A representante de Suárez le correspondía casi la misma cantidad de dinero que a la Fedefútbol por frustrado fogueo contra Irak

El capítulo del frustrado fogueo que la Selección Nacional jugaría contra Irak, previo al Mundial de Qatar 2022, no se cierra y sigue dando de qué hablar.

A la empresa (Eurodata Sports) de la que forma parte el representante de Luis Fernando Suárez, Ricardo Pachón, le correspondía el 45% de la cantidad de dinero para que la Tricolor se presentara con su equipo estelar en el estadio de la ciudad de Basora.

La Nación tiene copia del contrato que firmó la Asociación de Fútbol de Irak con la empresa Eurodata Sports, quien actuó en representación de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol). En ese documento se detalla que los iraquíes cancelarían un total de $250.000 (¢151.000.000 según el tipo de cambio). De esta cantidad de dinero, la federación tica recibió $137.500 (alrededor de ¢82 millones).

Además, no se debe olvidar que la Asociación de Fútbol de Irak también canceló el monto del campamento en Kuwait, una inversión que ronda los $101.000.

Noel Ibo Campos, quien estuvo en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol entre el 2011 y el 2019, no recuerda que en su época como federativo un agente obtuviera un porcentaje tan alto por concretar un fogueo.

“No recuerdo que un agente obtuviera un ingreso del 45% por pactar un fogueo. Entre el 2015 y el 2019, que estuve, cuando Rodolfo Villalobos asume como presidente, recuerdo que quien se encargaba de conseguir los fogueos era Diego Brenes, quien forma parte de la administración de la Fedefútbol; en ese entonces era el director administrativo. En nuestra época, los fogueos se pactaban entre federaciones”, dijo Campos a este medio.

Además, se pregunta: “¿cuál es el problema que los acuerdos para los fogueos se arreglen entre federaciones? Sería más transparante. Hoy no se necesitan intermediarios. Es lo que yo creo”, mencionó el exfederativo.

La representación de Costa Rica decidió no presentarse al juego por un malentendido con la organización. El 16 de noviembre, los ticos decidieron no pasar la frontera entre Kuwait e Irak porque al parecer, según indicó el presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, las autoridades migratorias iban a sellar los pasaportes de los nacionales y esto no estaba en el acuerdo.

Aunque, según los contratos firmados entre las partes involucradas, en ninguna parte se explica que los pasaportes no se sellarían.

Horas después de la posición costarricense, Irak anunció que la representación de Costa Rica pretendió ingresar de manera ilícita a su país, y prometió acciones legales por la cancelación del partido que estaba previsto para jugarse a estadio lleno.

Esto provocó un problema por resolver con suma urgencia a nivel del Comité Ejecutivo, a tal punto que los federativos realizaron dos reuniones en suelo catarí para resolver el inconveniente.

Ricardo Pachón se presenta como el representante del Luis Fernando Suárez. Forma parte de la empresa Eurodata Sports, con quien la federación pactó el fogueo en IRAK. Foto: Tomada del perfil de Pachón en Twitter.

Acuerdo para devolver el dinero no fue unánime Copiado!

Resolver el “problema” fue prioritario para Villalobos. Incluso, él sostuvo una reunión con el presidente de la Asociación de Fútbol de Irak, y los representantes de Eurodata Sports, horas antes de la llegada del resto de integrantes del Comité Ejecutivo a Qatar.

Según le explicó Villalobos a sus compañeros, él tenía recomendaciones de otros sectores para tratar de llegar a un acuerdo rápido con Irak. Como dice el dicho: mejor un mal arreglo que un buen pleito.

En suelo del emirato se tomó la decisión de devolver el dinero que estaba reclamando Irak. El monto total, según supo este medio, es de $351.000. Que contemplan los $250.000 que recibieron los intermediarios y los $101.000 de lo que fue el costo del campamento en Kuwait.

Sin embargo, este acuerdo no fue unánime. La votación fue 7-3 a favor de la posición de Villalobos. Los integrantes que apoyaron al presidente fueron Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa; Orlando Moreira, presidente del Herediano; Juan Luis Artavia, presidente del Pérez Zeledón; Sergio Chaves, presidente de San Carlos; Víctor Hugo Alfaro, presidente de la Liga Femenina de Fútbol; y Freddy Campos, presidente del Uruguay de Coronado.

En contra votaron los integrantes de la Liga de Ascenso, Eladio Carranza, Víctor Rizo y Sergio Hidalgo. El director Alexander Chacón no estuvo presente porque sufrió un inconveniente con uno de sus vuelos y no llegó a tiempo a la sesión.

Según un comunicado de la Fedefútbol, la votación quedó 8-2. Sin embargo, fuentes de este diario en la administración de la Federación confirman que la votación fue 7-3.

Posición del Fiscal Copiado!

Carlos Ricardo Benavides, fiscal legal de la Fedefútbol, atendió a La Nación sobre el tema y una de las consultas que hizo este diario, es si la fiscalía ve “con buenos ojos” que la Fedefútbol haga negocios con el representante del técnico. Si bien legalmente no hay impedimento, cualquiera podría llevar a su cabeza un tema de conflictos de interés.

“Sí, sobre eso opiné en Qatar y pedí que quedara en actas. Mi posición es que esto genera un conflicto de intereses que es inconveniente para la Federación Costarricense de Fútbol que se presta para problemas graves. Incluso generar inconvenientes al trabajo que realiza el técnico. Creo que esa relación comercial no es conveniente”, dijo el fiscal.

La Nación intentó conversar ayer con Villalobos, sin embargo, luego de ver nuestro mensaje en su cuenta de Whatsapp, su imagen de perfil no apareció más y no respondió el mensaje.