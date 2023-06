Alajuelense defiende que la Liga del futuro sí existe y se ve en el presente

Esteban Cruz, Jossimar Gómez, Silvio Rodríguez, Sebastián Rodríguez, Emanuel Salazar y Kenyel Michel, en el Alto Rendimiento. Claudio Montero, en la U-20 y en la U-17, donde también juegan Jorge Morejón, Wálter Ramírez y Edmilson Guevara; Isaac Badilla, Santiago Beita y Dereck Vargas, en la U-15. Ellos son algunos de los cachorros de Alajuelense a quienes se les ve futuro.

Si usted sigue los partidos de liga menor, sabrá que ellos son parte del semillero rojinegro que germina en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), de esos que empezaron a formarse prácticamente de cero cuando el proyecto se echó a andar.

Alajuelense venció a Saprissa en la final del alto rendimiento por 3 a 2. Júnior Díaz asumió la dirección técnica de la U-20 de los rojinegros en las instancias finales, pues Albert Ballesteros se fue a la Liga MX. (Prensa Alajuelense)

También son algunos de los talentos que resultaron ser clave para que los erizos hicieran fiesta en las finales de liga menor.

“La Liga del futuro sigue siendo la Liga del futuro, porque esto es un proceso que no termina. Nosotros tenemos que seguir trabajando para desarrollar de forma integral a los jóvenes que hoy están en nuestras ligas menores y que se tienen que proyectar. Pero yo también diría que estamos ante la Liga del presente, porque estamos viendo cómo el CAR está dando los frutos que esperábamos”, expresó el vocero de Alajuelense, Marco Vásquez.

Recordó que él estuvo presente cuando se firmó el primer contrato con Joseph Joseph para la inauguración del CAR y se establecieron objetivos claros de lo que querían para el desarrollo de la institución y de los jóvenes.

“Hoy, yo diría que de la mano de la Liga del futuro, tenemos a la Liga del presente, que es la que hoy está festejando toda esta cantidad de títulos que pronto lo veremos culminado también en el primer equipo”.

La U-15 de Alajuelense remontó la final contra Saprissa y en tiempos extras logró el pentacampeonato de la categoría. (Prensa Alajuelense)

Vásquez dijo que tienen claro que la gente quiere ver títulos en Primera División, no solo del fútbol femenino, las ligas menores, que ganaron todas las finales a las que accedieron, o el equipo de amputados, que busca el bicampeonato.

Sin embargo, cree que tampoco se puede invisibilizar nada de eso.

“Las pentacampeonas reflejaron mucha madurez para darle vuelta a una final y traernos esta alegría. En las ligas menores vemos plasmados los resultados de ese plan que nació hace algunos años. La Liga del futuro sigue siendo la Liga del futuro, pero hoy tenemos a una Liga del presente que nos está dando estos frutos que nos tienen tan orgullosos”, reiteró.

Aunque es cierto que las divisiones menores de los erizos desde siempre han sido muy fuertes obteniendo títulos, la competencia ahora es más dura.

Los partidos ya no solo son vistos por los papás. Los juegos se transmiten por televisión y hay periodistas siguiéndoles el pulso.

Alajuelense es pentacampeón en la U-17. Los cachorros le ganaron la final a Saprissa por 3 a 0. (Prensa Alajuelense)

“Esto es el resultado de un proyecto que originalmente nace con la finalidad de ser un desarrollo integral de jugadores de la institución, que es el CAR. Algunas personas cuestionan la proyección del CAR, por los resultados del primer equipo, pero han perdido de vista los resultados en los últimos años en los procesos de ligas menores”.

Jorge Calderón, un asociado de la Liga recordó que tiempo atrás, en una Asamblea, les habían explicado que los frutos del CAR se empezarían a ver en cinco años, plazo que se cumplirá entre 2023 y 2024.

Eso calza con la postura del dirigente, al señalar que el CAR empieza a madurar con la consolidación de Carlos Mora, Josimar Alcócer y el mismo Aarón Suárez, quien se terminó de pulir ahí.

