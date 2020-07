“Te digo que ha tenido mejor porcentaje que los 10 entrenadores anteriores pues no ha quedado debiendo. Obviamente todos quedamos debiendo cuando no hay un campeonato en una institución grande, queríamos salir campeones pero eso no se consigue de la noche a la mañana, estamos a un paso, al final son muchos detalles. Perdimos dos finales por temas individuales, errores que hemos cometido, pero eso no borra todo lo que se ha hecho”, sentenció Agustín.