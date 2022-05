Aficionados de Alajuelense tienen una percepción particular sobre semifinal contra Saprissa

Algunos aficionados de Alajuelense se sienten optimistas de cara a la semifinal contra Saprissa, pero otros tienen muchas dudas. (Albert Marín)

Unos liguistas se alegraron cuando la semifinal emparejó a Alajuelense con Saprissa en la lucha por el boleto a la final del Clausura 2022.

Otros de una vez se desanimaron y no falta quienes se molestaron, al ser del criterio que la Liga es la gran responsable de revivir a la ‘S’ y no evitar que su acérrimo archirrival quedara fuera de contienda.

¿Qué piensa de la serie semifinal entre Alajuelense y Saprissa? Esa fue una consulta que se efectuó en el canal AlajuelenseLN en Telegram, donde están suscritos más de 2.000 seguidores rojinegros. De ellos, 26 decidieron participar en esta dinámica y aquí podrá leer sus criterios sobre esta serie que será dentro de un mes.

1.

Eliú Sánchez: “Me parece el mejor momento para poder volver a los triunfos en los clásicos y eliminarlos en esta serie de semifinales”.

2.

Guillermo Fernández: “Me parece que es una serie abierta y siento que la Liga viene a la alza, por lo tanto hay que confiar. Sí estoy optimista, el equipo contra Heredia demostró algo que hace años no ocurría, ese espíritu por luchar hasta el final”.

3.

Alejandro Rodríguez: “Van a ser dos partidos de muchos sentimientos, ambos equipos con muchos factores influyentes en la actitud que presenten en la cancha. Por un lado, La Liga queriendo romper la mala racha en clásicos y Saprissa, anímicamente el clasificar también los ayuda. Personalmente lo veo muy difícil, tanto por las estadísticas como la mala racha y venir de perder dos partidos seguidos ahí en el Nacional, pero como ya dije, van a ser muchos sentimientos de ambos lados, va a estar muy parejo y cualquier cosa puede pasar. Y por más que ya canse de decirlo... La Liga tiene mucho poder si deja de lado el miedo y le pone bastante, porque la afición lo merece”.

4.

Josué: “La semifinal será difícil, como todo partido en estas instancias, es un torneo aparte que se define todo en dos partidos. Como liguista, estoy optimista. Alajuela siempre será un equipo candidato al título y qué mejor manera de demostrarlo que contra el archirrival. Espero que Albert Rudé haya aprendido de sus experiencias previas”.

5.

Deiver Gómez: “Sobre el optimismo, obvio que la afición esta dividida por el hecho de que el rival que nos tocó, pues no le hemos podido ganar, por la experiencia anterior de llegar de primeros y dejarla ir. De mi parte es que a este equipo desde hace mucho no le veo ganas de ganar campeonatos, los jugadores que hoy están, no son de talla como años atrás”.

6.

Vera García: “No estoy optimista. ¿Por qué? Porque la Liga lleva demasiados partidos sin ganarle al Saprissa”.

7.

Paulo Fernández: “Pienso que la serie abre dos oportunidades para LDA de llegar a una final dejando de lado a su archirrival y también de recortar distancia entre clásicos. Validaría y daría credibilidad a todo el trabajo hecho. Es difícil ser optimista luego de tantos fracasos. Sin embargo, es imposible no llenarse de esperanza”.

8.

Rafael Álvarez: “Es una buena oportunidad que tiene la Liga para romper esa barrera mental cuando se enfrenta a su archirrival, aparte que tenemos muy buen equipo y Saprissa está muy emocional, pero no tiene mucho fútbol. Estoy totalmente optimista y seguro que vamos a pasar esta semifinal. La liga tiene que ganarle a cualquier equipo al que se enfrente”.

9.

Jorge Cárdenas: “Estoy optimista porque los miedos solo se libran cuando uno los enfrenta y ya es hora que la Liga se dé su lugar y los jugadores y cuerpo técnico demuestren que son parte de un equipo grande y muy importante en la zona”.

10.

Shirley Acuña: “Soy muy sincera, optimisma no lo estoy. Haber dejado con vida a Saprissa en estas instancias y con un ADN ganador ponen muy difícil que la Liga le pueda hacer daño en estos dos primeros clásicos de semifinales. En las dos vueltas del torneo se tuvo para enterrarlo y no se le pudo ganar. Entonces creo que mejor se prepara para la gran final. Lo que percibimos como afición manuda que somos es que la Liga no va a poder ser campeón si no se le gana a Saprissa”.

11.

Juan José Mora: “La serie va a ser muy disputada, dura y que el equipo que cometa menos errores será el que pasará. Como liguista y después de las 22 fechas he visto que mi equipo ha jugado muy bien, pero el fútbol no es por merecimiento, sino por este formato mediocre que premia a los que no han sido constantes durante todo el semestre. Espero que mi equipo juegue bien y logre pasar a la final y por fin sacar al Saprissa, que tienen más corazón que fútbol”.

12.

Carlos Simmons: “Otra vez el morbo, otra vez la emoción de dejar fuera a tu rival más incómodo, donde todos los pecados se olvidan si ganas, o todos te olvidan si pierdes. Un verdadero liguista siempre estará optimista de su equipo”.

13.

