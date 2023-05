A Minor Díaz se le quiebra la voz al hablar de su padre hospitalizado y la promesa hecha

Apenas el árbitro Josué Ugalde dio por finalizado el partido, el técnico Minor Díaz se hincó en el terreno de juego, agradeció a Dios y recordó a su padre, quien se encuentra internado en el hospital de La Anexión en Nicoya, mientras sus jugadores celebraban el ascenso a la Primera División.

Los liberianos lograron este sábado darle la vuelta a la serie al derrotar 2-0 a Escorpiones de Belén, por la final del Torneo de Clausura 2023 y reponerse de la derrota 0-1 en el juego de ida para sellar el boleto a la máxima categoría.

Díaz se convirtió en el primer entrenador, oriundo de la provincia de Guanacaste, en ascender a los dos equipos más emblemáticos de la región. El primero en lograrlo fue el uruguayo Orlando de León (qdDg), quien lo hizo con Guanacasteca en 1994-1995 y con Liberia en 2014-2015.

Además Minor es el primer técnico en lograr dos títulos ganando los torneos de Apertura y Clausura, sin necesidad de una final nacional. El primero fue con Guanacasteca en 2020-2021 y el segundo con los liberianos, según las estadísticas del especialista en Liga de Ascenso, Donald Torres.

Minor Díaz disfrutó con su hija el ascenso del Municipal Liberia a la Primera División. Cortesía: Liga de Ascenso

“Hay tantos sentimientos encontrados. Quiero aprovechar porque mi papá está internado y el sábado que lo fui a ver le prometí la medalla. Le prometí que el domingo se la iba a llevar al hospital y Dios me dio esta bendición y no tengo cómo agradecerle. Le quiero dedicar también este triunfo a mi familia en Acoyapa de Nicoya, a la gente de Mansión de Nandayure, a mi esposa, a mis hijas”, recordó Díaz entre lágrimas en la transmisión de TD+.

El timonel de 42 años enfatizó que no fue una tarea fácil alcanzar el cetro, pero siempre confió en sus jugadores y las personas que lo apoyaron para sacar la tarea.

“Fue un año difícil, durísimo, un campeonato larguísimo. He tenido unos valientes guerreros y de verdad estoy muy agradecido con ellos. Hubo una gran exigencia en el día a día. Creo que no queda duda que fuimos los mejores a lo largo del año, no del semestre, porque ganamos los dos torneos y eso no es fácil lograrlo”, manifestó Dïaz.

LEA MÁS: Un mexicano sella el boleto del Municipal Liberia a la Primera División

Profeta en su tierra Copiado!

En medio de la celebración Minor Díaz no puede contener las lágrimas al darle reiteradamente las gracias al Todopoderoso que le dio la oportunidad de cumplir los objetivos trazados en la temporada.

“Dios me dio la bendición de ser profeta en mi tierra. En tres años ascendí a los dos equipos más históricos de la provincia de Guanacaste. Me prometí que iba a dirigir el clásico de la pampa cuando tomé al Municipal Liberia y habrá clásico de la pampa por lo que será muy especial para mí”.

“Tenemos a la provincia de Guanacaste con dos equipos en la máxima categoría y creo que hay mucho talento que explotar. Le doy gracias a Dios que sea yo, un nicoyano, el que ascienda a los dos equipos”, recalcó Dïaz.

Los jugadores del Municipal Liberia celebraron el campeonato de la Liga de Ascenso y ahora son de Primera División. Cortesía: Gerson Campos

Minor conoce muy bien lo que significa un partido entre Nicoya y Liberia. la rivalidad deportiva que existe entre ambos, es por eso que agradeció el apoyo de exjugadores, jugadores y aficionados de la ADG que, pese a estar en la acera de enfrente, reconocieron su trabajo y lo motivaron a seguir adelante.

“Dios es grande y cuando uno trabaja la recompensa es grande. La gloria y la honra siempre será para Él. Mientras en este camerino yo sea el técnico vamos a doblar las rodillas. Dios nos ha escuchado porque trabajamos mucho para lograr este ascenso”, afirmó Díaz.

El estratega también tuvo elogios para el delantero mexicano Raúl Vidal, quien fue pieza clave ante Escorpiones de Belén al iniciar la acción del primer gol, provocar un penal y marcar el tanto que le dio el ascenso a la división de honor.

“Hubo muchas críticas el partido pasado, pero la película terminó como tenía que terminar: con un protagonista como Raúl Vidal. Tenía siete partidos de no meter un gol, pero yo nunca perdí la fe en él De repente la gente que no sabe opina muchas cosas. Hoy Raúl nos dio un campeonato y se lo merece porque nunca bajó los brazos y yo confié en él porque hizo un gran esfuerzo”, subrayó Díaz.