Alajuelense ejecuta movimientos importantes en su equipo femenino

Desde antes de conseguir el pentacampeonato en el fútbol femenino, en Alajuelense tenían muy claros los movimientos que harían.

Inclusive, mientras que las jugadoras festejaban en la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto, la coordinara de las leonas, Mercedes Salas, confesaba que ya estaban listas las jugadoras que llegarán a reforzar al equipo.

De hecho, La Nación adelantó que entre las llegadas se encontraba Emilie Valenciano, quien viene de jugar en Israel. Y que también retorna la defensora Stephannie Blanco.

“Va a ser una Liga reforzada”, expresó Mercedes Salas en ese momento.

Alajuelense recupera a María Paula Arce, quien ya superó la lesión que la hizo pasar por el quirófano y la tuvo fuera de las canchas durante varios meses.

Además, estará de vuelta la defensora Marilenis Oporta, que ya está bien de salud y tiene luz verde para volver a jugar, luego de una batalla con el lupus.

“Yo de verdad que quiero jugar ya, tengo demasiadas ganas. No pude hacerlo en las instancias finales, pero bueno, todo a su tiempo y estoy ansiosa porque ya llegue el nuevo torneo. Lo que me pasó ha sido una verdadera prueba, pero voy a volver jugar y eso me tiene tan feliz como el mismo pentacampeonato”, dijo Marilenis Oporta.

Quienes se marcharon del equipo son la japonesa Kyoka Koshijima y la guardameta Fabiola Murillo, aunado al retiro de la capitana Shirley Cruz.

En el caso de María Paula Coto, ella ya renovó su contrato con las leonas.

