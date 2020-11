“Hoy me despido de una institución a la cual le debo muchísimo de mi carrera como futbolista. Me siento orgullosa de haber pertenecido a esta gran institución que generó un cambio radical en el fútbol femenino. Me voy tranquila porque se que siempre di lo mejor de mí. Me llevo una gran familia detrás de todo esto. Gracias a la afición que siempre estuvo en las buenas y malas. Un abrazo enorme a todos y nos vemos pronto”, escribió Mesén en sus redes sociales.