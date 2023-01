Alajuelense confirma que busca uno o dos refuerzos más para las leonas

Al acabarse la Supercopa femenina, que quedó en poder de Sporting FC mediante la tanda de penales, entre la afición de Alajuelense se percibió con mayor fuerza la inquietud de que el equipo a cargo de Wílmer López requiere de más refuerzos.

Si bien es cierto se vieron buenas pinceladas de la japonesa Kyoka Koshijima, ella está en plena adaptación y el campeonato nacional empezará el último fin de semana de enero.

Lo que los seguidores de las leonas quieren es una atacante más, principalmente ante el temor de que ya no está Mia Corbin y que ella generaba mucho poder en ofensiva.

Tras la Supercopa, Wílmer López confesó que las tetracampeonas aún no han cerrado su etapa de contrataciones y que andan en busca de una o dos jugadoras más.

¿Habrá más refuerzos en el equipo o a como están se quedarán para el torneo que viene?

A nosotros nos faltan jugadoras. Está el caso de Naty (Natalia Mills), que está con la selección de Panamá y el caso de Marilenis Oporta, que no está por una situación de salud, pero esperamos tenerla muy pronto nuevamente.

Y ahí estamos buscando una o dos jugadoras más, viendo a ver si aparece a nivel nacional alguna. Si no, habrá que ir a buscar alguna extranjera, pero estamos en eso, tratando de buscar.

Sin embargo, nos enfrentamos a un equipo como Sporting que tiene su planilla completa y es un equipo llamado a ser protagonista y faltándonos dos jugadoras y tratando de buscar esos dos refuerzos, hicimos un muy buen partido.

Y repito, me siento muy contento, muy satisfecho con el accionar del equipo.

¿Qué analiza de lo sucedido en la Supercopa?

Fue muy parejo, así lo muestra el mismo resultado, los goles y el accionar dentro de la cancha. Fue un partido muy equilibrado para los dos equipos. Prácticamente con una cantidad de opciones de gol igual, muy pareja. Todo eso en énfasis a que en el último año hemos sido dos instituciones que hemos sido muy pero muy parejas y no se esperaba menos.

Alguien que pensara que uno de los dos equipos iba a marcar una diferencia sobre el otro, está muy engañado. La tendencia es que van a ser resultados y partidos complicados y disputados como esta Supercopa.

¿Cuánto beneficia esta rivalidad en el fútbol femenino entre Alajuelense y Sporting FC?

Ojalá la rivalidad no sea solo entre Sporting y Liga Deportiva Alajuelense, sino que ya aparezca Heredia, que aparezca Saprissa FF que también se ha reforzado bastante bien, que aparezca Palmares que es el ascendido, Pérez Zeledón, Pococí, Dimas Escazú y todos los demás equipos. Que aparezcan y sean rivales dignos dentro del campeonato.

Eso sería un beneficio para todo el fútbol femenino, que no sea solo la Liga y Sporting quienes sigan marcando la pauta en el fútbol de Primera División femenino, sino que aparezcan estas otras instituciones también, que sientan el apoyo y el respaldo de sus dirigentes, como lo han hecho Sporting y la Liga y que por eso están recibiendo estos frutos.

Yo creo que al final el beneficiado va a ser el fútbol. Lo que pasó en esta Supercopa no fue una excepción de lo que hemos vivido entre Sporting y la Liga en los últimos cinco o seis partidos.

Nos ha alcanzado a nosotras para ser tetracampeonas nacionales y ahora le alcanzó a Sporting para ganar la Supercopa. Es parte de esta preparación para este torneo que viene, que va a ser como lo vimos en la cancha. Disputado, peleado, pero ojalá no solo sea entre la Liga y Sporting, sino que sea en general.

¿Cómo vio a las nuevas incorporaciones?

Salgo contentísimo. El hecho de perder una copa por penales no quiere decir que fue malo. No, ahora en el camerino más bien felicité a las muchachas, al ver la actitud de ellas.

El lunes empezamos a entrenar, entre lunes y domingo tuvimos el martes que no pudimos entrenar, porque fueron más pruebas físicas y médicas que entrenamiento.

Ha sido muy poco el trabajo que hemos tenido, venir de un tiempo de descanso, volver a reactivar y tener un partido de estos de por medio, inclusive llevarlo a tiempos extras, es desgastante.

También es peligroso para que aparezca alguna lesión en alguna de las jugadoras, tanto en Sporting como en nosotros, porque todavía no estamos en un estado físico óptimo para jugar un partido de esta índole a este ritmo y tras de eso con tiempos extra.

Se vio muy bonito el partido. De las incorporaciones nuestras, Sheika Scott, Alexa Herrera, Kiki (Kyoka Koshijima), Gabriela Valverde me dejaron muy contento. Yo salgo muy contento, con una gran ganancia al ver el accionar de ellas.

Como el resto de las jugadoras las acuerparon, las hicieron sentirse muy pero muy cómodas dentro del terreno de juego, como las respaldaron en todo sentido y yo creo que por ahí es donde uno dice que la ganancia es mucha.

Se nota que están llegando a un buen grupo, las están recibiendo muy bien. Y voy a meter a otra jugadora, el caso de Paula Coto, porque ella tenía todo el torneo pasado de no jugar y hasta ahora volvió a la cancha.

Y jugó todo el partido, tiempos extras y lo hizo de buena forma. Tuvimos una incorporación de cinco jugadoras para esta Supercopa diferentes a las que tuvimos en el torneo pasado, pero salgo muy satisfecho con el accionar de ellas.

¿Cómo ve la competencia que se avecina?

Todos los equipos se han reforzado muy bien. Saprissa se reforzó muy bien, Pérez Zeledón también llevó jugadoras buenas a su equipo y así todos. Yo creo que todos los equipos buscan buenas muchachas que ayuden a ser mejores que en el torneo anterior.

¿Por dónde siente que se le fue esta Supercopa, más allá de los tiempos extra y los penales, que suelen ser una lotería? ¿Dónde falló el equipo, que estaba acostumbrado a liquidar los partidos?

No es que se nos fue el partido en algún momento. Si usted se pone a ver el partido fue muy parejo. En tramos Sporting tuvo opciones claras de gol, en otros tramos nosotras tuvimos el control del partido y también tuvimos opciones claras de gol.

Inclusive, un penal que se falló. Pero como que fue un partido de un momento para uno y después recuperaba el accionar el otro equipo y retomaba la batuta y creaba sus opciones. Fue un partido muy parejo en todo el sentido durante los 120 minutos que jugamos.

Tuvimos muchas opciones, ellas también tuvieron sus opciones claras de gol y llegamos a la tanda de penales y eso ya pasa por la confianza, por la seguridad, la personalidad de las jugadoras y el buen accionar de la portera de un equipo como del otro.

Ahí ya uno como entrenadores estamos atados de manos. Uno va y le pregunta a la jugadora cómo se siente, cómo está para tirar penal. Sí o no.

Hay jugadoras que a veces a uno le dicen muy sinceramente: ‘No profe, yo no tiro penal’ y listo. Usted no va a insistir con una jugadora que no tira penal, que no quiere tirarlo. Y es muy respetado, uno tiene que tener ese tacto.

Yo a las primeras cinco que les pregunté me dijeron que sí, que estaban bien, que lo tiraban y uno les da la confianza. Ya a la hora del accionar, también está la portera de ellas (Daniela Solera) que lo hizo muy bien, la precisión en el remate, donde fallamos.

El partido fue muy parejo y por eso llegamos a la tanda de penales.