Rónald Valverde: “La Liga cuando enfrenta a Saprissa cree que está jugando un partido cualquiera y no es así, por eso nos pasa siempre lo mismo. Tienen que jugar con ganas, garra, coraje y darle a la afición un verdadero reconocimiento por el apoyo brindado todos estos años. Sería imperdonable que volvamos a perder contra el archirrival. Se tiene que trabajar mucho la mente, porque ahí es de donde empezamos a perder. Ojalá y sea la hora de demostrar por qué hemos sido los mejores todos estos años, quedando de primeros en casi todos los campeonatos”.

14.

Daniel Gutiérrez: “La serie está pareja. Aunque Saprissa no fue contundente en la primera vuelta del torneo, con la llegada de Jeaustin Campos y la forma en la que clasifican los morados los hace un equipo fuerte. Sus mejores piezas levantaron nivel al cierre de este torneo, los números y la estadística está a favor de Jeaustin y su equipo. Sé que existe una sed de revancha en este grupo Alajuelense. Por eso, es importante para Albert Rudé dar ese golpe en la mesa y plasmar a este equipo en las páginas doradas del club, con un sector de la afición urgida en celebrar campeonatos, no le va importar reconocer que fuimos el equipo más regular de los torneos con una buena mezcla de experiencia y juventud si al final no se levanta la copa. Y mucho menos sin poder ganarle a los morados”.

15.

Luis Rojas: “Esta semifinal me encanta. Como manudo de verdad es lo que esperaba. Sabe mejor ser campeón celebrándole a los morados en la cara. Si no entraban, el campeonato no sabría igual y a muchos les quedaría la duda. Quiero ser campeón sacándolos directamente”.

16.

Juan Pablo Meneses: “Me parece genial la serie contra Saprissa, ya que hay varias cuentas pendientes que saldar en series contra los morados. La verdad siento optimismo porque cualquier racha buena o mala se termina en cualquier partido, en cualquier momento. No obstante, las últimas series contra Saprissa han dejado demasiado que desear de la Liga, en partidos donde claramente tiene para rematar a su archirival y más bien lo reciben, o le dan una ventaja que no se debe dar”.

17.

Gustavo Murillo: “Lo que pienso sobre la semifinal es que es premio a la mediocridad de un equipo, el cual llegará con ligera ventaja por el tema de la Selección y el envión anímico que representa estar eliminado y de repente verse en las semifinales. Optimista siempre, los jugadores y cuerpo técnico no deben impregnarse del miedo que tiene una parte de la afición y no deben dejarse llevar por el ambiente y presión que va a ejercer la Sapriprensa”.

18.

Rolando Hernández: “En algún momento romperemos esa absurda idea de que hay miedo, o que no les ganamos. Bien ya ganamos dos veces abultado, 5 a 0 y 2 a 5 y no fuimos campeones... Ganarle en etapa regular no es nuestro objetivo. El objetivo es el campeonato. Y nada sabrá más rico que ganárselo a Jeaustin Campos”.

19.

Germán Ávila: “Esta semifinal va a ser decisiva para la Liga por todo lo sucedido anteriormente, es un buen momento para sacudirse y sacar la serie. Soy optimista y creo que el trabajo del equipo va a ser recompensado al final por ser el mejor equipo durante todo el torneo”.

20.

Rónald Jiménez: “Fácil: la Liga cuando le toca jugar contra la ‘S’ desde antes de entrar al estadio ya va perdiendo. Falta de actitud”.

21.

Gustavo Jiménez: “No creo que existan prácticas ‘oscuras’ como lo dicen algunos. Simplemente hay jugadores que temen jugar contra un rival en específico. La parte mental de Alajuelense debe estar al máximo. Si es cierto que Alajuelense ya le ganó a Heredia, pero pesan más los clásicos y estos se ganan jugando al máximo”.

22.

Daniel Murillo: “De esta semifinal yo quisiera que la Liga comience a descontar el montón de partidos que nos lleva de ventaja el rival. Quisiera que por fin se vea una superioridad deportiva del equipo con mejores jugadores, mejores condiciones, mejor afición. El equipo que inclusive quedó de superlíder. ¡Hasta tendremos la ventaja de jugar el partido de visita en cancha neutral! Lamentablemente esa historia ya la he visto muchas veces y no espero que pase nada diferente. La Liga no ha demostrado la fortaleza mental que tiene el rival. Y el problema de verdad se resume a lo mental. Yo he visto muchos partidos y lo que ocurre desde el 2020 es de no creer”.

23.

Rándall Dávila: “El equipo tiene que aprovechar la serie para aclarar las dudas y los malos resultados que hemos obtenido en los últimos enfrentamientos con el archirrival, no queda de otra. Siempre hay que ser optimista cuando se está en las instancias finales, no se puede dejar de apoyar al equipo nunca”.

24.

Joseph Aguilera: “El aficionado común tiene dudas, pero desde adentro es otra percepción, dado el caso que al no perder ante San Carlos se les dio el pase a los morados”.

25.

Diego Rodríguez: “Con todo respeto me parece que al equipo le ha faltado ambición, ser más agresivo, no es miedo al archirrival, sino más garra, morir en la cancha, demostrar que el CAR hace la diferencia para bien en lugar de ser solo la mejor infraestructura para un jugador. La Liga debe y tiene con qué para sacar la serie, es un equipo grande y debe trascender hacia el éxito deportivo”.

26.

Rodrigo Campos: “Es duro, soy liguista a muerte, pero Jeaustin nos tiene la medida. También creo que los jugadores necesitan creérsela. Muchas veces falta de aquello que ponen las gallinas...”.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.