia de un jugador, más cuando hay un sistema, un esquema y jugadores que respaldan todo ese ecosistema. No lo podría decir así”, reflexionó.

Mientras, Johan Venegas opinó: “Nos estamos topando con esa mala fortuna, no la embocamos en el arco, buscamos ir hacia el frente, crear opciones y para mala fortuna de nosotros nos llegan dos veces y son los dos goles”.

El atacante lamentó que la chilena que intentó y que Kevin Chamorro desvió no entrara, porque quizás eso habría cambiado por completo la historia de este clásico que terminó con un triunfo del Saprissa.

“Creo que es doloroso, porque era un partido importante, pero si vamos al análisis en frío, se hicieron cosas importantes, que también hay que reconocerlo y hay que potenciar, nada más”, indicó Venegas.

El goleador del torneo aseguró que todos en el equipo sienten mucho coraje por lo ocurrido, porque por la forma en la que jugaron, creían que perfectamente podían ganar el juego.

“Pero no fue así. Es saber que estamos pasando por momentos difíciles, que no se nos da y hay que seguir trabajando, hay que seguir dándole al cántaro hasta que se rompa finalmente”.

La derrota en el Morera Soto le dejó una cara factura a Alajuelense, porque Saprissa se escapó en la punta del torneo.

No obstante, la realidad es que la Liga ha tenido muchos altibajos en esta segunda vuelta. Por ejemplo, en la última semana cayó de visita contra Sporting y ahora sucumbió en el reducto manudo frente al Saprissa.

“Venimos de dos derrotas, hemos perdido partidos importantes como el de Puntarenas y Santos. Hay cosas que no se están haciendo tan bien como tal vez lo creemos y tenemos que analizar el partido y tratar de mejorar en esos errores”, adujo Giancarlo González.

El defensor insistió en que nadie quiere fallar y que los jugadores toman decisiones en fracciones de segundo.

“Somos seremos humanos, cometemos errores, tenemos que reponernos y levantarnos rápido con personalidad, como lo tiene que hacer un jugador de Liga Deportiva Alajuelense”.

Y aunque pareciera que el liderato se torna como una misión imposible para los erizos, en el equipo no dan eso como un objetivo descartado.

“Quedan fechas y no éramos tan invencibles como cuando empezamos en el arranque con muchas victorias seguidas, a como tampoco lo es ningún equipo acá en Costa Rica”, reseñó Pipo.