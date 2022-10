A Jeaustin Campos le agrada que Pedro Navarro sea el árbitro del sábado ante Alajuelense

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, dijo desconocer quién es el árbitro que dirigirá el clásico del sábado ante la Liga en el Alejandro Morera Soto, pero una vez que le informaron de que se trata de Pedro Navarro, avaló la presencia del experimentado silbatero.

“Perdón por la ignorancia, pero no sé quién va a pitar”, dijo Jeaustin cuando se le pidió una opinión del juez del encuentro.

En la conferencia de prensa, los comunicadores le manifestaron que se trata de Pedro Navarro y que por medio de una rifa fue electo para impartir justicia en la semifinal.

“Ah sí, fue en rifa. Les voy a decir algo: me gusta la designación, bueno me gusta la rifa, o sea me agrada el resultado de la rifa porque es un árbitro con mucha personalidad. Le da mucha fluidez al juego ya que si alguien se cae, finge faltas o trata de engañar, él más bien ayuda al juego”, aseguró Campos.

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa este jueves. (Foto Prensa de Saprissa).

Campos recordó que una vez en un partido conversó con Pedro Navarro sobre que está bien darle fluidez a los encuentros, pero a veces permite un poco las faltas y le repitió que lo de él es darle fluidez al juego.

“La verdad te lo digo, a mí me encanta. Ese perfil de árbitro me gusta ya que tiene una personalidad, no se deja llevar con engaños, no condiciona con tarjetas o faltas que no son. Ojalá que le vaya bien igual que a todos nosotros, que sea un buen espectáculo”, indicó.

Juan Carlos Rojas insiste en que no se aprovechan del trajín de Alajuelense

Respecto al compromiso del sábado, el primero de la semifinal frente a la Liga, Jeaustin lo calificó como una final.

“Clásico es un clásico, por sí solo se juega como si fuera una final. Si recordamos el partido anterior en Alajuela, fue disputar una final. La intensidad, la dinámica, la previa, el post, todo lo que se vive alrededor de estos compromisos es como estar en una final. Todos los clásicos son finales aunque no se dispute un trofeo o un pase a la siguiente ronda, pero está implícito el orgullo, los colores contra el archirrival”.

Campos destacó que su equipo está en un ambiente muy bueno, compenetrado en lo que debe desarrollar en el Morera Soto.

“Lo que hicimos en las últimas fechas hace que el equipo aún sea más compacto y quienes no han estado jugando sepan que tienen la oportunidad de hacerlo y lo han hecho bien. Hay un ambiente muy positivo, para nada relajado, para nada confiados, es un partido difícil, Alajuelense es un gran equipo y lo ha demostrado”.

El técnico de Saprissa espera que su plantel siga con la misma dinámica, agresividad e intensidad de los últimos partidos, que hasta el momento tiene al cuadro tibaseño con 11 juegos sin conocer la derrota.