Dice que ya se empiezan a ver los resultados de un proyecto que incorpora el crecimiento integral de muchachos y que en el CAR no solo hay canchas de fútbol.

“El proyecto incorpora educación con el colegio, nutrición y alimentación, crecimiento deportivo en cada etapa, tenemos un gimnasio de primer nivel, equipos médicos para la recuperación de jugadores con tecnología de punta e inculcamos valores”, citó Vásquez.

Alajuelense fue contundente en la final de la U-17 contra Saprissa. En el Morera, los cachorros marcaron tres goles. (LDA)

Dentro de ese plan integral, Alajuelense busca proyectar jóvenes para venta o préstamo. Eso representa ingresos importantes para los jugadores y sus familias, así como para la misma Liga.

“¿Qué estamos empezando a ver en el primer equipo? Los valores que van madurando, que se mezclan con jugadores de experiencia, de mayor edad, de mayor trayectoria y van haciendo su propia carrera a la par de ellos. Eso es el CAR y lo sucedido el fin de semana no es casualidad, es el resultado de ese trabajo, que se ha venido haciendo desde que se fundó el CAR”, insistió.

Alajuelense procura no adelantar etapas, algo que suele ser un error cuando se está en formación y que podría terminar con un talento “quemado”.

“En el fútbol cuesta mucho hablar de procesos, realmente la gente quiere resultados a corto plazo. Algunos critican al CAR porque dicen que el primer equipo no tiene diez jugadores titulares. Eso no funciona así. No son todos los jugadores los que llegan a ser protagonistas para brincar al primer equipo”.

Aunque en el fútbol de liga menor tiene más peso la formación en sí que un título, Marco Vásquez asegura que para Alajuelense son cosas que van de la mano, porque refleja que el proyecto marcha por la ruta correcta.

“Los títulos son importantes porque reflejan trabajo, planificación, lo que un técnico, los jugadores y la institución invierten en estos procesos, pero tenemos que pensar hacia adelante”.

En la Liga lo ven como un paso más en ese camino de que ojalá esos cachorros sean futbolistas que se consoliden, pero también tienen claro que ni siquiera en La Fábrica del Real Madrid, o en La Masía del Barcelona revientan todos.

“Nosotros no podemos decir que con el logro de un título ya está todo. Todo lo contrario, es una etapa dentro de muchas etapas que tendrán que ir cumpliendo los muchachos”.

Pero a la vez, en el club procuran que todo sea en el momento indicado.

Se podría recordar el inicio de Alonso Martínez en Primera División con la Liga, como lateral, en partidos en que lo silbaban.

O el caso de Carlos Mora, porque en diciembre pasado, muchos aficionados lo querían fuera del equipo. Y en el torneo recién finalizado fue uno de los mejores de Alajuelense.

“Tenemos jugadores que se han acompañado con otros experimentados, de trayectoria y eso los ha ayudado a crecer, a entender que vamos a tener buenos momentos, pero que también habrá malos momentos. A entender que los buenos resultados van a llegar, pero que tenemos que tener la madurez para digerir los malos momentos”.

La posición de Alajuelense es que la mezcla entre experiencia y juventud dará fuerza y madurez que solo se pueden desarrollar con horas en cancha.

“No hay atajos para llegar a la madurez, hay que cruzar el camino que es, no existe una forma de ahorrarse tiempo. Hay que vivir esos procesos, el camerino, los buenos y los malos momentos y acompañarse de la gente que nos ayude a crecer”.

Resultados campeonatos de liga menor Copiado!

Categorías élites

U-20: Alajuelense campeón y Saprissa subcampeón.

U-17: Alajuelense pentacampeón y Saprissa subcampeón.

U-15: Alajuelense pentacampeón y Saprissa subcampeón.

Categorías prospectos

U-14: Alajuelense tetracampeón y Herediano subcampeón.

U-13: Saprissa campeón y Herediano subcampeón.

U-12: Alajuelense campeón y Herediano subcampeón.

U-11: Saprissa campeón y San Carlos subcampeón.

